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Барановская призвала не дать запугать и лишить праздника детей
Телеведущая Юлия Барановская призвала сделать все, чтобы не дать киевскому режиму уничтожить праздник для детей, а также напомнила, что дети должны получить подарки от Деда Мороза и новогодние радости.
В своем Telegram-канале ведущая поделилась, что с ужасом и болью смотрела на «бесчеловечное преступление, которое совершили террористы киевского режима в Белгороде».
Она задалась вопросом, как сделать, чтобы террористы не добились своего, не уничтожили праздник для наших детей. По мнению Барановской, стоит провести новогоднюю ночь более сдержанно, с уважением к горю белгородцев. «Но ни в коем случае не отбирать у детей праздника! Наши дети должны получить подарки от Деда Мороза и новогодние радости, которых ждали с нетерпением целый год», – написала она.
«Иначе получится, что нелюди, бившие по центру Белгорода, добились своего. Непросто? Очень. Но на то мы и взрослые, правда? Наши дети должны знать, что террористы не смогут отменить Новый год в России. Это и была их цель, но достичь ее не удастся. Потому что мы победим!» – заключила телеведущая.
В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.
Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.