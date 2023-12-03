Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.13 комментариев
Посвященное Дню Неизвестного Солдата памятное мероприятие прошло в Китае
Памятное мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата, прошло в воскресенье на советском воинском кладбище в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщил советник посольства России в Китае Андрей Кисенко.
По его словам, на советском воинском кладбище в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин прошло памятное мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата, передает РИА «Новости».
На траурной церемонии присутствовали консул-советник генерального консульства России в Шэньяне Антон Горелов, руководитель Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева, делегация Народного правительства города Шэньян, сотрудники генконсульства, проживающие в Китае соотечественники.
Кисенко добавил, что участники церемонии возложили цветы к памятнику бойцам и офицерам Красной Армии, могилам советских солдат, павших при освобождении города от японских захватчиков.