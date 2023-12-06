Израиль объявил о ликвидации половины комбатов ХАМАС

Посол Израиля Бен Цви объявил о завершении миссии в России

Tекст: Вера Басилая

Дипломат заявил, что уходит на пенсию в конце декабря, его преемницей станет Симона Гальперин, которая приедет на следующий день по завершении его миссии, передает ТАСС.

Бен Цви занимал ряд должностей в аппарате министерства иностранных дел еврейского государства, а также работал в посольствах в других странах. В 1992–1995 годах работал замглавы дипломатической миссии, советником посольства в Москве. Должность посла Израиля занимает с 2020 года.

Симона Гальперин родилась в 1969 году в Риге, до репатриации в Израиль в 1976 году она жила в Ленинграде. На службе в МИД Израиля она находится с 1993 года. Занимала различные дипдолжности в зарубежных представительствах Израиля, в том числе в Казахстане, Южной Корее, в израильской миссии при ЕС. С 2010 по 2015 годы возглавляла неофициальное представительство Израиля на Тайване, с 2017-го по 2019 год была послом еврейского государства в Сингапуре и Восточном Тиморе. Сейчас работает замглавы департамента Евразии и Западных Балкан в МИД Израиля.