Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.3 комментария
Стало известно о запуске Бразилией ответных мер на пошлины США
Бразильские власти санкционировали процесс ответных мер на тарифы США
Бразильские власти инициировали процедуру рассмотрения ответных мер в связи с решением США повысить пошлины на бразильские товары до 50%, оставив при этом 700 исключений для стратегических отраслей.
Власти Бразилии санкционировали начало процедуры принятия ответных мер в ответ на повышение пошлин на ряд бразильских товаров со стороны США, передает РИА «Новости». Решение было принято после того, как президент Дональд Трамп подписал указ о повышении тарифов до 50% с одновременным введением списка из 700 исключений для стратегических секторов, включая авиастроение, энергетику и часть сельского хозяйства.
Бразильское правительство поручило Палате внешней торговли (Camex) приступить к консультациям и оценить возможность применения закона об экономической взаимности в отношении США. Camex в течение 30 дней должна решить, подпадают ли действия американских властей под действие данного закона, позволяющего вводить ответные ограничения на импорт.
Министерство иностранных дел Бразилии уведомит США о запуске механизма в пятницу, что, как считают в правительстве, позволит ускорить диалог и начать переговоры по спорным вопросам.
Еще 11 августа Бразилия инициировала процедуру разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации и направила США запрос на проведение консультаций относительно введенных тарифов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии Лула да Силва пригрозил США введением Закона о взаимности с 1 августа. Вашингтон ранее установил пошлины в 50% на ряд бразильских товаров. Введение тарифов со стороны США может привести к дефициту кофе для американских потребителей.