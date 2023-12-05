Израиль подготовился затопить тоннели в Газе морской водой

WSJ: Израиль рассматривает вариант с затоплением тоннелей в Газе морской водой

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что израильские военные установили пять насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати еще в середине ноября. Они могут, перекачивая воду из Средиземного моря, затопить тоннели в течение нескольких недель, передает ТАСС.

Пока власти Израиля не приняли решение, также мнения на этот счет разделились и в администрации президента США. При этом, как пишет газета, невозможно просчитать влияние попытки их затопления на почву и грунтовые воды, выяснить, что произойдет с водопроводом и канализационной системой в анклаве. Есть вероятность, что после подтопления в почву могут попасть опасные вещества, находящиеся в тоннелях.

The Wall Street Journal пишет, что подобная мера может Байдена и его администрацию в сложную ситуацию и повлечет за собой осуждение всего мира. По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, указывает газета, подтопление тоннелей может обострить гуманитарный кризис в анклаве.

Ранее глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что протяженность тоннелей движения ХАМАС под сектором Газа превышает 400 км, их ширина позволяет ехать автомобилю.

Американский журналист Сеймур Херш заявил об обсуждении властями Израиля возможности затопить тоннели ХАМАС.