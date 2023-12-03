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В Бельгии возложили цветы к могилам советских воинов в День Неизвестного Солдата
Церемония возложения цветов к могилам советских воинов в День Неизвестного Солдата состоялась на кладбище коммуны Эвер в Брюсселе. В ней принял участие и. о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов, сообщил источник с места событий.
Как заявили ТАСС в постпредстве России при ЕС по случаю этого события, памятный монумент в Брюсселе является одним из множества захоронений советских солдат, военнопленных, узников концлагерей на территории европейских стран и эти места священны для россиян. Там добавили, что ценят усилия тех, кто обеспечивает сохранность захоронений и расположенных на них мемориальных объектов, при этом не во всех государствах – членах ЕС должным образом чтят память тех, кто плечом к плечу, вне зависимости от национальности, сражался ради освобождения Европы от коричневой чумы.
«Доходит до кощунственных попыток уничтожить исторические памятники и тем самым стереть напоминание о событиях тех страшных лет», – сообщили в постпредстве.
В городах по всей Бельгии известны свыше 300 советских военных захоронений. Российские дипломаты тщательно следят за их состоянием и продолжают работу по установлению имен неизвестных солдат. В Бельгии до сих пор находят ранее неизвестные захоронения советских и российских воинов, относящиеся к периоду как Второй, так и Первой мировой войны.
Ранее посвященное Дню Неизвестного Солдата памятное мероприятие прошло в Китае.