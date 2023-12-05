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    Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия стала страной нейрооптимистов

    Как бы ни поумнел искусственный интеллект, он никогда не придумает за нас наши ценности – то, ради чего мы живем. Поэтому живые и теплые чиновники еще послужат стране.

    7 комментариев
    5 декабря 2023, 11:47

    Украинка Магучих призвала поддержать запрет на участие россиян в соревнованиях

    Украинка Магучих призвала поддержать запрет для россиян на участие в спортивных соревнованиях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих призвала поддержать запрет для спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях.

    По ее словам, спортсмен по своей сути – сильный и непоколебимый человек, но уже больше года украинские атлеты выходят на соревнования «со скорбью», так как у каждого из них «разбито сердце, которое болит за Украину».

    Магучих призвала каждого «поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в международных турнирах», передает RT.

    Напомним, в августе 2021 года украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой.

    4 декабря 2023, 13:22
    Трофейная БМП Bradley позволит российским инженерам решить две задачи

    Военный эксперт Артамонов: Трофейная БМП Bradley принесет много пользы российской армии

    Трофейная БМП Bradley позволит российским инженерам решить две задачи
    @ Wikipedia

    Tекст: Илья Абрамов

    Трофейная M2A2 ODS Bradley по многим показателям уступает отечественной БМП-3. Однако она обладает хорошей боевой информационно-управляющей системой, изучение которой принесет много пользы российской армии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее российские военные смогли вывезти в тыл американскую БМП M2A2 ODS Bradley.

    «Раньше наша армия уже получала в свое распоряжение отдельные элементы Bradley, но факт захвата целой машины особенно важен. Это позволяет комплексно посмотреть на сторонние технические решения. Теперь БМП будет отправлена инженерам, которые досконально изучат ее. Только после этого трофей можно поставить в музей», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «Bradley создавалась еще в эпоху холодной войны и была усовершенствована после конфликта в Ираке. Несмотря на то, что на сегодняшний день она устарела и по многим показателям уступает БМП-3, изучение ее имеет смысл. В частности, эта модификация американской машины обладает интересной боевой информационно-управляющей системой», – акцентировал эксперт.

    «Трофей позволит нашим инженерам решить две задачи. Во-первых, его исследование даст возможность позаимствовать некоторые решения для отечественных боевых информационно-управляющих систем. Во-вторых, изучение защищенных каналов связи Bradley сделает их более уязвимыми для наших РЭБ. Кроме того, представляют интерес лазерный дальномер машины и ее прицел с тепловизором», – отмечает собеседник.

    «Броня Bradley состоит из алюминиевого сплава и выдержит попадание 30-мм боеприпаса в лобовой проекции. Машина оснащена 25-мм пушкой, наша БПМ-3, например, обладает 100-мм и 30-мм орудиями. Силовая установка у трофея хорошая, но для российской военной отрасли не представляет ничего интересного. Масса отечественной техники также существенно ниже, чем у американского аналога», – резюмировал Артамонов.

    Ранее российские военные смогли вывезти в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, подбитую на Авдеевском направлении. Отмечается, что ранее захватить эту военную технику не удавалось, так как она стояла в нейтральной полосе, что затрудняло ее эвакуацию, поэтому бойцы ограничивались лишь вывозом отдельных элементов БМП.

    Трофейная Bradley принадлежала 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. С начала лета она потеряла уже 42 бронемашины этого типа в боях сначала на Запорожском направлении, а позже – под Авдеевкой, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

    Первую партию Bradley Вашингтон отправил на Украину в январе, напоминает РИА «Новости». Сделано это было в рамках соглашения о военной помощи на сумму 2,85 млрд долларов. «Московский комсомолец» добавляет, что в настоящее время в составе ВСУ насчитывается несколько сотен таких машин.

    В июне президент России Владимир Путин утверждал, что потери украинской стороны составили порядка 25-30% поставленной из-за границы техники. Позднее стало известно, что ВСУ лишились около 15% Bradley, имеющихся у них на вооружении в тот момент, такие данные приводила газета The New York Times.

    Коментарии (23)
    4 декабря 2023, 20:10
    СМИ рассказали, как в Киеве отвергли просчитанный Вашингтоном план контрнаступления ВСУ
    СМИ рассказали, как в Киеве отвергли просчитанный Вашингтоном план контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон неверно оценил возможность преобразования вооруженных сил Украины (ВСУ) в боевую силу западного образца в короткие сроки, пишет The Washington Post (WP). Издание рассказывает. о разногласиях, которые возникли между Вашингтоном и Киевом по планам контрнаступления ВСУ.

    По данным WP, несколько важных элементов сформировали контрнаступление украинской армии и его первоначальный результат, в том числе просчет Вашингтона в вопросе быстрого преобразования ВСУ по западному образцу.

    Среди факторов, повлиявших на предварительный исход контрнаступления, издание также называет разногласия официальных лиц США и Украины во мнениях по поводу стратегии наступления.

    «Моделирование пришло к выводу, что войска Киева в лучшем случае смогут достичь Азовского моря и отрезать российские войска на юге за 60–90 дней», – пишет WP. По информации газеты, США выступали за наступление вдоль этого южного направления, но руководство Украины хотело атаковать в трех местах: в сторону Мелитополя, Бердянска и Бахмута. На Украине опасались, что решительное наступление повлечет серьезные потери, однако в США считали, что без решительного нападения потери в конечном итоге будут выше, пишет издание.

    По данным источников газеты, в августе Марк Милли, тогда еще являющийся председателем Комитета начальников штабов ВС США, выразил главкому ВСУ Валерию Залужному недовольство относительно стратегии и тактики ведения боев. Украинская сторона заявила, что для воплощения предлагаемого Западом плана ей требуется авиация и другие вооружения, которые она не получает от возглавляемой США коалиции.

    В качестве помешавших наступлению ВСУ факторов Залужный в ходе консультаций с иностранными коллегами называл «отсутствие прикрытия с воздуха, большее количество мин, чем ожидалось, а также российские войска, которые впечатляюще закрепились и эффективно перемещают свои резервы, чтобы закрыть бреши», пишет WP.

    В числе факторов, сказавшихся на итогах контрнаступления, издание также называет то, что Украина и Запад недооценили способность России оправиться от неудач на поле боя.

    Ранее агентство Bloomberg писало, что провал контрнаступления вогнал украинцев в уныние.

    Коментарии (24)
    4 декабря 2023, 18:52
    Российские силы отрезали ВСУ от снабжения в районе Артемовска

    Подразделения Добровольческого штурмового корпуса отрезали снабжение группировки ВСУ возле Артемовска и Соледара

    Российские силы отрезали ВСУ от снабжения в районе Артемовска
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э) перекрыли снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара, сообщил представитель корпуса Алексей Селиванов.

    «Сегодня подразделения ДШК вышли на дорогу Артемовск – Часов Яр севернее Бахмута... (и) перерезали последнюю дорогу снабжения украинской бахмутско-соледарской группировки», – приводит слова Селиванова ТАСС.

    По словам представителя ДШК Э, в операции участвовали колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей» и отряд «Невский».

    Ранее военкор Борис Рожин сообщил, что из-за больших потерь ВСУ перепрофилировали костесжигательный завод в Константиновке в крематорий для тел погибших под Соледаром и Артемовском украинских военных.



    Коментарии (0)
    5 декабря 2023, 00:43
    В Белом доме признались, что ждали взятия Россией Киева в начале СВО

    Пресс-секретарь Белого дома: США в первые дни СВО ждали, что Россия возьмет Киев

    В Белом доме признались, что ждали взятия Россией Киева в начале СВО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США в первые дни после начала российской специальной военной операции на Украине ожидали, что российские войска возьмут Киев, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер призналась, что в США думали, что Россия возьмет Киев, потому что были уверены в стремительности развитий военных действий, но этого не произошло, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся.

    Коментарии (48)
    4 декабря 2023, 14:02
    Белый дом предупредил об отсутствии «волшебного горшочка» с деньгами для Украины

    Белый дом предупредил Конгресс, что к концу 2023 года у США полностью закончатся ресурсы для помощи Украине

    Белый дом предупредил об отсутствии «волшебного горшочка» с деньгами для Украины
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters

    Администрация президента США направила предупреждение лидерам Конгресса с предупреждением, что к концу декабря 2023 года у США полностью закончатся ресурсы для оказания помощи Украине.

    Сведения об отсутствии финансов содержатся в письме главы Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, передает ТАСС.

    По словам Янг, у США закончились деньги и «почти закончилось время».

    «У нас нет волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией», – заключила представитель Белого дома.

    Ранее сообщалось, что на выбивание денег для Украины бросили «самого позорного премьера Британии» Лиз Трасс.




    Коментарии (20)
    4 декабря 2023, 13:33
    Лобода анонсировала песню на русском языке

    Певицу Лободу раскритиковали за анонс песни на русском языке

    Лобода анонсировала песню на русском языке
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская певица Светлана Лобода анонсировала новую песню на русском языке. Украинцы раскритиковали ее в соцсетях.

    В социальных сетях певицу осудили за «переобувание» и попытку «усидеть на двух стульях», передает RT.

    «Света, для чего ты и дальше поешь на русском языке, для кого эти песни», – задали ей вопрос в соцсетях на украинском.

    «Пой на украинском», – призвали певицу.

    Напомним, Лобода после начала СВО на Украине уехала из России. Она отказалась выступать в России, однако позже стало известно, что певица согласна петь для россиян на корпоративах в Казахстане.

    Журналист, музыкальный продюсер Илья Саглиани пояснил газете ВЗГЛЯД, что украинские звезды понимают, что перспективы заработать есть лишь в России.

    Коментарии (32)
    5 декабря 2023, 04:19
    Российские войска заняли многоэтажки в поселке перед Курахово

    Замкомроты «Купол»: ВС России полностью заняли жилую застройку перед Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России на Донецком направлении заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово, откуда ВСУ обстреливают Донецк и другие города и села ДНР, противник остается только в частном секторе, сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным «Купол».

    Российский военный рассказал, что на Донецком направлении происходит активная фаза освобождения ВС России населенных пунктов. По его словам, российской армии осталось занять несколько домов в населенном пункте перед Курахово, и оборона ВСУ рухнет, передает РИА «Новости».

    По его словам,  в районе Курахово, который контролирует ВСУ, вглубь украинских позиций идет сеть защитных укреплений.

    Ранее подразделения Добровольческого штурмового корпуса отрезали снабжение группировки ВСУ возле Артемовска и Соледара.

    Коментарии (0)
    5 декабря 2023, 07:27
    ВСУ нанесли удар по захотевшим сдаться в плен 25 украинским военным

    РИА «Новости»: ВСУ нанесли удар по захотевшим сдаться в плен 25 украинским военным

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 25 бойцов ВСУ, которые хотели сдаться в плен, была убита своей же артиллерией, сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным Купол.

    Российский военный рассказал, что украинские солдаты вышли с ним связь и захотели сдаться в плен, чтобы вернуться домой. По его словам, было обозначено место, куда украинские военные должны были прийти, но украинская артиллерия нанесла удар по этой группе военнослужащих, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Южно-Донецком направлении потери ВСУ за неделю составили более 880 военнослужащих, на Краснолиманском – более 950 военных убитыми и ранеными.

    Коментарии (15)
    4 декабря 2023, 13:05
    Стало известно о возможности применения Россией Су-57 при появлении на Украине F-16

    The National Interest: Россия может применить на Украине Су-57 при появлении у Киева F-16

    Стало известно о возможности применения Россией Су-57 при появлении на Украине F-16
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия может применить в зоне СВО на Украине истребитель пятого поколения Су-57, если у Киева появятся американские F-16, заявила военный обозреватель Майя Карлин в статье для The National Interest (NI).

    По ее словам, поставка F-16 на Украину ожидается в ближайшие месяцы. В случае применения истребителей Киевом, Россия, скорее всего, в ответ задействует свои Су-57, передает RT.

    Карлин отметила, что российский истребитель имеет преимущество над F-16, поскольку он может синхронизироваться с наземными радарами.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что поставки F-16 Украине не изменят ситуацию на фронте.

    Коментарии (21)
    5 декабря 2023, 02:18
    NBC: Переговоры в сенате США о помощи Украине провалились

    Tекст: Вера Басилая

    Демократическая и Республиканская партии США не достигли соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса президента США Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, сообщило NBC News.

    По данным телеканала, все попытки договориться завершились «глубокими разногласиями». Источник сообщил, что республиканцы пригрозили заблокировать запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без адекватных иммиграционных изменений. В свою очередь, демократы понимают, что республиканцы не желают идти на компромисс, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся.

    Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США считают тяжелым положение Украины, выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева скоро закончатся.

    Коментарии (4)
    4 декабря 2023, 12:30
    Президент Болгарии заблокировал передачу бронетранспортеров Украине

    Президент Болгарии Радев заблокировал передачу Украине бронетранспортеров

    Президент Болгарии заблокировал передачу бронетранспортеров Украине
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Болгарский президент Румен Радев вернул в парламент страны проект закона о безвозмездной передаче киевскому режиму ста списанных БТР, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

    Радев наложил вето, поскольку депутаты недостаточно ознакомились с «конкретными параметрами» пожертвования, что не дает им объективно оценивать, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость, сообщается на сайте президента, передает РИА «Новости».

    Напомним, парламент Болгарии ратифицировал соглашение между МВД страны и Минобороны Украины о безвозмездной передаче ста бронетранспортеров.

    Коментарии (12)
    5 декабря 2023, 06:21
    Российская ПВО уничтожила и перехватила 35 БПЛА ВСУ над Крымом и Азовским морем

    Минобороны: Российская ПВО ночью уничтожила 22 беспилотника ВСУ над Крымом и Азовским морем

    Tекст: Вера Басилая

    Системы российской ПВО ночью уничтожили 22 украинских БПЛА и перехватили еще 13 над акваторией Азовского моря и территорией Крыма, сообщили в Министерстве обороны России.

    Как следует из данных в Telegram-канале Минобороны, ПВО пресекла попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

    В ведомстве уточнили, что были сбиты 22 украинских БПЛА и перехвачены еще 13 дронов над Азовским морем и Крымом.

    Ранее российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Азовским морем.

    Коментарии (9)
    5 декабря 2023, 05:15
    Украинский солдат рассказал о крайне тяжелой ситуации на Днепре для ВСУ

    Би-би-си: ВС России отрезали от снабжения подразделения ВСУ на восточном берегу Днепра

    Tекст: Вера Басилая

    Переправа через Днепр полностью находится под постоянным обстрелом российской армии, идут тяжелые бом, российские войска контролируют линии снабжения, рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью Би-би-си.

    Солдат рассказал, как лодки с украинскими военными после российских ударов просто исчезали в речной воде. По его словам, ВСУ рассчитывали, что после занятия плацдарма на восточном берегу Днепра российская армия начнет отступать, дав возможность переправить через реку генераторы, топливо и продовольствие, но ожидания не оправдались, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Би-би-си.

    ВС России вместо отступления ударили по ВСУ мощными ударами артиллерии, минометов и огнеметов, превратив место в настоящий «ад». По его словам, так как россияне контролировали все линии снабжения, украинские войска остались без воды, а еду они покупали за свои деньги.

    Украинский военный считает, что командование просто бросило их, а их пребывание на плацдарме имеет скорее политическое значение.

    Ранее российские войска «Ланцетами» уничтожили десант ВСУ на правом берегу Днепра.

    Коментарии (7)
    4 декабря 2023, 13:59
    Большинство украинцев выступили за войну с Россией

    Соцопрос: Большинство украинцев выступили за войну с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За мирные переговоры с Россией выступают 44% украинцев, при этом 48% поддерживают войну и категорически против диалога, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на результаты ноябрьского соцопроса группы «Рейтинг».

    К переговорам в основном готовы граждане Украины, проживающие на востоке страны. В то же время выступающие за войну с Россией – в основном жители Западной Украины, передает «Царьград».

    Между тем в прошлом году количество сторонников конфликта составляло 60%.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что часть украинцев готова пожертвовать территориями для мира с Россией.

    Коментарии (15)
    4 декабря 2023, 12:49
    На Украине заявили об обсуждении Зеленским военных вопросов в обход Залужного

    «Украинская правда»: Зеленский обсуждает военные вопросы в обход главкома ВСУ Залужного

    На Украине заявили об обсуждении Зеленским военных вопросов в обход Залужного
    @ president.gov.ua

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает военные вопросы с другими генералами в обход главкома ВСУ Валерия Залужного. При этом Залужного такая ситуация демотивирует, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении главнокомандующего.

    Источник пояснил, что в офисе президента Украины генералов делят на «хороших» и «плохих». При этом лидером первых является командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, а «плохие» – близкие к Залужному, передает ТАСС.

    Сложившаяся ситуация мешает Залужному командовать войсками, отмечает издание.

    Между тем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что конфликта между Зеленским и Залужным нет.

    Коментарии (8)
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    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Казахстан боится мощи России

      Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

      9 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа влево не вырулит

      Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

      6 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Почему Россия стала страной нейрооптимистов

      Как бы ни поумнел искусственный интеллект, он никогда не придумает за нас наши ценности – то, ради чего мы живем. Поэтому живые и теплые чиновники еще послужат стране.

      7 комментариев
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      Украина вышла на новый этап конфликта с Россией, признал Владимир Зеленский. Признал он и то, что этот этап будет тяжелым, а предыдущий – так называемое контрнаступление ВСУ – фактически провалился. К Зеленскому как будто возвращается адекватность. Но что за новый этап?

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