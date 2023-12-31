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    2023 год принес России пять нефтяных достижений
    Военный эксперт объяснил ответ России на теракт ВСУ в Белгороде
    Сенатор: Новогоднее обращение Шольца – личный позор для немцев
    Сдавшегося в плен солдата ВСУ раскритиковала жена
    ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове
    Шольц упомянул Путина в новогоднем обращении
    Рогов ответил на заявление Украины о выдвижении России ультиматума
    Медведев назвал главную задачу для россиян на 2024 год
    Песков опроверг перезапись новогоднего обращения Путина
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Донаты в пользу армии изобрели далеко не вчера

    Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов ВПК как двигатель русской экономики

    Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.

    14 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад снова встал на русские грабли

    Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.

    36 комментариев
    31 декабря 2023, 15:03

    Барановская призвала не дать запугать и лишить праздника детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Телеведущая Юлия Барановская призвала сделать все, чтобы не дать киевскому режиму уничтожить праздник для детей, а также напомнила, что дети должны получить подарки от Деда Мороза и новогодние радости.

    В своем Telegram-канале ведущая поделилась, что с ужасом и болью смотрела на «бесчеловечное преступление, которое совершили террористы киевского режима в Белгороде».

    Она задалась вопросом, как сделать, чтобы террористы не добились своего, не уничтожили праздник для наших детей. По мнению Барановской, стоит провести новогоднюю ночь более сдержанно, с уважением к горю белгородцев. «Но ни в коем случае не отбирать у детей праздника!  Наши дети должны получить подарки от Деда Мороза и новогодние радости, которых ждали с нетерпением целый год», – написала она.

    «Иначе получится, что нелюди, бившие по центру Белгорода, добились своего. Непросто? Очень. Но на то мы и взрослые, правда? Наши дети должны знать, что террористы не смогут отменить Новый год в России. Это и была их цель, но достичь ее не удастся. Потому что мы победим!» – заключила телеведущая.

    В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

    30 декабря 2023, 18:11
    Захарова ответила на заявление Подоляка об «ультиматуме России»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не подчинялась ультимативным требованиям и шантажу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка об ультиматуме в адрес России.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на заявление Подоляка о том, что «переговоров с Россией не будет, а будут «ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне», которые Москва примет.

    По ее мнению, «эти террористические твари пытаются зомбировать свое население» из последних сил, загоняя в окопы «под дулом пистолета».

    Она подчеркнула, что Россия «никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу», и «гнала взашей» каждого, кто приходил «с мечом или гранатой».

    Также Захарова поддержала Белгород, пострадавший в субботу от обстрела ВСУ. «Белгород – всей страной с вами!», – заключила дипломат.

    Напомним, при обстреле Белгорода, по последним данным МЧС, погибли 10 человек. Туда из Москвы по поручению президента Владимира Путина направили медиков и сотрудников МЧС.

    Коментарии (57)
    31 декабря 2023, 12:12
    ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове
    ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове
    @ Yevhen Titov/REUTERS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные в ответ на теракт в Белгороде поразили военные объекты и центры принятия решений в Харькове, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства отмечается, что в ответ на теракт со стороны ВСУ ВС России поразили центры принятия решений, а также военные объекты в Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом.

    В Минобороны уточнили, что высокоточным ракетным ударом, нанесенным по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас», были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые принимали участие в планировании и осуществлении теракта в Белгороде.

    В ведомстве добавили, что там же находились порядка 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.

    Как указали в ведомстве, ударами высокоточных ракет по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации нацформирования «Правый сектор» (организация, запрещенная в России) ликвидированы представители руководящего состава СБУ, наемники и боевики подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена), осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории.

    В сообщении говорится, что российские войска поразили филиал национального центра управления космическими средствами около Залесцев Хмельницкой области, который используется ВСУ для разведки. Также уничтожены базы горючего в Запорожье и Харькове, с которых шло снабжение украинских группировок на Харьковском и Ореховском направлениях.

    В Минобороны добавили, что ВС России ударили по пунктам дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наемников численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки техники и артсистем в Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в ДНР.

    В пресс-службе пояснили, что Украина в результате понесла значительные потери. Отмечается, что ВС России уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS, с помощью них киевский режим в период новогодних праздников планировал наносить удары по Донецку.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

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    30 декабря 2023, 20:20
    Умер публицист Максим Соколов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В субботу на 65-м году жизни скончался известный публицист Максим Соколов, работавший с множеством российских изданий и телекомпаний.

    О смерти журналиста РИА «Новости» сообщила его супруга Светлана.

    Соколов был колумнистом РИА «Новости», публиковался в газете ВЗГЛЯД, выступал обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК, Первым каналом, «Известиями», «Коммерсантом» и другими.

    Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что Максим Соколов был «исключительным человеком высочайшей культуры», у него было изысканное чувство юмора, он искренне любил Россию и задавал высокую планку для коллег.

    «Для нас это большая потеря, невосполнимая утрата. Нам будет его не хватать», – заключил Киселев.

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    31 декабря 2023, 10:18
    Шольц упомянул Путина в новогоднем обращении
    Шольц упомянул Путина в новогоднем обращении
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к немцам жестко высказался о президенте России Владимире Путине и конфликте на Украине, сообщили СМИ.

    Шольц, комментируя проблемы граждан, отметил, что только коронавирус отступил, и «Россия начала беспощадный конфликт в центре Европы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.

    По его словам, после начала конфликта на Украине, Путин «перекрыл газовый кран».

    После этого обращения он подвергся критике немецких граждан. В комментариях к материалу в Die Welt они написали, что Берлин сам отказался от российского газа, а США подорвали «Северные потоки», и призвали Шольца подать в отставку.

    Ранее Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу, а значит, и в повышении цен на энергоносители.

    В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что у Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине.

    Коментарии (30)
    30 декабря 2023, 18:20
    Минобороны: ВСУ обстреляли Белгород с применением кассетных боеприпасов
    Минобороны: ВСУ обстреляли Белгород с применением кассетных боеприпасов
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим обстрелял 30 декабря Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО, погибло 14 человек, сообщило Министерство обороны России.

    ВСУ произвели «неизбирательный комбинированный удар» по Белгороду двумя ракетами РСЗО «Ольха» в кассетном снаряжении, а также снарядами РСЗО чешского Vampire, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    «Это преступление не останется безнаказанным», – подчеркнуло Минобороны.

    Большая часть снарядов Vampire перехвачена средствами ПВО, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу.

    На данный момент известно о 12 погибших взрослых и двух несовершеннолетних, ранения получили 108 человек.

    Ведомство указало, что в случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы «неизмеримо более тяжелыми».

    Украинская сторона произвела этот обстрел, чтобы отвлечь внимание от своих поражений на фронте, а также чтобы спровоцировать ВС России на такие же ответные действия.

    «Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше», – заключили в министерстве.

    Ранее МЧС сообщало о гибели 10 человек при обстреле в Белгороде.

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    30 декабря 2023, 20:57
    В ДТП погибли юные хоккеисты из команды «Чайка» в Вологодской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В дорожной аварии в Вологодской области погибли юные хоккеисты команды «Чайка», сообщили в региональной Федерации хоккея в субботу.

    Погибли хоккеисты 2010 и 2011 года рождения, ДТП произошло на четырехполосной дороге, сообщили в федерации РИА «Новости».

    Есть предположения, что автомобиль могло занести из-за колеи и неудачного перестроения, добавили там.

    Где именно произошла авария, не уточняется.

    Соболезнования родным и близким в связи со смертью спортсменов выразили хоккейные клубы «Череповец» и «Чайка», а также сама Федерация хоккея Вологодской области.

    Коментарии (9)
    30 декабря 2023, 21:40
    В ООН осудили удар ВСУ по Белгороду

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Атаки на мирных граждан нарушают международное гуманитарное право, заявили в офисе официального представителя генерального секретаря ООН, говоря об ударе ВСУ по Белгороду.

    Нападение на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, они неприемлемы, их необходимо немедленно прекратить, заявили в офисе генсека РИА «Новости».

    Там добавили, что такие нападения следует осудить.

    В субботу украинские военные обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха». Также для обстрела применялась чешская РСЗО Vampire, погибло 14 человек. В тяжелом состоянии находятся пятеро детей и 12 взрослых.

    Коментарии (37)
    31 декабря 2023, 00:23
    Захарова сочла МИД Чехии безграмотным

    Захарова раскритиковала заявление Чехии об отказе участвовать в заседании СБ ООН в связи с украинским обстрелом Белгорода

    Захарова сочла МИД Чехии безграмотным
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Чехии об отказе чешского постпреда участвовать в заседании Совбеза ООН, которое состоится в связи с украинским обстрелом Белгорода.

    Захарова заявила в Telegram, что «глубина полета» мысли Праги соразмерна решению Софии запретить» ей «пролет в воздушном пространстве Болгарии». По словам Захаровой, для нее стало неожиданностью, что «чешский МИД настолько безграмотен» и «не знает, как устроен Совет Безопасности ООН».

    В МИД России указали, что СБ ООН остается «многосторонней структурой, которая пока еще работает в соответствии с международным правом, а не в угоду «миропорядку, основанному на правилах».

    С другой стороны, отметила Захарова, в советские времена во внешнеполитическое ведомство Чехословакии «набирали по принципу лояльности компартии, а после люстрации – по принципу лояльности Западу». Как заявила Захарова, «главное же принцип, а не профессия».

    Напомним, российская сторона требует участия чешского постпреда в ООН в заседании Совбеза, чтобы Чехия объяснилась за поставки вооружений киевскому режиму. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что его страна не позволит России «вызывать куда-либо» чешских представителей.

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    30 декабря 2023, 17:02
    МЧС: При обстреле Белгорода погибли 10 человек
    МЧС: При обстреле Белгорода погибли 10 человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При массированном обстреле украинской армией Белгорода в субботу погибли десять человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В городе из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок, пострадало 45 человек, включая четверых несовершеннолетних, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о шести погибших при обстреле города.

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    31 декабря 2023, 13:14
    Сенатор: Новогоднее обращение Шольца – личный позор для немцев

    Сенатор Долгов: Новогоднее обращение Шольца – это личный позор для немцев

    Сенатор: Новогоднее обращение Шольца – личный позор для немцев
    @ Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Шольц превратился в номинальную фигуру, следующую указаниям США. Это самый антигерманский канцлер, который вместо того, чтобы решать проблемы населения страны, лишь обвиняет Москву в своих бедах, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в своей предновогодней речи резко высказался в адрес России и президента Владимира Путина.

    «Видимо, авторитет Путина настолько не дает покоя Шольцу, что он даже в преддверии Нового года не может обойти его персону стороной. Спасибо, что хоть не обвиняет нашу страну и президента в том, что взорванными оказались «Северные потоки», – иронично заметил сенатор Константин Долгов.

    «Если же говорить серьезно, то необходимо понимать – Шольц стал номинальной фигурой. Это самый антигерманский канцлер за всю новейшую историю ФРГ. Он с первой минуты в офисе обслуживает интересы Вашингтона», – добавляет собеседник.

    «И самое печальное то, что Германия, даже с учетом всех трудностей послевоенного восстановления, пыталась сохранять хоть какую-то степень автономии. Все канцлеры так или иначе заботились о государстве, отстаивали интересы местного бизнеса, боролись за благополучие немецкого общества. Шольц же не делает ничего из этого», – подчеркивает парламентарий.

    «Современное правительство Германии – это трагедия немецкого народа. Годы Шольца стали вехой окончательной потери страной суверенитета. И теперь во всех бедах он обвиняет Россию», – акцентирует Долгов.

    «Если Шольц всерьез считает, что газ Германии отключила Москва, то пусть обратятся к нам. Мы все обстоятельства случившегося подробно напомним. Более того, Владимир Путин не так давно указывал, как развивались события», – говорит сенатор.

    «Несмотря ни на что, Газпром продолжает поставки в Европу. Мы свои обязательства выполняем. И не наша страна взрывала нитки «Северных потоков». Если бы я был немцем, я бы это обращение Шольца воспринимал как личный позор», – заключил парламентарий.

    Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к немцам жестко высказался о президенте России Владимире Путине и конфликте на Украине. Так, он, комментируя проблемы граждан, отметил, что только коронавирус отступил, и «Россия начала беспощадный конфликт в центре Европы».

    Кроме того, Шольц заявил, что после начала конфликта на Украине, Путин «перекрыл газовый кран». После этого обращения он подвергся критике немецких граждан. В комментариях к материалу в Die Welt они написали, что Берлин сам отказался от российского газа, а США подорвали «Северные потоки», и призвали Шольца подать в отставку.

    Ранее Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу, а значит, и в повышении цен на энергоносители.

    В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что у Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине.

    Позднее глава государства объяснял, почему российский газ до сих пор поставляется в Европу. Так, Путин указывал, что «Газпром надежный партнер, у него есть контрактные обязательства, и он всегда исполнял эти контрактные обязательства и сейчас исполняет». Более того, «Газпром выполняет все свои обязательства, в том числе и по транзиту по территории Украины».

    Кроме того, Россия получает за это деньги, отметил Путин. И что немаловажно, Москва не использует поставки газа в политических целях.

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    31 декабря 2023, 01:59
    Взрыв прогремел в Киеве

    Взрывы прозвучали в Киеве и в Киевской области

    Взрыв прогремел в Киеве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Киевской области, а также еще в нескольких регионах Украины и подконтрольных украинским войскам районах произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Взрывы прозвучали в городе Белой Церкви в Киевской области (100 км к юго-западу от Киева) и в городе Каменце-Подольском в Хмельницкой области. Также сообщается о взрывах в Черкасской области Украины и в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье. При этом в Киеве воздушную тревогу не объявляли.

    Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в Харькове, передает ТАСС.

    Напомним, в субботу вечером взрывы произошли в Одессе, Харькове, в Сумской и Черниговской областях Украины.

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    31 декабря 2023, 10:59
    Руководители телеканалов решили обойтись без Киркорова и Лолиты

    «КП»: Руководители телеканалов решили обойтись без Киркорова и Лолиты

    Руководители телеканалов решили обойтись без Киркорова и Лолиты
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководители федеральных телеканалов после скандала, связанного с «голой вечеринкой», постарались в новогодних эфирах обойтись без Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской, сообщили СМИ.

    Как пишет «КП», Первый канал и ВГТРК решили убрать из своих эфиров «особо отличившихся» на скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой Киркорова и Лолиту. Похожее решение принято и на НТВ – впрочем, там эти двое исполнителей останутся, но в сильно сокращенном виде и лишь в тех программах, где их уже нельзя заменить. Примечательно, что такие же меры предпринял и настроенный на молодежную аудиторию ТНТ.

    В новогодние праздники участники вечеринки не найдут себя в эфире всех перечисленных каналов.

    Ранее выступления народного артиста России Филиппа Киркорова и певицы Лолиты были отменены в рамках «Зимнего Show», запланированного на 1 января 2024 года.

    Напомним, Киркоров записал видеообращение с извинениями за неподобающее поведение из-за участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой.

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    31 декабря 2023, 12:33
    Сдавшегося в плен солдата ВСУ раскритиковала жена

    Жена солдата ВСУ возмутилась тем, что он сдался в плен

    Сдавшегося в плен солдата ВСУ раскритиковала жена
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Пленного солдата ВСУ раскритиковала супруга за то, что тот попал в плен, сообщила военкор Интернациональной бригады «Пятнашка» Елена Соколова.

    Видео опубликовала Соколова в своем Telegram-канале (газета ВЗГЛЯД не может показать содержащий мат видеоролик, согласно закону о СМИ). На кадрах видно, как попавшему в плен украинскому солдату по имени Иван разрешили позвонить супруге, которая после того, как узнала о сдаче в плен, начала кричать на военного, передает РИА «Новости».

    «Ну как так, сдаться в плен?» – возмутилась женщина, нецензурно выругавшись.

    Иван начал оправдываться, добавив, что у него не было другого выхода поскольку, его подразделение обстреляли сами украинцы.

    Однако супруга военнопленного, тем не менее, не высказала особой радости по поводу того, что он остался жив. Соколова предположила, что женщина надеялась получить компенсацию за гибель мужа.

    Ранее сообщалось, что украинский заградотряд расстрелял отступающих солдат ВСУ.

    В октябре украинские военные из 95-й десантно-штурмовой бригады, попавшие в плен под Соледаром рассказали, что заградотряды националистов, стоящие позади украинских позиций, расстреливают тех, кто не хочет продолжать бой.

    Коментарии (20)
    30 декабря 2023, 18:50
    США заявили, что «не поощряют атаки», подобные обстрелу Белгорода

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон не поощряет атаки, подобные той, которую киевский режим произвел на Белгород в субботу, заявили в госдепартаменте США.

    США «не поощряют и не дают возможности подобных атак», заявили в госдепе РИА «Новости».

    При обстреле Белгорода, по данным Минобороны, погибло 14 человек, включая двух детей. Обстрел производили с помощью РСЗО «Ольха» и чешского РСЗО Vampire. Для обстрела использовались кассетные боеприпасы.

    Коментарии (44)
    30 декабря 2023, 23:19
    Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода

    Глава МИД Чехии Липавский заявил об отказе его страны участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред Чехии не станет принимать участие в заседании СБ ООН, которое состоится в связи с украинским обстрелом Белгорода, сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.

    Липавский заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Чехия не позволит России «вызывать куда-либо» своих представителей. По словам министра, представители Чехии «с удовольствием явятся» на заседание СБ ООН, если Россия согласится «обсудить там вывод войск» с территории, которую Киев и его союзники считают украинской.

    Заседание СБ ООН состоится в 00.00 мск 31 декабря, передает ТАСС.

    Напомним, в результате украинского обстрела Белгорода погибли 18 человек, пострадали 111 жителей. Российская сторона требует участия чешского постпреда в ООН в заседании Совбеза, чтобы Чехия объяснилась за поставки вооружений киевскому режиму.

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Кто станет вторым человеком в США

      Дональд Трамп с высокой долей вероятности опять станет президентом США. В его случае особую важность приобретает кандидатура вице-президента. В основном это очень приятные с точки зрения России люди. Кроме одной женщины.

    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

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