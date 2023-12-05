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    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия стала страной нейрооптимистов

    Как бы ни поумнел искусственный интеллект, он никогда не придумает за нас наши ценности – то, ради чего мы живем. Поэтому живые и теплые чиновники еще послужат стране.

    6 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Легитимность украинской власти становится все более сомнительной

    The Economist подталкивает читателей к мысли о том, что Залужному украинцы доверяют больше. А значит ему можно доверить порулить страной. Если не в качестве легитимного президента, то в качестве военного диктатора.

    3 комментария
    5 декабря 2023, 03:41

    Израиль подготовился затопить тоннели в Газе морской водой

    WSJ: Израиль рассматривает вариант с затоплением тоннелей в Газе морской водой

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские власти рассматривают возможность затопления морской водой системы подземных тоннелей, в которых прячется ХАМАС, сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

    Издание пишет, что израильские военные установили пять насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати еще в середине ноября. Они могут, перекачивая воду из Средиземного моря, затопить тоннели в течение нескольких недель, передает ТАСС.

    Пока власти Израиля не приняли решение, также мнения на этот счет разделились и в администрации президента США. При этом, как пишет газета, невозможно просчитать влияние попытки их затопления на почву и грунтовые воды, выяснить, что произойдет с водопроводом и канализационной системой в анклаве. Есть вероятность, что после подтопления в почву могут попасть опасные вещества, находящиеся в тоннелях.

    The Wall Street Journal пишет, что подобная мера может Байдена и его администрацию в сложную ситуацию и повлечет за собой осуждение всего мира. По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, указывает газета, подтопление тоннелей может обострить гуманитарный кризис в анклаве.

    Ранее глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что протяженность тоннелей движения ХАМАС под сектором Газа превышает 400 км, их ширина позволяет ехать автомобилю.

    Американский журналист Сеймур Херш заявил об обсуждении властями Израиля возможности затопить тоннели ХАМАС.

    4 декабря 2023, 07:59
    Потери Армии обороны Израиля достигли 398 человек

    Общее число потерь ЦАХАЛа за время обострения палестино-израильского конфликта составило 398 человек

    Потери Армии обороны Израиля достигли 398 человек
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После начала обострения палестино-израильского конфликта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла 398 человек, 72 из них погибли в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщили СМИ.

    ЦАХАЛ сообщил о гибели еще двух военных в боях с палестинским движением ХАМАС. Большинство потерь ЦАХАЛа пришлось на первый день нападения ХАМАС на Израиль, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Напомним, в субботу Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу».

    Коментарии (31)
    3 декабря 2023, 07:59
    Освобожденные из плена в Газе россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве

    Россиянки Труфанова и Татти после освобождения из плена в секторе Газа выступили на митинге в Тель-Авиве

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу на многотысячном митинге в Тель-Авиве выступили Елена Труфанова и ее мать Ирина Татти, обе – гражданки России и Израиля, которые были заложницами палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщают информационные агентства.

    Акцию провели в поддержку семей заложников. Такие митинги проходят каждую субботу, но на этот раз в нем впервые приняли участие освобожденные заложники, передает РИА «Новости».

    Труфанова, ее мать, сын Александр и его невеста Сафир Коэн были похищены утром 7 октября из кибуца Нир Оз. Женщин на этой неделе ХАМАС отпустило, но Александр остается в заложниках.

    Труфанова поблагодарила собравшихся и призвала «продолжить освобождать» заложников. «Немедленно!» – заявила она.

    Параллельно с митингом из штаба министерства обороны к нации обратился глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, который объявил, что Израиль продолжит военную операцию.

    Труфанову и Татти освободили 29 ноября после «настоятельных обращений» России. Также была освобождена 13-летняя девочка, отец которой является гражданином России.

    Коментарии (30)
    3 декабря 2023, 00:51
    Израиль пригрозил Ливану уничтожением

    Нетаньяху не исключил уничтожения Ливана из-за «Хезболлы»

    Израиль пригрозил Ливану уничтожением
    @ Dana Kopel/JINI/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Шиитская организация «Хезболла» может своими действиями уничтожить Ливан, заявил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху заявил, что израильские силы обеспечат «безопасность на севере и на юге». По его словам, если «Хезболла» допустит ошибку и начнет «широкомасштабную войну, то уничтожит Ливан своими руками», передает ТАСС.

    Нетаньяху сообщил, что Израиль не прекращает действий, направленных против «Хезболлы»: уничтожает «террористические отряды», оттесняет их дальше от границы, уничтожает боеприпасы. Власти Израиля намерены «поддерживать силы сдерживания на севере и добиваться победы на юге».

    Напомним, Нетаньяху сообщил, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дано указание готовиться к любому сценарию в случае эскалации конфликта с «Хезболлой». Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль при необходимости готов сделать в Бейруте то же, что сейчас делает в секторе Газа.

    Коментарии (26)
    3 декабря 2023, 02:22
    Ракета «Железного купола» упала на Тель-Авив

    Ракета израильской системы ПРО упала на Тель-Авив

    Ракета «Железного купола» упала на Тель-Авив
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    В работе системы ПРО Израиля «Железный купол» произошел сбой, одна из ракет упала в Тель-Авиве, сообщают СМИ со ссылкой на соцсети.

    В Сети опубликовано видео падения ракеты, передает RT.

    Кроме того, Times of Israel пишет, что 22-летний житель города Холон получил легкое ранение головы в результате падения осколков от работы системы ПРО.

    Напомним, впервые за 11 дней в центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, над Тель-Авивом была активирована система ПРО «Железный купол». В ноябре ракета израильской системы ПРО «Железный купол» упала на город Ришон-ле-Цион.

    Коментарии (9)
    4 декабря 2023, 17:30
    Израиль повысил уровень опасности России для своих граждан

    Израиль повысил уровень угрозы для граждан при посещении России

    Tекст: Ольга Иванова

    Совет нацбезопасности Израиля повысил уровень угрозы для своих граждан, желающих посетить ряд стран, в том числе и Россию, следует из заявления, распространенного канцелярией премьера страны.

    До второго уровня с рекомендацией проявлять повышенную осторожность повышен уровень угрозы для стран Западной Европы (включая Великобританию, Францию и Германию), Южной Америки (включая Бразилию и Аргентину), а также для Австралии и России, передает РИА «Новости».

    Третий уровень угрозы присвоили странам Африки, включая ЮАР и Эритрею, а также Центральной Азии, в числе которых Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Туркмения.

    При максимальном, четвертом уровне опасности израильтянам рекомендуют срочно покинуть то или иное государство. К этой категории в Израиле отнесли почти все страны Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки, кроме Саудовской Аравии и ОАЭ.

    Ранее власти Израиля решили ликвидировать ХАМАС «везде», в том числе за пределами Палестины.



    Коментарии (15)
    2 декабря 2023, 15:35
    Палестинский врач с российским гражданством погиб в Газе
    Палестинский врач с российским гражданством погиб в Газе
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате авиаудара Израиля по сектору Газа погиб палестинский врач с гражданством России Маджед Хассуна, сообщил двоюродный брат погибшего Мохаммед Хассуна.

    Он уточнил, что удар был нанесен по дому его отца в районе Шеджаия в городе Газа, передает РИА «Новости».

    Маджед Хассуна являлся гражданином России, он работал врачом в больнице «Камал Адван» в городе Бейт Лахия на севере сектора Газа.

    Общее число погибших на территории анклава с обострения конфликта с Израилем возросло до 15 207, число раненых достигло 40 652, сообщил представитель министерства здравоохранения палестинского анклава в эфире катарского телеканала Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее группу «Врачей без границ» атаковали возле больницы «Аш-Шифа» в Газе, один человек погиб, еще один получил ранения.

    Коментарии (6)
    2 декабря 2023, 16:38
    Дипломаты России получили информацию о гибели россиянина в Газе
    Дипломаты России получили информацию о гибели россиянина в Газе
    @ IMAGO/Hashem Zimmo/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские дипломаты в Рамалле получили информацию о гибели россиянина в секторе Газа, данный факт проверяется, сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

    Как указала Зарипова, в полученном сообщении от соотечественников, которые находятся в Газе, сказано, что российский гражданин Маджед Хассуна погиб в пятницу после удара Армии обороны Израиля по дому, где проживали его отец и другие родственники. По ее словам, пока нет возможности однозначно верифицировать этот факт, поскольку интенсивные боевые действия в секторе вновь возобновлены, передает ТАСС.

    Она уточнила, что сейчас других данных у представительства России нет.

    Ранее двоюродный брат Маджеда Хассуны Мохаммед сообщил, что в результате авиаудара Израиля по сектору Газа погиб палестинский врач с гражданством России Маджед Хассуна.

    Напомним, что количество погибших после атаки на израильскую территорию палестинских радикалов из движения ХАМАС россиян увеличилось до 16, как минимум восемь человек числятся пропавшими без вести.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2023, 16:45
    В канцелярии Нетаньху сообщили об отзыве переговорщиков из Катара
    В канцелярии Нетаньху сообщили об отзыве переговорщиков из Катара
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа по указанию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отозвал из Катара команду переговорщиков.

    Сообщается, что сделано это было из-за «тупика в переговорах» по освобождению заложников, передает ТАСС.

    «ХАМАС не выполнила свою часть соглашения, предусматривающего освобождение детей и женщин по списку, который был направлен и утвержден ХАМАС», – говорится в сообщении.

    В ведомстве поблагодарили руководство ЦРУ, министра разведки Египта и премьер-министра Катара за помощь в освобождении 84 детей и женщин из сектора Газа, а также 24 иностранцев.

    Коментарии (5)
    3 декабря 2023, 17:28
    New York Times: Израиль намерен провести операцию высокой интенсивности в секторе Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшие недели Израиль намеревается провести операцию высокой интенсивности в секторе Газа, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

    После операции высокой интенсивности израильские силы, возможно, перейдут к режиму низкой интенсивности, передает РИА «Новости».

    Ранее представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

    Коментарии (8)
    2 декабря 2023, 23:04
    Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу»

    Глава минобороны Израиля Галант заявил о возобновлении боевых действий в секторе Газа «в полную силу»

    Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу»
    @ Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Армия Израиля возобновляет боевые действия в секторе Газа «в полную силу», заявил министр обороны страны Йоав Галант.

    Галант сказал, что «ХАМАС нарушило соглашение о прекращении огня». Приказ о возобновлении боевых действий Галант отдал после того, как ХАМАС, по его словам, отказался вернуть 17 заложников в рамках договоренностей. Результаты возобновления израильских ударов Галант назвал «очень впечатляющими», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    По его словам, «все более мощные удары» по ХАМАС продолжатся, пока палестинское движение «не будет соблюдать условия соглашения». Израильская армия намерена предпринять «все возможное для достижения установленных ранее целей», передает ТАСС.

    Галант заявил, что войска «вернулись в бой со всей мощью». Военная операция Израиля возобновляется «с той точки», где была приостановлена. «Мы стремимся к выполнению всех целей войны: победа над ХАМАС, уничтожение его военных и управленческих возможностей, не позволить ему больше править в Газе и вернуть всех наших похищенных домой», – сказал Галант.

    Напомним, Израиль заявил, что ХАМАС открыло огонь по территории еврейского государства и отказалось освободить 15 женщин и двоих детей. ХАМАС заверило, что освобождены все женщины и дети, которые были заложниками палестинского движения в Газе.

    Коментарии (6)
    3 декабря 2023, 22:59
    Израиль сообщил о серьезном повреждении хуситами судна в Красном море

    Представитель ЦАХАЛ Хагари сообщил о серьезно поврежденном из-за ракетного обстрела судне в Красном море

    Tекст: Антон Антонов

    Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) выпустило ракеты по двум судам в Красном море, одно из них серьезно повреждено, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

    Хагари сообщил, что торговые суда, которые подверглись обстрелу, «никак не связаны с Израилем». При этом одно судно «пострадало очень серьезно», оно «в критическом положении» и «может затонуть», передает ТАСС.

    Хагари заявил, что действия хуситов угрожают свободе судоходства в регионе. Он назвал «немыслимыми» атаки «против гражданского населения с помощью иранского вооружения». По мнению Хагари, речь идет об «иранском вмешательстве», которое является «мировой проблемой». «Мы должны посмотреть, как мир отреагирует на это», – заявил он.

    Напомним, эсминец ВМС США также подвергся атакам с помощью БПЛА и ракет, выпущенных из Йемена. Израиль направил несколько военных кораблей в Красное море с целью наблюдения за иранской активностью в регионе.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2023, 19:01
    МИД сообщил о возобновлении эвакуации россиян из Газы
    МИД сообщил о возобновлении эвакуации россиян из Газы
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Мероприятия по эвакуации из сектора Газа граждан России и членов их семей возобновлены, сообщили в представительстве при Палестине.

    В Telegram-канале ведомстве указали, что в субботу возобновились эвакуационные мероприятия по вывозу из Газы российских граждан и их близких родственников-палестинцев.

    Отмечается, что эвакуацию решили продолжить после вновь начавшихся боевых действий. В пресс-службе подчеркнули, что сложность вывоза россиян заключается в высокой интенсивности ударов, которые наносит Армия обороны Израиля по всей территории Газы, в том числе по южным районам, расположенным вблизи КПП «Рафах».

    «Тем не менее вместе с коллегами из наших посольств в Каире и Тель-Авиве, профильными подразделениями МИД и МЧС России, а также других ведомств продолжаем активную работу по эвакуации росграждан и членов их семей из зоны конфликта», – говорится в сообщении.

    Ранее российские дипломаты в Рамалле получили информацию о гибели россиянина Маджеда Хассуны в секторе Газа. В ведомстве добавили, что Хассуна не значится в списках на эвакуацию, ни он, ни его родные в Представительство не обращались.

    В минувшую субботу в Москву доставили 105 эвакуированных из Газы граждан России и членов их семей, самолет Ил-76 приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

    Напомним, об эвакуации из сектора Газа МЧС России попросили свыше 900 человек. Ранее сообщалось, что через КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта за сутки прошли свыше 100 российских граждан.

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    3 декабря 2023, 17:57
    США назвали «полезной тактикой» план Израиля ликвидировать руководство ХАМАС

    Кирби: США считают план Израиля по ликвидации руководства ХАМАС полезной тактикой

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израиль планирует ликвидировать руководство радикального палестинского движения ХАМАС, и США считают такой подход полезной тактикой, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Как указал Кирби NBC, ликвидация руководства «пагубно повлияет на возможности ХАМАС проводить операции». По его словам, именно на этом и сфокусирован Израиль, поскольку это «полезная тактика», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что израильские спецслужбы занимаются разработкой планов по розыску и ликвидации лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру.

    Напомним, Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    В прошлое воскресенье израильские военные до начала перемирия в Газе ликвидировали пять высокопоставленных командиров ХАМАС.

    Коментарии (4)
    3 декабря 2023, 17:43
    Названо число погибших с начала эскалации в Газе

    Минздрав сектора Газа: Число жертв с начала эскалации превысило 15,5 тыс. человек

    Tекст: Валентина Григоренко

    В результате эскалации конфликта в секторе Газа погибли более 15,5 тыс. человек, пострадали около 41 тыс., сообщил Минздрав палестинского анклава.

    По данным ведомства, «число жертв израильской агрессии возросло до 15 523», более 41 316 человек получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    В воскресенье New York Times со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщила, что в ближайшие недели Израиль намеревается провести операцию высокой интенсивности в секторе Газа.

    Ранее сообщалось, что общее число погибших на территории анклава с обострения конфликта с Израилем возросло до 15 207, а число раненых достигло 40 652 человек.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    Коментарии (0)
    2 декабря 2023, 06:23
    Армия Израиля начала штурм городов на Западном берегу

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские силы штурмуют города и деревни на Западном берегу реки Иордан, сообщает телеканал Al Jazeera.

    В сообщении ТВ говорится, что израильская армия штурмует Хеврон, Калькилию и деревни к югу от Наблуса, передает РИА «Новости».

    Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильская военная авиация ведет «беспорядочную бомбардировку» района Аль-Карара в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Кроме того, израильские ВМС наносят удары по жилым кварталам города Дейр-эль-Балах в центральной части анклава, передает ТАСС.

    Ранее представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

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