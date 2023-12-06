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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Казахстан боится мощи России

    Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

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    6 декабря 2023, 10:49

    Путин поздравил президента Киргизии с днем рождения

    Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с днем рождения

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, отметив вклад киргизского лидера в развитие двусторонних отношений. Об этом сообщили в пресс-службе президента Киргизии.

    «Примите сердечные поздравления по случаю вашего 55-летия. Своей деятельностью во главе государства вы снискали высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет. Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами, а также конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС», – передает ТАСС текст поздравительной телеграммы российского лидера, которая размещена на сайте президента Киргизии.

    Путин добавил, что российское руководство готово к продолжению активной совместной работы по всем направлениям двусторонних связей.

    Также президент России пожелал Жапарову «крепкого здоровья, благополучия и успехов».

    Жапаров отмечает день рождения 6 декабря, президенту исполнилось 55 лет.

    5 декабря 2023, 11:59
    Песков: Путину понравилась выставка-форум «Россия» на ВДНХ

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин заинтересовался выставкой-форумом «Россия» на ВДНХ, ему там, безусловно, понравилось, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что за один приезд невозможно осмотреть всю выставку, однако все, что видел глава государства, ему показалось интересным, передает ТАСС.

    При этом Песков сообщил, что решений о том, что выставка-форум «Россия» на ВДНХ будет работать на постоянной основе, не принималось. Вместе с тем он отметил, что «идея витает в воздухе».

    Накануне Путин впервые посетил выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ. Он осмотрел павильоны, в которых представлены все регионы страны.

    После этого на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств Путин призвал посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ, чтобы наглядно увидеть, чем живет страна.

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    6 декабря 2023, 03:22
    Bloomberg: Визит Путина на Ближний Восток сорвал планы США по изоляции России

    Bloomberg: Визит Путина на Ближний Восток говорит о провале планов США по изоляции России

    Tекст: Вера Басилая

    Международные поездки президента России Владимира Путина свидетельствуют о безуспешных попытках США и Европы по «изоляции» российского лидера на мировой арене, при этом экономика России укрепилась, а боевые действия на Украине заходят в тупик, сообщило Bloomberg.

    Визит Путина в две ключевые державы Персидского залива является «явным признаком» того, что Россия не изолирована, а только утверждает свое влияния на Ближнем Востоке, заявило Bloomberg, передает ТАСС.

    Bloomberg предполагает, что Путин, возможно, стремится использовать разногласия между США и Саудовской Аравией из-за действий Израиля в секторе Газа. Подчеркивается, что Москва поддерживает Эр-Рияд в усилиях по возобновлению Арабской мирной инициативы 2002 года, которое предусматривает создание отдельного палестинского государства.

    Президент России Владимир Путин прибудет в среду в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты с визитом. У него запланирована встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом в целях укрепления партнерских отношений Москвы с ведущими экспортерами нефти. Кроме того, лидеры обсудят торговлю и инвестиции, а также нефтяной рынок и израильско-палестинский конфликт.

    В среду Путин примет участие в переговорах в Абу-Даби, однако не посетит климатический саммит COP28, который проходит на этой неделе в соседнем эмирате Дубае.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие возможности дает России Ближний Восток.

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    5 декабря 2023, 16:28
    Ушаков назвал темы переговоров Путина в ходе зарубежного визита

    Помощник президента рассказал о планах Путина обсудить с лидерами других стран СВО и палестино-израильский конфликт

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в ходе серии встреч с главами других государств в ближайшие дни планирует обсудить региональные конфликты, в том числе СВО и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    «Помимо палестино-израильского (конфликта), который сейчас носит самый горячий характер, естественно, мы обсудим ситуацию по линии СВО, это неизбежно», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    Помощник российского президента отметил, что зарубежным коллегам «будет важно выслушать оценки Путина по развитию ситуации», однако уточнил, что предстоящее обсуждение не имеет отношения к встрече в Джидде, где в августе проходили консультации по урегулированию украинского кризиса.

    По данным ТАСС, 6 декабря президент России нанесет визиты в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, а 7 декабря проведет переговоры в Москве с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

    Ранее сообщалось, что во вторник в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подписали соглашение по противодействию односторонним санкциям Запада. Двусторонние переговоры прошли на полях встречи с главами МИД прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.

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    5 декабря 2023, 21:48
    Киргизия решила заменить советские учебники пособиями Кембриджа и Оксфорда
    Киргизия решила заменить советские учебники пособиями Кембриджа и Оксфорда
    @ DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Киргизия будет выпускать учебники по точным наукам на основе пособий университетов Кембриджа и Оксфорда, сообщил в ходе совещания по обсуждению реализации закона республики «Об образовании» премьер страны Акылбек Жапаров.

    Премьер считает, что в мире меняется концепция образования. По его словам, в настоящее время учителю необходимо давать направление ученику, исходя из его талантов, применяя индивидуальный подход, показывая ресурсы, где искать информацию, передает РИА «Новости».

    На данный момент учебники для школ Киргизии в большинстве своем изданы на основе советских и российских учебных пособий.



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    5 декабря 2023, 12:13
    Песков рассказал о сроках поддержанной Путиным амнистии для женщин

    Песков: Упомянутую Путиным амнистию не успеют провести в этом году

    Песков рассказал о сроках поддержанной Путиным амнистии для женщин
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Амнистия ряда категорий отбывающих наказание женщин, которую поддержал президент Владимир Путин, не может быть проведена до конца года, так быстро реализовать это не получится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Сначала, по словам представителя Кремля, нужно обсудить детали и выработать позицию, передает РИА «Новости».

    Также он отрицательно ответил на вопрос о том, можно ли уже говорить о каких-либо персоналиях, на которых распространится амнистия.

    Никакой конкретики по данному вопросу нет, добавил Песков.

    Накануне Путин заявлял, что надо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. В Госдуме во вторник сообщили, что уже прорабатывают этот вопрос.

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    5 декабря 2023, 19:30
    Путин рассказал, как мама поставила его в угол
    Путин рассказал, как мама поставила его в угол
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе II заседания набсовета «Движения первых» рассказал историю из детства о том, как мама поставила его в угол, но все закончилось объятиями и поцелуями.

    «[Какое мое самое доброе воспоминание из детства, связанное] с семьей? Это знаете, такая, в общем, интимная вещь, я расскажу только начало этой истории. Мама поставила меня в угол, даже не помню, за что, в течение какого-то времени ходила, все так грозно смотрела, спрашивала: «Ты будешь прощение просить или нет?» Чем закончилась эта история, я вам скажу один на один, часть просто упущу. Короче, закончилось тем, что она начала меня целовать, сама вытащила из этого угла, и этим вся история закончилась. Но как она это делала, это отдельный разговор... И вот эта материнская любовь, я думаю, в каждом из нас подсознательно сопровождает нас всю жизнь. Вот это и есть воспитание», – приводит его слова ТАСС.

    Президент уточнил, что ему тогда было примерно три-четыре года.

    Ранее Путин заявил, что необходимо преодолевать в новых регионах России последствия националистической политики Киева, корежившего там сознание и детей, и взрослых.

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    5 декабря 2023, 19:07
    Путин: Нужно преодолевать в новых регионах последствия националистической политики Киева
    Путин: Нужно преодолевать в новых регионах последствия националистической политики Киева
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Необходимо преодолевать в новых регионах России последствия националистической политики Киева, корежившего там сознание и детей, и взрослых, заявил президент России Владимир Путин, открывая II заседание наблюдательного совета Всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

    «Там, действительно, многое очень нужно сделать, вместе нужно преодолевать разрушительное наследие сначала ползучей, а потом и открытой агрессивной националистической политики, которой следовали сменяющие друг друга власти в Киеве, когда в учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки, сеяли рознь между людьми, просто целенаправленно корежили сознание населения», – приводит его слова ТАСС.

    В связи с этим, по его словам, «очень важно, чтобы те возможности, которые дает «Движение первых», были доступны повсеместно, в больших городах, и в маленьких поселках, и, конечно же, для ребят из регионов Донбасса и Новороссии». «Здесь они тоже присутствуют», – сказал Путин, отметив, что рад, что люди из этих регионов приезжают и получают профессиональную поддержку.

    Ранее сообщалось, что Путин проводит заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

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    5 декабря 2023, 12:34
    В Кремле отреагировали на выдвижение Путина на звание «человека года» Time

    Песков о номинации Путина Time: Роль президента в мировых делах сложно переоценить

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин играет экстраординарную роль в мире, которую сложно переоценить, заявил пресс-секретарь главы государства, комментируя выдвижение Путина на звание «человека года» американским изданием Time.

    «Посмотрим. В любом случае роль Путина в нашей стране, в мире трудно переоценить, это однозначно», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    При этом для Путина эта номинация особого значения не имеет, добавил Песков.

    Напомним, издание Time определяет человека года с 1927-го. В этом году на это звание претендуют также король Великобритании Карл III, председатель КНР Си Цзиньпин, кукла Барби из одноименного фильма, разработчик CHatGPT Сэм Альтман, американская певица Тейлор Свифт. Победитель будет объявлен в среду.

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    5 декабря 2023, 22:14
    Путин провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимировым

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал президенту России Владимиру Путину о том, как Ставрополь представлен на форуме-выставке «Россия», о положении дел в сельском хозяйстве и производстве спутников.

    «Как дела?» – спросил Путин у главы региона в начале встречи.

    Владимиров доложил главе государства о том, какие проекты реализуются в Ставропольском крае, проинформировал президента о сельскохозяйственной сфере, отметил, что край занимает первое место в России по производству помидоров, передает ТАСС.

    Губернатор края также рассказал о том, что в регионе начали производить космические спутники и первый из них «улетает в декабре», добавив, что компонентная база спутников до 95% состоит из отечественных материалов.

    Владимиров попросил Путина поддержать расширение центра знаний «Машук» в Пятигорске. Он рассказал, что «Машук» планируют расширить в два раза, в феврале должно закончиться проектирование. По его словам, в центре намерены открыть бювет с минеральной водой, чтобы гости могли попробовать ее без дополнительного выезда в город.

    Губернатор отметил, что мероприятия в центре проводятся круглогодично и практически непрерывно, его посещают каждый день до 400 человек. С момента открытия центра в 2022 году его продолжают обустраивать: был построен амфитеатр на 1,5 тыс. мест, а также два терренкура.

    Ранее Путин впервые побывал в открывшемся в августе 2022 года Центре знаний «Машук».

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    5 декабря 2023, 11:51
    Песков: Путин проведет переговоры с президентом Ирана в Москве

    Песков: Путин проведет переговоры с президентом Ирана в Москве 7 декабря

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в четверг, 7 декабря, встретится в российской столице с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Так, представитель Кремля подтвердил сообщение иранского государственного агентства новостей Tasnim о предстоящих переговорах двух лидеров.

    При этом Песков не уточнил, будет ли в ходе встречи обсуждаться вопрос, связанный с нефтью. Повестка дня, по его словам, финализируется, передает ТАСС.

    По данным Tasnim, Раиси приедет в Москву по приглашению Путина. Его будет сопровождать высокопоставленная делегация государственных лиц и представителей торгово-экономических кругов Ирана. Как сообщала иранская сторона, обсуждать планируется торгово-экономическое и политическое сотрудничество двух стран, а также обострение конфликта между Израилем и Палестиной.

    В предыдущий раз Владимир Путин встречался с президентом исламской республики Ибрахимом Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре прошлого года.

    В конце ноября власти Ирана подтвердили согласование сделки по приобретению российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130.

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    5 декабря 2023, 14:36
    Политолог: Добровольчество – это часть культурного кода России

    Политолог Асафов: Волонтерское движение стало результатом взаимопонимания между президентом и народом России

    Политолог: Добровольчество – это часть культурного кода России
    @ Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Волонтерское движение в России достигло необычайного масштаба. Этого не получилось бы добиться без внимания президента Владимира Путина, ведь именно его инициативы помогли создать масштабные добровольческие проекты. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Асафов. Напомним, 5 декабря в России отмечается День волонтера.

    «Поддержка созидательных инициатив российского общества со стороны президента невероятно важна. Фактически День волонтера и иные инициативы, направленные на помощь добровольческому движению в России, были созданы именно благодаря усилиям Владимира Путина. Глава государства прекрасно понимает важность этого направления деятельности», – сказал Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Президент чувствует общественный запрос на институционализацию усилий по поддержке сограждан. Еще десять лет назад нельзя было представить того, что большие группы людей бесплатно будут заниматься социально значимой деятельностью. Сегодня же это наша реальность», – отмечает эксперт.

    «Наш лидер сумел уловить и развить значимую часть культурного кода России – стремление помогать близким. Милосердие всегда было чертой, свойственной любому уроженцу территории, раскинувшейся от Калининграда до Анадыря. Массовость волонтерского движения в стране говорит о высочайшем интересе общества к этой сфере», – подчеркивает собеседник.

    «Немаловажно и то, что добровольцы в полной мере чувствуют ценность своего труда. Они видят в главе государства своего человека. В связи с этим его личное внимание к выставке «Россия» и церемонии вручения премии «Мы вместе» становится особенно важным символом», – уточняет он.

    «Таким образом президент как бы дает понять не только добровольцам, но и всем гражданам страны, что он рядом с ними. Он всегда готов услышать их инициативы и поддержать интересные проекты. Это становится сильнейшим импульсом к плодотворной работе на благо общества для всех неравнодушных граждан», – резюмирует Асафов.

    Напомним, 5 декабря в России отмечается День добровольца. Эта дата была установлена указом президента от 27 ноября 2017 года. Праздник создан в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 1985 года, в которой эта дата объявлена Международным днем волонтера во имя экономического и социального развития.

    Важную дату обсудили в рамках уроков «Разговоров о важном». Почетными гостями занятия стали финалисты премии «Мы вместе» Борис Землянский, Яна Фадина и Людмила Сушецкая. Они рассказали о роли волонтерской помощи в современном мире и ответили на вопросы от детей и молодежи страны.

    Кроме того, в понедельник Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе». «В нашей стране четверть населения – четверть наших граждан, 25% граждан страны объединяются в организации, а их свыше 100 тыс., которые работают как добровольцы и волонтеры», – цитирует президента пресс-служба Кремля.

    Президент также отметил, что в традициях, культуре народов России чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся всегда присутствует. При этом оно на протяжении всей истории нашей страны передается из поколения в поколение.

    «Вы сегодня работаете практически во всех сферах жизни нашего общества: и здравоохранение, и экология, и образование – чего только нет! Но, конечно, я сейчас обращаюсь прежде всего к российской аудитории, особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию. Оказываете помощь и им на передовой напрямую, и их семьям в тылу, их матерям, отцам, их женам и их детям – вот за это. А для нас это сегодня одна из главнейших задач. Низкий вам поклон», – отметил президент.

    В рамках мероприятия Путин вручил премию «Волонтер года», ее получила Наталья Аминева с семьей. Аминева вместе с детьми, мужем и родителями помогает бойцам СВО. Ее семья изготавливает для военнослужащих маскировочные сети и окопные свечи, вяжет носки.

    Также Путин присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Президент выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

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    5 декабря 2023, 18:30
    Путин познакомился с традициями Центра знаний «Машук»

    Путин посетил Центр знаний «Машук»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин впервые побывал в открывшемся в августе 2022 года Центре знаний «Машук».

    Директор центра Антон Сериков рассказал президенту о планах развития и познакомил с уже появившимися и прижившимися традициями, передает ТАСС.

    В 1960-х годах в этих местах располагался советский пионерлагерь. В 2018 году проект получил новую жизнь, с 20 августа 2022 года здесь начал функционировать круглогодичный центр знаний, ставший совместным детищем Росмолодежи и Российского общества «Знание». Центр, получивший название «Машук», вошел в экосистему всероссийских образовательных центров наравне с мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье и академией творческих индустрий «Меганом» в Крыму.

    Сериков на мультимедийном экране также показал президенту слайды с флагманскими программами центра знаний по обучению представителей «Движения первых», работе с участниками спецоперации, с наставниками и другие.

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    5 декабря 2023, 12:22
    Кремль анонсировал визиты Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

    Песков: Путин в среду посетит с визитом ОАЭ и Саудовскую Аравию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в среду совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что оба визита пройдут фактически за одни сутки, передает РИА «Новости».

    В ОАЭ и Саудовской Аравии Путин обсудит двусторонние отношения и урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

    Ранее Путин посетил саммит ОДКБ в Минске.

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    5 декабря 2023, 18:52
    Путин начал заседание наблюдательного совета «Движения первых»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

    «Ключевой смысл движения, повторю еще раз, – помочь детям, подросткам, молодым людям раскрыть свои способности, сильные стороны, найти свой собственный путь в жизни. И именно в этом залог успешного будущего нашей страны», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Встреча проходит на территории центра знаний «Машук» в Пятигорске.

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    5 декабря 2023, 19:46
    Путин: «Движение первых» объединяет четыре миллиона детей

    Путин осмотрел выставку центра знаний «Машук»

    Tекст: Ольга Иванова

    Перед началом заседания набсовета «Движения первых» президент России Владимир Путин осмотрел выставку центра знаний «Машук».

    «Машук» – это всероссийский образовательный центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодежной политики и воспитательной работы. Проект совместно реализуют Росмолодежь и общество «Знание», говорится в Telegram-канале Кремля.

    Президенту доложили о ключевых проектах Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». С момента запуска в июле 2022 года созданы 89 региональных отделений. Основные направления деятельности движения – воспитание, создание равных возможностей для всестороннего развития, самореализации, творческой и общественной активности детей и молодежи.

    «Сегодня само движение объединяет уже более четырех миллионов человек. Это, конечно, огромная цифра», – указал Путин.

    Ранее сообщалось, что Путин проводит заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Почему идеологию нельзя придумать

      Предлагая идеологию в качестве средства, вы этим сразу же ее обесцениваете. Потому что истину нельзя придумать – ее можно только открыть. Или, скорее, воспринять от тех, кто открыл ее раньше. И это открытие не может быть спущено сверху – каждый человек делает его сам.

      6 комментариев
    • Александр Тимохин Александр Тимохин
      Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

      Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

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    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Казахстан боится мощи России

      Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

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    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

    • Возвращение британской фурии

      Чтобы переубедить консерваторов в Конгрессе США, которые отказываются выделять средства на Украину, в Вашингтон отправилась внушительная делегация британцев с бывшим премьером Лиз Трасс во главе. Ранее эта русофобка не сдюжила противостояния с Россией. Сможет ли навредить нам теперь?

    • Еще одна война? Теперь в Америке

      В Венесуэле проходит референдум, предложенный президентом Николасом Мадуро. Нет никаких сомнений в том, что венесуэльцы проголосуют за присоединение спорных территорий в бассейне реки Эссекибо, где нашли нефть. Сейчас это территория Гайаны, спор идет уже 200 лет, а теперь он рискует привести к войне.

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