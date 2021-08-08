Спортсменку Магучих вызвали на разговор в МО Украины из-за фото с россиянкой Ласицкене

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8 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:26  |  vz.ru
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Рекордные цены на газ в Европе могут продержаться до весны

Высокие цены на газ не позволяют европейцам запастись им к зиме REUTERS/Ints Kalnins
Газпром начал отбор газа из хранилищ газа в ЕС и РФ. Это событие, а также пожар на газоконденсатном заводе в Уренгое напугали рынок – цены на газ достигли 540 долларов. Если раньше аналитики предсказывали падение цен осенью, то сейчас фьючерсы на газ превышают 500 долларов вплоть до II квартала 2022 года. И это при том, что европейские хранилища пока пусты, а насколько морозной будет зима – никто не знает. Подробности...
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Как НАТО ведет подрывную пропаганду в России

Центры пропаганды в Прибалтике и Польше – это сугубо военные учреждения в структуре НАТО Visar Kryeziu/AP/ТАСС
Для ведения идеологической войны против нашей страны созданы особые базы НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, они расположены в Риге, Таллине и Варшаве, и служат на этих базах в том числе и граждане России. Их главная задача – вести подрывную пропаганду в соцсетях, под видом обычных блогеров разжигая конфликты в обществе. Как же устроена натовская информационная машина? Подробности...
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Вместо реванша Швеция подверглась еще большему унижению от России

Триста лет назад Швеция была опаснейшим геополитическим соперником России общественное достояние
Почти 300 лет назад, 8 августа 1741 года, Швеция объявила войну России – стремясь вернуть территории, отобранные у нее Петром I. Эта война сегодня почти полностью забыта – и совершенно напрасно. Ведь по итогам попытки реванша Швеция не только не достигла успеха, но потеряла даже то, что имела. Как же это произошло? Подробности...
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Молдавия оказалась в женских руках

Наталья Гаврилица будет управлять правительством только с оглядкой на президента Майю Санду EPA/ТАСС
В Молдавии утверждено новое правительство во главе с Натальей Гаврилицей. Она является сторонницей президента Майи Санду. В числе внешнеполитических приоритетов связи с Россией у нового премьера лишь на четвертом месте. Как изменятся отношения между Россией и Молдавией, когда власть в Кишиневе оказалась полностью сосредоточена в руках проевропейски настроенных политиков? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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История революционерки Анджелы Дэвис

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Виктор Сухоруков в «Брате 2» цитирует известный советский лозунг: «Свободу Анджеле Дэвис!». Кроме этого, у нас про нее ничего и не знают. Между тем, Анджела – очень интересный человек, с богатой биографией и сложной судьбой. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

«Августовский синдром» и как от него избавиться

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Август представляет собой антипод мая – самого светлого для России месяца, когда мы вспоминаем наиболее важную в истории победу над врагом. Май – это окончательное пробуждение суровой российской природы и длинные выходные, август – завершение лета и ожидание каких-то неприятностей. Подробности...
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Зеленский показал скотское отношение к русским

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
Есть подозрение, что именно русские граждане Украины поставят жирную точку в политической карьере Зеленского. Не исключено и то, что русские граждане действительно покинут украинское государство, по праву забрав с собой территории от Збруча до Дона. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
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Что делать проживающим на Украине русским?
  • Уезжать

  • Оставаться
Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
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  • С осуждением

  • Затрудняюсь ответить
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    Спортсменку Магучих вызвали на разговор в МО Украины из-за фото с россиянкой Ласицкене

       8 августа 2021, 17:22
    Фото: Dylan Martinez/Reuters
    Текст: Елена Мирошниченко

    Минобороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая во время Олимпиады в Токио сделала фото с россиянкой Марией Ласицкене, сообщила замглавы ведомства Анна Маляр.

    Она напомнила, что Магучих является младшим лейтенантом вооруженных сил Украины. «Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России, вызвало возмущение в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность», – написала она в Facebook.

    Она также написала, что неосторожное поведение спортсменов может становиться «объектом информационных спецопераций врага».

    «Вместе с тем прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу», – уточнила Маляр.

    Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене.

    В субботу Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, Магучих заняла третье место. После победы украинские легкоатлетки поздравили россиянку с долгожданным титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков.


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    Винер-Усманова назвала Олимпиаду в Токио «полным крахом и позором»
       8 августа 2021, 07:50
    Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио стало полным крахом и позором, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

    «Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх – полный крах: протестов больше, чем команд. Это же позор, просто позор. Позор судьям, которых выбирают. Выбирают не тех, у которых есть опыт, а тех, кто где-то промелькнул, и их пригласили», – приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

    Винер-Усманова отметила, что судьи на Олимпиаде в Токио не имеют достаточного опыта для работы на соревнованиях подобного уровня. «Судьи – люди, не имеющие опыта, и [технический] комитет – это тоже люди, которые работают либо в институтах, либо занимаются организационной работой. Я считаю, что это огромный провал на Олимпийских играх в художественной гимнастике. В Лондоне, в Рио-де-Жанейро это были соревнования, а сейчас я слов не могу найти», – добавила президент ВФХГ.

    По ее словам, еще на квалификации в субботу было очевидно, что победу отдадут спортсменкам из Болгарии. «Я вчера еще сказала, что это случится, потому что уже на отборочных соревнованиях было понятно, что тянут Болгарию, что гегемонию России нужно остановить. Так, кстати, было написано на сайте международной федерации. И это было прямое задание к тому, что было вчера. Дина Аверина стала просто героем интернета, соцсетей и подняла патриотический дух нашей страны после того, как ее убрали нагло после упражнения, где она не сделала ошибок, а оценку выставляли более пяти минут», – сказала Винер-Усманова, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд

     
    Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?





    Обсуждение:  44 комментария

    Она напомнила, что еще «полтора месяца назад на чемпионате Европы Россия обыграла Болгарию». «А сегодня на первом виде Болгарии моментально сделали разницу, хотя мячи у них намного слабее. Я вчера это предвидела, поняла, гегемонию России нельзя остановить каким-то другим образом, только судейскими манипуляциями», – добавила она.

    Винер-Усманова также заявила, что у нее нет претензий к тренерскому штабу по итогам выступления гимнасток на Олимпийских играх в Токио. «Никаких претензий к тренерам у меня нет. Все дело в том, что я поручила нашим прежним тренерам, которые готовили команду к Играм в Рио-де-Жанейро, групповые упражнения. Они сделали совершенно все не то, не советовались со мной, не показывали программу. Кончилось это тем, что сборная России проиграла команде Узбекистана двумя составами», – сказала она.

    «После этого я посадила все это, как говорится, себе на шею, и потащила всю эту программу. Надо сказать, что эти люди помогали мне постольку поскольку, поэтому перед Олимпийскими играми я с ними рассталась и посадила молодых. Посадила олимпийскую чемпионку Алину Макаренко, которая подготовила юниорок. Я не заходила в зал вообще, и она выиграла три золотых медали на чемпионате Европы. Думаю, что она может быть тоже тренером сборной команды. Второй молодой тренер – Алина Правоторова, она тоже видит хорошо ошибки, очень эмоциональная», – добавила она.

    Сборная России впервые с 1996 года осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены.

    Напомним, в субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).

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    Коментарии (35)
    Японцы сочли несправедливым судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде
       8 августа 2021, 14:20
    Фото: Kohei, MARUYAMA/AFLO/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Японские читатели портала Yahoo News Japan выразили разочарование действиями судей, которые оценивали выступление художественных гимнасток на Олимпиаде в Токио. По их мнению, оценка российских спортсменок была несправедлива.

    «Художественная гимнастика – тот вид спорта, в котором маловероятно употребление спортсменами допинга. И если обвинить россиян в допинге не удается, взялись за оценки. А засудили Россию!» – написал пользователь zor, слова которого приводит ИноСМИ.

    «Конечно, израильская спортсменка в упражнении с лентой допустила грубую ошибку. Выставленные ей оценки отражают субъективность судей. Вообще, судейство в художественной гимнастике, где многое зависит от художественного впечатления, дело очень сложное. Может, здесь вообще нужно вводить судейство с помощью искусственного интеллекта?» – написала aij.

    «Любой, кто смотрел выступление израильтянки, а тем более специалисты, подумали тогда: «Для такой грубой ошибки ей поставили слишком высокую оценку». Тем более, когда увидели, что выступавшая за ней русская все сделала без ошибок. Вообще у меня сложилось впечатление, что россиянок в этих соревнованиях «засуживали», – пишет yon.

    «У меня сразу возникают вопросы: почему, если у Авериной в квалификации оценки были выше, чем у Ашрам, в финале все было наоборот, несмотря даже на то, что израильтянка допустила грубую ошибку с лентой? Нельзя понять того, что хотя такая тяжелая ошибка Ашрам почти не сказалась на ее оценке, Авериной судьи снижали баллы за малейший небольшой промах. Лично мне казалось, что сестры Аверины должны были взять два первых места», – отмечает tm1.

    «После внимательного просмотра выступлений Авериных осталось стойкое впечатление, что их по мелочам целенаправленно «засуживали», – пишет lov

    «Выступления всех гимнасток были замечательными. И ничего выдающегося в выступлениях израильтянки не было! К тому же она еще так нелепо уронила ленту. Вообще детская ошибка!» – отмечает bir.

    «А мне жалко спортсменов. Олимпийское движение все больше политизируется. Под оценками и результатами спортсменов все больше политики. Куда подевался олимпийский дух – дух честной борьбы? Кто у нас первая в фармацевтике держава? Конечно, Америка! Не удивлюсь, если выяснится, что ее атлеты используют не обнаруживаемые обычными тестами виды допинга!» – отмечает vis.

    «Конечно, оценки личного первенства в художественной гимнастике вызывают сомнение. Все спортсменки готовились к Олимпиаде, не жалея сил. Но явно ощущалось нежелание судей отдавать заслуженную победу Дине Авериной. Я сильно разочарована!» – добавила yuk.

    Сборная России впервые с 1996 года осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике. В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.

    Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).

    Коментарии (14)
    Украинскую легкоатлетку затравили за фото с россиянкой Ласицкене
       8 августа 2021, 10:05
    Фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене.

    Некоторые украинские СМИ, а также националисты обратили внимание на фото, сделав акцент на том, что Ласицкене, выступающая за ЦСКА, имеет воинское звание капитан, а Магучих является сержантом ВСУ. Радикалы начали оставлять оскорбительные комментарии в Facebook легкоатлетки.

    «Сержант Вооруженных сил Украины обнимается с гражданами агрессора. Не печет флаг в руках?» – написала Merida Kalakhari, передает РИА «Новости».

    «Если представляешь страну свою на соревнованиях, ты не можешь быть вне политики! Позор!» – возмутилась Olena Naumenko.

    «Позор – военнослужащая ВСУ дружески фотографируется с военнослужащей Московии! ...>Это не представительница Украины, это стыд Украины», – заявил Andriy Borodavko.

    «Тебе лучше нанять на некоторое время пиарщика ... Потому что будет, как с (попавшим в базу скандального сайта «Миротворец» боксером Александром. – прим. ред.) Усиком... И, конечно, ждем видео с извинениями», – потребовал Volodymyr Hordiienko.

    При этом многие пользователи поддержали Магучих, поздравив ее с олимпийской медалью.

    «Умничка. Молодец!» - написал Макс Коротков.

    «Держись! Ты лучшая!» – указал Дмитрий Грудницкий.

    «Искренние поздравления Ярославе и тренеру! Спасибо за эмоции в финале!» – добавил Yurchenko Sergiy.

    «Молодец!» – поддержал спортсменку Andre Ladnyuk.

    В субботу Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, Магучих заняла третье место. После победы украинские легкоатлетки поздравили россиянку с долгожданным титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков.

    Коментарии (50)
    В Госдуме оценили слова главы СНБО о желании России «уничтожить» Украину

    7 августа 2021, 18:56

    Текст: Алексей Дегтярев

    Заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о желании Москвы «уничтожить» Киев являются последствием украинской кадровой политики, ведущейся в угоду идеологии, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

    «Угрозу Украине представляют вот такие руководители, как Данилов, которые из пальца высасывают заявления сомнительного характера, а потом корчат из себя экспертов в вопросах национальной безопасности. Кадровая политика сегодняшней Украины – это не отбор по профпригодности, а идеологическое тестирование по принципу «свой-чужой». И тут же включается другой принцип – «пусть лучше дурак, но свой», – цитирует Бальбека РИА «Новости».

    Он отметил, что благодаря таким деятелям в средствах массовой информации появляется «различная ахинея про российскую угрозу, потому что распространяют ее вот такие прошедшие важный тест».

    Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия пытается уничтожить Украину при помощи политиков из Евросоюза.

    Коментарии (23)
    Зеленского обвинили в обмане жителей Украины
       8 августа 2021, 01:58
    Фото: Volodymyr Zelensky/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский обманул жителей юго-восточных и центральных регионов страны, проголосовавших за него на выборах, выразил уверенность экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

    «Самое печальное то, что Зеленский пришел, на самом деле, во власть, обманув юго-восток и центр», – приводит слова Мураева РИА «Новости».

    Как отметил бывший парламентарий, Западная Украина, на идеологии которой во власть пришел Петр Порошенко и куда сейчас «мигрирует» Зеленский, проголосовала именно за его предшественника.

    «То есть Зеленский обманул всех, очень качественно, не знаю, сделал ли он это самостоятельно или ему помогли его технологи, удачно снятый фильм (сериал) «Слуга народа», наше доверие, наше нежелание, чтобы Порошенко пролонгировался во власти и вел страну тем же курсом», – заявил Мураев в эфире телеканала «Наш».

    Он добавил, что за последние два года Украина прошла огромное количество точек невозврата в экономике, демографии, а также в возможностях выстраивать отношения с миром. «Очень сложно будет следующей власти восстановить статус-кво, вернуть доверие мира, собственных граждан, похоронить эту линию разлома и конфликта и восстановить тот потенциал, который просто на глазах тает», – заключил он.

    Ранее Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию, предложил «искать себе место в России». В ДНР слова Зеленского о Донбассе назвали чушью. В Раде раскритиковали Зеленского, назвав призыв к жителям Донбасса очень плохим сигналом. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Зеленский вместо объединения Украины добивает страну, проводя политику национализма.

    Напомним также, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.

    Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».

    Госдума приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала украинский закон «О коренных народах Украины» «циничным неприкрытым нацизмом».

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    Коментарии (29)
    Украина подняла МиГ-29 на перехват летевшего в Румынию «кукурузника»

    8 августа 2021, 04:55

    Текст: Антон Никитин

    Истребитель МиГ-29 ВВС Украины над Карпатскими горами перехватил направлявшийся в Румынию самолет Ан-2 (неофициально называемый «кукурузником»), сообщили источники украинского издания «Думская».

    Инцидент произошел 7 августа над городом Косов приграничной Ивано-Франковской области. После перехвата борт совершил вынужденную посадку на аэродроме в Коломые. Как утверждается, на борту «кукурузника» находились контрабандисты, перевозившие груз контрафактных сигарет в Румынию, передает РИА «Новости».

    Ранее на Украине задумались над «локализацией» производства истребителей Су-27 и МиГ-29.

    Коментарии (41)
    Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на ОИ

    8 августа 2021, 06:58

    Текст: Антон Никитин

    Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье и принесла национальной команде 70-ю медаль на Олимпийских играх в Токио.

    Россиянки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко в упражнении с двумя парами булав и тремя обручами набрали 44,200 балла. В сумме по итогам двух упражнений сборная России за свое выступление получила 90,400 балла, передает РИА «Новости».

    Напомним, в субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали ОИ в данном виде спорта.

    Аверина заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).

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    Коментарии (62)
    В ЛНР сообщили, что ВСУ заставляют гражданских копать им окопы

    7 августа 2021, 18:31

    Текст: Алексей Дегтярев

    Руководитель одного из подразделений ВСУ заставляет гражданских, задержанных за незначительные нарушения, рыть окопы, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

    «По причине нехватки личного состава комбригом (полковником Анатолием) Мишанчуком по договоренности с руководством полиции Новоайдарского района для рытья окопов привлекаются гражданские лица, ранее задержанные сотрудниками полиции за незначительные нарушения», – цитирует Филипоненко «Луганский информационный центр».

    Он пояснил, что военнослужащие 34-ого батальона 57-й бригады ВСУ занимаются инженерными работами по оборудованию новых позиций на передовой у поселка городского типа Трехизбенка.

    Ранее в субботу Филипоненко заявил, что ВСУ устанавливают камеры видеонаблюдения для отслеживания передвижения наблюдателей ОБСЕ с целью подготовки провокаций.

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    Сборная США одержала победу в медальном зачете Олимпиады

    8 августа 2021, 09:33

    Текст: Алина Назарова

    Сборная США гарантировала себе победу в медальном зачете Олимпийских игр в Токио после того, как женская команда США по волейболу завоевала золото. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей.

    Американские волейболистки в финальном матче победили бразильянок со счетом 3-0 и принесли стране победу в медальном зачете Игр в Токио, передает ТАСС.

    Сборная США на Олимпиаде в Токио завоевала 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые медали. В активе идущей второй команды Китая 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых наград, при этом китайские спортсмены могут претендовать только на одну золотую медаль в женском боксе в весовой категории до 75 кг.

    Тем временем сборная России заняла пятое место в медальном зачете. На счету сборной России на данный момент 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. Копилка российской команды пополнится еще только одной наградой – женская сборная России играет в финале олимпийского гандбольного турнира. У команды Великобритании, идущей четвертой, 22 золотых, 21 серебряная и 22 бронзовые награды. На шестом месте сборная Австралии – 17-7-22, передает РИА «Новости».

    При этом российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная России завоевала 19 золотых медалей и стала четвертой в общем зачете. На Олимпиаде в Лондоне россияне завоевали 20 золотых наград.

    Также в Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне – 68. На данный момент в Токио сборная России завоевала 70 медалей. По общему количеству медалей российская команда занимает третье место, уступая командам США (112) и Китая (88).

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    Глава ОКР оценил шансы российской сборной на ОИ в Париже

    8 августа 2021, 11:11

    Текст: Елена Мирошниченко

    У сборной России есть хорошие перспективы показать на Олимпиаде в Париже еще более высокий результат, чем на Играх в Токио, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

    «Учитывая количество серебряных медалей, у нас хорошие перспективы сделать следующий шаг в Париже. Меня приятно удивили организаторы Игр, все лучше, чем ожидалось», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также он признался, что доволен пятым местом национальной команды в медальной зачете Олимпийских игр в Токио.

    «Пятое место по итогам Олимпийских игр? Конечно, я доволен», – сказал он.

    В целом сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общем количеству медалей.

    При этом российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная России завоевала 19 золотых медалей и стала четвертой в общем зачете. На Олимпиаде в Лондоне россияне завоевали 20 золотых наград.

    Также в Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне – 68. В Токио сборная России завоевала 71 медаль. По общему количеству медалей российская команда занимает третье место, уступая командам США (112) и Китая (88).

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    ОКР отправил запрос по судейству на ОИ в Международную федерацию гимнастики

    7 августа 2021, 20:54

    Текст: Алексей Дегтярев

    Запрос от Олимпийского комитета России (ОКР) по поводу судейства в художественной гимнастике на Олимпиаде направлен руководству Международной федерации гимнастики (FIG), сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

    «Наш штаб и юристы уже сформировали запрос и направили его в адрес руководства Международной федерации гимнастики. Работаем. Теперь ждем ответа от международной федерации», – сообщил в своем Instagram Поздняков.

    В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, сборная России впервые с 1996 года осталась без золотой медали ОИ в данном виде спорта.

    Аверина заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем.

    Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио, а в ОКР пообещали отправить соответствующее обращение в FIG.

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    Мужская сборная России по волейболу завоевала «серебро» на Олимпиаде

    7 августа 2021, 17:52

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская мужская сборная по волейболу получила серебряную медаль на Олимпиаде в Токио, спортсмены принесли стране 69-ю медаль на Играх.

    В ходе финального матча турнира сборная России уступила команде Франции со счетом 2-3 (23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15), передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд

     
    Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?





    Обсуждение:  44 комментария

    В субботу российские спортсмены завоевали две золотые награды. Мария Ласицкене выиграла олимпийский турнир, преодолев планку на высоте 2,04 метра. Сборная России по синхронному плавани победила в командных соревнованиях, получив в произвольной программе 98,8000 балла.

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    Исполком МОК получил право исключать любой вид спорта из Олимпиады

    8 августа 2021, 09:06

    Текст: Алина Назарова

    Международный олимпийский комитет (МОК) на 138-й сессии организации на Играх в Токио внес поправки в олимпийскую хартию, которая позволяет исполкому организации исключать любой вид спорта из программы Олимпийских игр.

    В воскресенье на 138-й сессии МОК в Токио были утверждены поправки исполкома МОК к олимпийской хартии, передает РИА «Новости».

    Ранее исполком МОК предложил внести в олимпийскую хартию поправку, позволяющую исполкому исключать виды спорта, события и дисциплины из программы Олимпийских игр.

    Кроме этого исполкомом МОК были предложены следующие поправки к олимпийской хартии: позволить в особых случаях выбирать до семи членов МОК без учета привязки к гражданству или Национальному олимпийскому комитету; разъяснить, что сессия МОК может исключить любой вид спорта из программы Олимпийских игр, если, среди прочего, соответствующая международная федерация, управляющая данным видом спорта, не выполняет решения исполкома МОК, или если соответствующая федерация действует таким образом, что может запятнать репутацию Олимпийского движения; усиление принципа, согласно которому никто не имеет права на аккредитацию, а также принципа, согласно которому предоставление и лишение аккредитации осуществляется на полное усмотрение МОК.

    Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил мнение, что организация провела успешные Олимпийские игры, несмотря на все сложности нынешнего времени.

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    Российские гандболистки завоевали серебро Олимпиады

    8 августа 2021, 10:30

    Текст: Алина Назарова

    Женская сборная России по гандболу завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Токио.

    В финале россиянки уступили команде Франции со счетом 25:30, передает РИА «Новости». Бронзу завоевали гандболистки сборной Норвегии, разгромившие команду Швеции (36:19). 

    Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев высоко оценил работу тренерского штаба женской национальной команды на Олимпиаде в Токио. «У нас будет исполком, взвесим все за и против, (оценим) как все работали. Были допущены определенные ошибки. Но я очень высоко оцениваю работу тренерского штаба», – сказал Шишкарев. 

    В 2016 году российские гандболистки стали олимпийскими чемпионками, обыграв в финале француженок (22:19). На Олимпиаде в Пекине сборная России завоевала серебряные медали. Тогда россиянки встречались с француженками на стадии четвертьфинала, передает ТАСС.

    В активе женской сборной России четыре победы на мировых первенствах (2001, 2005, 2007, 2009), что является лучшим результатом в истории. Советские гандболистки дважды становились олимпийскими чемпионками (1976, 1980) и один раз занимали третье место (1988), также бронза была на счету Объединенной команды на Играх-1992.

    В целом сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общем количеству медалей.

    При этом российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная России завоевала 19 золотых медалей и стала четвертой в общем зачете. На Олимпиаде в Лондоне россияне завоевали 20 золотых наград.

    Также в Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне – 68. В Токио сборная России завоевала 71 медаль. По общему количеству медалей российская команда занимает третье место, уступая командам США (112) и Китая (88).

    Коментарии (3)
    Летние Олимпийские игры в Токио объявлены закрытыми
       8 августа 2021, 16:28
    Фото: Amid Hedayatullah/EPA/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил XXXII летние Олимпийские игры закрытыми.

    Огонь Олимпиады-2020 потушен, сообщает РИА «Новости».

    Ранее олимпийский флаг был передан от оргкомитета XXXII летних Олимпийских игр в Токио Парижу, где в 2024 году состоится следующая летняя Олимпиада.

    В Токио прошла церемония закрытия Олимпийских игр. Всего на Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Победу в общем медальном зачете одержала команда США, которая завоевала 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые награды. Второй стала команда Китая (38-32-18), третьей – Японии (27-14-17).

    Сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды). При этом российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Также в Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей.

    В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вместо гимна России звучит фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.  

    Коментарии (12)
     
     
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