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    Россия будет жить и гордиться
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    Стало известно, что Зеленский лично отдал приказ об ударе по Белгороду
    Сенатор: Новогоднее обращение Шольца – личный позор для немцев
    Шойгу сказал, чем войдет в историю 2023 год
    Военный эксперт объяснил ответ России на теракт ВСУ в Белгороде
    Подполье сообщило подробности об ударах по «Правому сектору» и «Кракену»
    Le Figaro: США могут сделать Путину величайший подарок в 2024 году
    Симоньян подтвердила, что участников «голой» вечеринки убрали из новогодних шоу
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Донаты в пользу армии изобрели далеко не вчера

    Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.

    3 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов ВПК как двигатель русской экономики

    Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.

    16 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад снова встал на русские грабли

    Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.

    36 комментариев
    31 декабря 2023, 22:27

    Путин поздравил с Новым годом командующих группировок войск

    Путин поздравил с Новым годом командующих группировок войск
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Президент России Владимир Путин перед Новым годом поздравил участвующих в СВО командующих группировками войск, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В преддверии Нового года Путин поздравил командующих группировками войск», – передает ТАСС слова Пескова. Он уточнил, что речь идет о центральном, южном, западном, восточном, херсонском и запорожском направлениях.

    Путин поздравлял военных по телефону.

    Президент России Владимир Путин обратился к россиянам, которые первыми на территории страны встретили праздник, из Кремля с традиционным новогодним поздравлением.

    31 декабря 2023, 13:14
    Сенатор: Новогоднее обращение Шольца – личный позор для немцев

    Сенатор Долгов: Новогоднее обращение Шольца – это личный позор для немцев

    Сенатор: Новогоднее обращение Шольца – личный позор для немцев
    @ Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Шольц превратился в номинальную фигуру, следующую указаниям США. Это самый антигерманский канцлер, который вместо того, чтобы решать проблемы населения страны, лишь обвиняет Москву в своих бедах, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в своей предновогодней речи резко высказался в адрес России и президента Владимира Путина.

    «Видимо, авторитет Путина настолько не дает покоя Шольцу, что он даже в преддверии Нового года не может обойти его персону стороной. Спасибо, что хоть не обвиняет нашу страну и президента в том, что взорванными оказались «Северные потоки», – иронично заметил сенатор Константин Долгов.

    «Если же говорить серьезно, то необходимо понимать – Шольц стал номинальной фигурой. Это самый антигерманский канцлер за всю новейшую историю ФРГ. Он с первой минуты в офисе обслуживает интересы Вашингтона», – добавляет собеседник.

    «И самое печальное то, что Германия, даже с учетом всех трудностей послевоенного восстановления, пыталась сохранять хоть какую-то степень автономии. Все канцлеры так или иначе заботились о государстве, отстаивали интересы местного бизнеса, боролись за благополучие немецкого общества. Шольц же не делает ничего из этого», – подчеркивает парламентарий.

    «Современное правительство Германии – это трагедия немецкого народа. Годы Шольца стали вехой окончательной потери страной суверенитета. И теперь во всех бедах он обвиняет Россию», – акцентирует Долгов.

    «Если Шольц всерьез считает, что газ Германии отключила Москва, то пусть обратятся к нам. Мы все обстоятельства случившегося подробно напомним. Более того, Владимир Путин не так давно указывал, как развивались события», – говорит сенатор.

    «Несмотря ни на что, Газпром продолжает поставки в Европу. Мы свои обязательства выполняем. И не наша страна взрывала нитки «Северных потоков». Если бы я был немцем, я бы это обращение Шольца воспринимал как личный позор», – заключил парламентарий.

    Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к немцам жестко высказался о президенте России Владимире Путине и конфликте на Украине. Так, он, комментируя проблемы граждан, отметил, что только коронавирус отступил, и «Россия начала беспощадный конфликт в центре Европы».

    Кроме того, Шольц заявил, что после начала конфликта на Украине, Путин «перекрыл газовый кран». После этого обращения он подвергся критике немецких граждан. В комментариях к материалу в Die Welt они написали, что Берлин сам отказался от российского газа, а США подорвали «Северные потоки», и призвали Шольца подать в отставку.

    Ранее Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу, а значит, и в повышении цен на энергоносители.

    В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что у Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине.

    Позднее глава государства объяснял, почему российский газ до сих пор поставляется в Европу. Так, Путин указывал, что «Газпром надежный партнер, у него есть контрактные обязательства, и он всегда исполнял эти контрактные обязательства и сейчас исполняет». Более того, «Газпром выполняет все свои обязательства, в том числе и по транзиту по территории Украины».

    Кроме того, Россия получает за это деньги, отметил Путин. И что немаловажно, Москва не использует поставки газа в политических целях.

    Коментарии (16)
    31 декабря 2023, 12:12
    ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове
    ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове
    @ Yevhen Titov/REUTERS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства отмечается, что в ответ на теракт со стороны ВСУ ВС России поразили центры принятия решений, а также военные объекты в Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом.

    В Минобороны уточнили, что высокоточным ракетным ударом, нанесенным по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые принимали участие в планировании и осуществлении теракта в Белгороде.

    В ведомстве добавили, что там же находились порядка 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.

    Как указали в ведомстве, ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации нацформирования «Правый сектор» (организация, запрещенная в России) ликвидированы представители руководящего состава СБУ, наемники и боевики подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена), осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.

    В сообщении говорится, что российские войска поразили филиал национального центра управления космическими средствами около Залесцев Хмельницкой области, который используется ВСУ для разведки. Также уничтожены базы горючего в Запорожье и Харькове, с которых шло снабжение украинских группировок на Харьковском и Ореховском направлениях.

    В Минобороны добавили, что ВС России ударили по пунктам дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наемников численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки техники и артсистем в Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в ДНР.

    В пресс-службе пояснили, что Украина в результате понесла значительные потери. Отмечается, что ВС России уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS, с помощью них киевский режим в период новогодних праздников планировал наносить удары по Донецку.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

    Коментарии (91)
    31 декабря 2023, 15:07
    Рожин объяснил ответ России на теракт ВСУ в Белгороде

    Военный эксперт Рожин: В отличие от ВСУ, Россия целенаправленно не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры

    Рожин объяснил ответ России на теракт ВСУ в Белгороде
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Алёна Задорожная

    Российский Генштаб располагает расширенным списком целей на Украине. И когда противник совершает какие-то бесчинства вроде террористической атаки на Белгород, Россия может оперативно нанести ответный удар, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило, что ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове.

    «Россия на протяжении всей спецоперации, и все это хорошо видят, не бьет по гражданской инфраструктуре. В то время как ВСУ в Белгороде целенаправленно наносили удары по мирным гражданам и жилым кварталам», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Примечательно, что противник наверняка знал, что никаких военных целей в местах прилета не было. В свою очередь российские ответы нацелены строго на военные объекты», – акцентирует собеседник.

    «В той же гостинице «Харьков Палас», которая была поражена, еще весной проводились встречи с участием натовских генералов. Там же принимали иностранных наемников, что подтверждалось украинскими СМИ. Мы атаковали одно из зданий СБУ, также были прилеты по месту локации HIMARS», – указывает аналитик.

    «Важно понимать – часть этих объектов и так планировалась к поражению, работа по ним велась еще до атаки на Белгород. У Генштаба всегда есть расширенный список целей, которые формируются разведкой. Но когда стоит задача произвести ответ на какие-то бесчинства ВСУ, мы поднимаем эти списки и выбираем конкретные точки», – заключил Рожин.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове. В Telegram-канале ведомства отмечается, что высокоточным ракетным ударом, нанесенным по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые принимали участие в планировании и осуществлении теракта в Белгороде.

    В военном ведомстве указывают, что там же находились порядка 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.

    Также подчеркивается, что ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации нацформирования «Правый сектор» (организация, запрещенная в России) ликвидированы члены руководящего состава СБУ, наемники и боевики подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена), осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.

    Российские войска поразили филиал национального центра управления космическими средствами около Залесцев Хмельницкой области, который используется ВСУ для разведки.

    В Минобороны добавили, что ВС России ударили по пунктам дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наемников численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки техники в Курахово, Селидово и на территории шахты Коротченко в ДНР.

    Украина в результате понесла значительные потери. Отмечается, что ВС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS, с помощью них киевский режим в праздники планировал наносить удары по Донецку.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек. Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

    Коментарии (28)
    31 декабря 2023, 12:33
    Сдавшегося в плен солдата ВСУ раскритиковала жена

    Жена солдата ВСУ возмутилась тем, что он сдался в плен

    Сдавшегося в плен солдата ВСУ раскритиковала жена
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Пленного солдата ВСУ раскритиковала супруга за то, что тот попал в плен, сообщила военкор Интернациональной бригады «Пятнашка» Елена Соколова.

    Видео опубликовала Соколова в своем Telegram-канале (газета ВЗГЛЯД не может показать содержащий мат видеоролик, согласно закону о СМИ). На кадрах видно, как попавшему в плен украинскому солдату по имени Иван разрешили позвонить супруге, которая после того, как узнала о сдаче в плен, начала кричать на военного, передает РИА «Новости».

    «Ну как так, сдаться в плен?» – возмутилась женщина, нецензурно выругавшись.

    Иван начал оправдываться, добавив, что у него не было другого выхода поскольку, его подразделение обстреляли сами украинцы.

    Однако супруга военнопленного, тем не менее, не высказала особой радости по поводу того, что он остался жив. Соколова предположила, что женщина надеялась получить компенсацию за гибель мужа.

    Ранее сообщалось, что украинский заградотряд расстрелял отступающих солдат ВСУ.

    В октябре украинские военные из 95-й десантно-штурмовой бригады, попавшие в плен под Соледаром рассказали, что заградотряды националистов, стоящие позади украинских позиций, расстреливают тех, кто не хочет продолжать бой.

    Коментарии (43)
    31 декабря 2023, 16:27
    Стало известно, что Зеленский лично отдал приказ об ударе по Белгороду
    Стало известно, что Зеленский лично отдал приказ об ударе по Белгороду
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ главе ГУР Кириллу Буданову о массированном ударе ВСУ по Белгороду, сообщил источник в силовых структурах.

    Как сообщает RT в своем Telegram-канале, исполнителем теракта стал личный состав нацбатальона «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена) под командованием Сергея Величко. Нацбатальон атаковал город из РСЗО, после чего отошел в тыловые районы Харьковской области.

    Ранее российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове, сообщили в Минобороны.

    В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

    Коментарии (53)
    31 декабря 2023, 10:18
    Шольц упомянул Путина в новогоднем обращении
    Шольц упомянул Путина в новогоднем обращении
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к немцам жестко высказался о президенте России Владимире Путине и конфликте на Украине, сообщили СМИ.

    Шольц, комментируя проблемы граждан, отметил, что только коронавирус отступил, и «Россия начала беспощадный конфликт в центре Европы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.

    По его словам, после начала конфликта на Украине, Путин «перекрыл газовый кран».

    После этого обращения он подвергся критике немецких граждан. В комментариях к материалу в Die Welt они написали, что Берлин сам отказался от российского газа, а США подорвали «Северные потоки», и призвали Шольца подать в отставку.

    Ранее Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу, а значит, и в повышении цен на энергоносители.

    В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что у Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине.

    Коментарии (36)
    31 декабря 2023, 14:40
    Роднина отреагировала на критику из-за проживания в США

    Роднина: Не понимаю, какая может быть критика по моему периоду жизни в США

    Роднина отреагировала на критику из-за проживания в США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о критике из-за проживания в США.

    По ее словам, она спокойно реагирую на критику людей, что она жила в США и не понимает, какая может быть по этому поводу критика. Роднина добавила, что поехала в США, когда большинство хотели переехать в Москву, передает Sport24.

    Ранее Роднина заявила, что в деле фигуристки Камилы Валиевой «надо было покрасивее врать», и никто не поверил сказке о том, что она выпила «не тот стакан».

    Коментарии (30)
    31 декабря 2023, 00:23
    Захарова сочла МИД Чехии безграмотным

    Захарова раскритиковала заявление Чехии об отказе участвовать в заседании СБ ООН в связи с украинским обстрелом Белгорода

    Захарова сочла МИД Чехии безграмотным
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Чехии об отказе чешского постпреда участвовать в заседании Совбеза ООН, которое состоится в связи с украинским обстрелом Белгорода.

    Захарова заявила в Telegram, что «глубина полета» мысли Праги соразмерна решению Софии запретить» ей «пролет в воздушном пространстве Болгарии». По словам Захаровой, для нее стало неожиданностью, что «чешский МИД настолько безграмотен» и «не знает, как устроен Совет Безопасности ООН».

    В МИД России указали, что СБ ООН остается «многосторонней структурой, которая пока еще работает в соответствии с международным правом, а не в угоду «миропорядку, основанному на правилах».

    С другой стороны, отметила Захарова, в советские времена во внешнеполитическое ведомство Чехословакии «набирали по принципу лояльности компартии, а после люстрации – по принципу лояльности Западу». Как заявила Захарова, «главное же принцип, а не профессия».

    Напомним, российская сторона требует участия чешского постпреда в ООН в заседании Совбеза, чтобы Чехия объяснилась за поставки вооружений киевскому режиму. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что его страна не позволит России «вызывать куда-либо» чешских представителей.

    Коментарии (41)
    31 декабря 2023, 10:59
    Руководители телеканалов решили обойтись без Киркорова и Лолиты

    «КП»: Руководители телеканалов решили обойтись без Киркорова и Лолиты

    Руководители телеканалов решили обойтись без Киркорова и Лолиты
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководители федеральных телеканалов после скандала, связанного с «голой вечеринкой», постарались в новогодних эфирах обойтись без Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской, сообщили СМИ.

    Как пишет «КП», Первый канал и ВГТРК решили убрать из своих эфиров «особо отличившихся» на скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой Киркорова и Лолиту. Похожее решение принято и на НТВ – впрочем, там эти двое исполнителей останутся, но в сильно сокращенном виде и лишь в тех программах, где их уже нельзя заменить. Примечательно, что такие же меры предпринял и настроенный на молодежную аудиторию ТНТ.

    В новогодние праздники участники вечеринки не найдут себя в эфире всех перечисленных каналов.

    Ранее выступления народного артиста России Филиппа Киркорова и певицы Лолиты были отменены в рамках «Зимнего Show», запланированного на 1 января 2024 года.

    Напомним, Киркоров записал видеообращение с извинениями за неподобающее поведение из-за участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой.

    Коментарии (44)
    31 декабря 2023, 19:38
    Подполье сообщило подробности об ударах по «Правому сектору» и «Кракену»

    Tекст: Ольга Иванова

    Удары по Харькову были нацелены на здания, где располагались украинские националисты из «Правого сектора» и «Кракена» (запрещенные в России экстремистские организации), сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные пророссийского харьковского подполья.

    По его словам, на присланном активистами харьковского подполья видео заметен пожар после попадания в здание, где, по данным агентуры, находились националисты «Кракена» и «Правого сектора», передает РИА «Новости».

    Также удар пришелся по Институту метрологии, где, по данным местного подполья, работали и проводили встречи офицеры ВСУ и националисты из «Кракена».

    На предоставленных Лебедевым кадрах виден большой очаг огня после ракетного удара.

    Подпольщики сообщают, что после взрывов по улице Шевченко у областного ГАИ в сторону Салтовского шоссе в спешке уезжало множество националистов на пикапах с пулеметами.

    Ранее сообщалось, что российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове.

    Коментарии (10)
    31 декабря 2023, 09:45
    Рогов ответил на заявление Украины о выдвижении России ультиматума

    Рогов: Заявивший об ультиматуме Подоляк понимает, что на фронте все грустно

    Рогов ответил на заявление Украины о выдвижении России ультиматума
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов назвал ультиматум, который киевские власти намерены выдвинуть России, громким провокационным заявлением и осознанием провала на фронте.

    Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина на наивысшем уровне выдвинет России «ультимативные требования», которые российская сторона якобы примет.

    По словам Рогова, провокационное заявление стало следствием бессильной злобы, Подоляк понимает, что для ВСУ на фронтах все складывается грустно, поддержка Запада сыпется, а подконтрольная им территория – банкрот, передает РИА «Новости».

    Подоляк же озвучивает то, что в уста ему вкладывают западные спецслужбы, стремясь выиграть время и затянуть как можно большее жителей постукраинского пространства подконтрольного режиму Зеленского в «мясорубку».

    Рогов заверил, что переговоров не будет, поскольку их вести просто не с кем: Зеленский, Ермак и «прочие Подоляки» – «недоговороспособные люди и военные преступники», а вести переговоры с террористами нельзя.

    Ранее представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка об ультиматуме в адрес России заявила, что российская сторона не подчинялась ультимативным требованиям и шантажу.

    Коментарии (11)
    31 декабря 2023, 01:59
    Взрыв прогремел в Киеве

    Взрывы прозвучали в Киеве и в Киевской области

    Взрыв прогремел в Киеве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Киевской области, а также еще в нескольких регионах Украины и подконтрольных украинским войскам районах произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Взрывы прозвучали в городе Белой Церкви в Киевской области (100 км к юго-западу от Киева) и в городе Каменце-Подольском в Хмельницкой области. Также сообщается о взрывах в Черкасской области Украины и в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье. При этом в Киеве воздушную тревогу не объявляли.

    Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в Харькове, передает ТАСС.

    Напомним, в субботу вечером взрывы произошли в Одессе, Харькове, в Сумской и Черниговской областях Украины.

    Коментарии (8)
    31 декабря 2023, 09:57
    Пожар возник на объекте критической инфраструктуры под Киевом после взрывов

    Пожар возник на объекте критической инфраструктуры в Киевской области после взрывов

    Пожар возник на объекте критической инфраструктуры под Киевом после взрывов
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Киевской области после ночных взрывов, сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

    По его словам, ночьюна одном из объектов критической инфраструктуры возник пожар, который удалось ликвидировать, передает РИА «Новости».

    Ранее в воскресенье в Киеве и в Киевской области, а также еще в нескольких регионах Украины и подконтрольных украинским войскам районах произошли взрывы.

    Коментарии (10)
    30 декабря 2023, 23:19
    Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода

    Глава МИД Чехии Липавский заявил об отказе его страны участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред Чехии не станет принимать участие в заседании СБ ООН, которое состоится в связи с украинским обстрелом Белгорода, сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.

    Липавский заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Чехия не позволит России «вызывать куда-либо» своих представителей. По словам министра, представители Чехии «с удовольствием явятся» на заседание СБ ООН, если Россия согласится «обсудить там вывод войск» с территории, которую Киев и его союзники считают украинской.

    Заседание СБ ООН состоится в 00.00 мск 31 декабря, передает ТАСС.

    Напомним, в результате украинского обстрела Белгорода погибли 18 человек, пострадали 111 жителей. Российская сторона требует участия чешского постпреда в ООН в заседании Совбеза, чтобы Чехия объяснилась за поставки вооружений киевскому режиму.

    Коментарии (37)
    31 декабря 2023, 11:32
    В США заявили о страхе Киева перед российскими Х-22

    MWM: Украина боится ударов российских ракет Х-22

    В США заявили о страхе Киева перед российскими Х-22
    @ общественное достояние

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина боится российской крылатой ракеты X-22, пишет Military Watch Magazine.

    Согласно сообщению издания, Украина с начала конфликта не смогла сбить ни одной из 300 запущенных ракет X-22, при этом у России еще с советских времен скопились огромные запасы таких ракет, передает РИА «Новости».

    Military Watch Magazine сообщает: впервые этот класс ракет поступил на вооружение еще в 1962 году, тем не менее но до сих пор имеет мало конкурентов в мире.

    В материале указывается, что запасы ракет для ПВО у Киева истощен, причем Запад даже близко не может компенсировать их дефицит.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.

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