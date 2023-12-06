В Москве презентовали картину на основе историй потомков защитников столицы

«Проект «Мой дед сражался за Москву» шел практически в течение всего уходящего года: весной со всей страны нам приходили рассказы о героях, приближавших победу в битве за Москву на фронтах и ковавших ее в тылу. (…) Мы выбрали самые интересные истории. Нам важно было показать, насколько разные люди вышли на защиту столицы, как самоотверженны и едины они были в желании не подпустить врага к Москве. Здесь и летчики, и разведчики, и снайперы, и танкисты, и обычные люди», – напомнила руководитель Исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина.

На основе 20 лучших историй, присланных на конкурс, художником Алексеем Крюковым была написана уникальная картина, изображающая обобщенный образ защитников столицы – герои работ победителей изображены в центре, каждое из лиц – с присланных на конкурс фотографий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Для меня, честно говоря, сокровенно, трепетно и свято было писать это полотно. Убежден, что мы должны настоящие патриотические качества воспитывать в нашей молодежи, собственно, для этого эта картина и писалась: чтобы наша молодежь, глядя на наших воинов: тех, кто подарил нам нашу Победу, хотела следовать их примеру – память их свята для нас. И эту память нужно передать последующим нашим поколениям», – поделился Крюков.

В Музее современной истории России художественное полотно и стенды с рассказами о героях разметили в экспозиции выставки «На ближних подступах в Москве». «На этой картине перед нами та самая живая история: не на словах, а на поступках, – говорит генеральный директор Музея современной истории России, член Центрального штаба Бессмертного полка России Ирина Великанова. – Глядя на нее, мы понимаем, что такое связь поколений. Ее основа – это наша история семейная, наши семейные реликвии, это, наверное, то, что нас всех скрепляет независимо от вероисповедания, от того, кто чем занимается в жизни – это то, что нас объединяет».

Художественное панно уникально тем, что его фон создан с помощью современных технологий, которые позволили разместить в формате фотомозаики портреты всех ветеранов, истории которых прислали на конкурс, прочитать о вкладе каждого из них в битву за Москву можно на сайте Бессмертного полка России. В музее рядом с картиной расположен интерактивный экран, который позволяет посетителям музея также ознакомиться с этими историями.