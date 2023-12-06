Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.23 комментария
Нетаньяху заявил об окружении дома лидера ХАМАС в секторе Газа
Нетаньяху заявил об окружении дома лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара
Израильские силы начали окружать дом лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
По его словам, поимка Синвара является лишь вопросом времени, передает РИА «Новости».
«Так что его дом – это не его крепость, и он может сбежать. Тем не менее его поимка – это лишь вопрос времени», – заявил премьер.
Ранее Израиль объявил о ликвидации половины комбатов ХАМАС.