Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.5 комментариев
Пожар в консерватории в Петербурге потушен
Возгорание в Государственной консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге ликвидировали, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Возгорание полностью устранено, площадь пожара составляла 100 квадратных метров, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Как ранее сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, до прибытия пожарных эвакуировалось свыше тысячи человек, горели строительные материалы. К тушению привлекалось несколько пожарных экипажей и спецтехника. Пострадавших нет.
Напомним, в среду в консерватории в Петербурге произошел пожар, из здания эвакуировали людей.