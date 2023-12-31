Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.6 комментариев
Помощник генсека ООН призвал не атаковать города на Украине и в России
ООН однозначно осуждает все нападения на города, поселки и села как на Украине, так и в России, заявил помощник генсека организации Халед Хиари.
На заседании Совбеза ООН в связи с украинским обстрелом Белгорода Хиари заявил, что необходимо остановить атаки на «гражданское население и гражданскую инфраструктуру». Он подчеркнул, что подобные нападения являются нарушением международного гуманитарного права, передает РИА «Новости».
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что российские войска «не целятся в мирных украинских граждан», только в военную инфраструктуру Украины.