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    Финляндия стала для русских ловушкой
    Кличко поддержал Залужного и предупредил Зеленского о расплате за ошибки
    Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям с Украины
    Глава Пентагона: США не позволят России победить в конфликте на Украине
    Взрывы произошли в Сумах
    Ракета «Железного купола» упала на Тель-Авив
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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Тактика «двойного послания» на Западе уже не работает

    Интоксикация ложью, двойными посланиями, манипуляциями, информационным враньем дает свои естественные плоды. Люди на Западе все меньше верят своим правительствам и все больше пытаются думать самостоятельно.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская триада: Верность, Единство, Свобода

    Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.

    17 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    27 комментариев
    3 декабря 2023, 14:09

    В Тбилиси задались вопросом о целесообразности украинских жертв

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Представитель лояльной властям грузинской партии «Сила народа» Тамта Мегрелишвили задалась вопросом о целесообразности украинских жертв в условиях ставшего достоянием общественности крупного внутриполитического раскола на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя противостояние президента Украины Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко, грузинский политик заявила, что «все это серьезно», сообщает imedinews.ge.

    «Серьезные противостояние и проблемы, а тем временем в войне, которую спланировали «большие дяди», погибает свободолюбивый украинский народ», – отметила она.

    Другой член «Силы народа» Давид Картвелишвили назвал в этом контексте «полностью логичной позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который категорически против членства такой Украины в Евросоюзе».

    Политический эксперт Нино Чачуа заявила в этой же связи, что «завершается игра Зеленского в лидеры мира».

    «Уже сами украинцы громко говорят, что там плохи дела, – отметила она. – Впрочем, о каком демократическом стиле управления Украины можно было говорить, если в команде Зеленского изначально были грузины, которые разыскивались за совершение тяжелейших преступлений?».

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за действий президента Украины Владимира Зеленского в стране почти не осталось независимых институтов власти, а сама Украина практически движется к авторитаризму. Кличко также поддержал Главкома ВСУ Валерия Залужного, который, по его словам, «был прав, когда говорил о патовой ситуации на фронте, а президент Украины Владимир Зеленский расплачивается за допущенные ошибки».

    2 декабря 2023, 17:19
    MWM: ВСУ понесли огромные потери из-за российских «двойных ударов»
    MWM: ВСУ понесли огромные потери из-за российских «двойных ударов»
    @ Константин Морозов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ из-за использования Россией систем «Искандер-М» несут значительные потери, говорится в статье издания MWM.

    ВС России одновременно запускают несколько ракет по заданной цели, передает РИА «Новости».

    ПВО Украины становится все более критически истощенной, что позволяет российским ракетам действовать более эффективно, говорится в публикации.

    Говоря «двойной удар», автор заметки, очевидно, подразумевает одновременный запуск по цели нескольких ракет.

    Дальность стрельбы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» может достигать 500 км. Также крылатые ракеты могут на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.

    Ранее средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю.

    Коментарии (22)
    2 декабря 2023, 23:43
    США заявили, что «не позволят» России победить в конфликте на Украине

    Глава Пентагона Остин заявил, что США не позволят России победить в конфликте на Украине

    США заявили, что «не позволят» России победить в конфликте на Украине
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США, будучи «самой могущественной страной на Земле», не позволят России одержать победу в конфликте на Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остин заявил, что также США «не позволят» победить палестинскому движению ХАМАС в конфликте с Израилем. «Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заверил, что США способны «выполнять несколько задач одновременно», действуя на нескольких театрах военных действий. Как заявил Остин, «США – самая могущественная страна на Земле».

    Остин назвал армию США «самой смертоносной боевой силой в истории человечества». «И мы собираемся продолжать в том же духе», – сказал он. Остин сообщил, что в армии США служат почти 3,4 млн человек, передает ТАСС.

    По его словам, специальная военная операция России на Украине стала «вызовом» для НАТО и «прямой атакой против основанного на правилах международного порядка». Остин полагает, что «исход этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность», США «не могут позволить себе остаться в стороне».

    Он указал, что «высокие темпы расходования артиллерийских снарядов на Украине убедительно проиллюстрировали необходимость еще больше инвестировать в их производство». «Таким образом, в сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов», – заявил глава Пентагона, отметив, что за время работы нынешней администрации США производство артиллерийских боеприпасов выросло в четыре раза.

    По его словам, Соединенные Штаты проводят самую масштабную модернизацию оборонной промышленной базы за последние десятилетия.

    Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что необходимо для снижения градуса конфронтации, заявил, что сейчас на первом плане «не расслабляться, не позволить им нанести нам поражение». Ранее Лавров назвал агрессию против России частью «крестового похода» Запада и рассказал о роли США в попытках уничтожить «все русское» на Украине.

    Коментарии (120)
    3 декабря 2023, 07:47
    Столтенберг велел готовиться к плохим новостям с Украины

    Столтенберг призвал поддерживать Украину и готовиться к плохим новостям

    Столтенберг велел готовиться к плохим новостям с Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя ситуацию на Украине, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликты развиваются поэтапно, и призвал готовиться к плохим новостям.

    Столтенберг сказал, что продолжать оказывать Украине помощь нужно «как в плохие, так и в хорошие времена». Он подтвердил, что страны НАТО не в состоянии удовлетворить возросший спрос на боеприпасы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Das Erste.

    По его словам, Украина оказалась в «критической ситуации». На вопрос о том, как сейчас следует действовать украинским войскам, Столтенберг ответил, что «эти сложные оперативные решения» должно принимать военное руководство Украины.

    Напомним, Столтенберг посетовал, что европейские страны преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Киева. Он призвал решить проблему раздробленности оборонной промышленности Европы и признал «снарядный голод» в ВСУ.

    Коментарии (43)
    3 декабря 2023, 03:18
    Взрывы произошли в Сумах
    Взрывы произошли в Сумах
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской области Украины звучит воздушная тревога, в Сумах прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины, передает ТАСС.

    «Сумы, мониторы сообщают о взрывах в районе областного центра», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.

    Накануне сообщалось, что взрывы прогремели в Днепропетровске, а также в подконтрольном Украине Херсоне, в Одесской области поврежден объект инфраструктуры.

    Коментарии (8)
    3 декабря 2023, 11:33
    Кличко поддержал Залужного и предупредил Зеленского о расплате за ошибки
    Кличко поддержал Залужного и предупредил Зеленского о расплате за ошибки
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный был прав, когда говорил о патовой ситуации на фронте, а президент Украины Владимир Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

    Мэр Киева заявил в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten, что генерал сказал правду, но люди не хотят ее слышать.

    Как рассказал Кличко, некоторые украинские политики раскритиковали Залужного за эти слова – и это несправедливо. Мэр Киева добавил, что он на стороне главкома ВСУ.

    Кличко пояснил, что Залужный несет ответственность за ситуацию, поэтому он объяснил и обосновал текущее положение дел. Он подчеркнул, что у властей Украины не получится вечно лгать народу и партнерам.

    Кличко заявил также, что снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского по сравнению с популярностью армии не вызывает удивления,

    По словам Кличко, ожиданий было и есть много, и Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки, было слишком много информации, которая не соответствовала действительности, передает РБК.

    По его словам, украинцы задаются вопросами: почему страна не оказалась лучше подготовлена к конфликту, по какой причине Зеленский до последнего дня отрицал возможность полномасштабных боев и как российские войска смогли так быстро подойти к Киеву. Мэр столицы подчеркнул при этом, что у Зеленского сейчас важная функция, и украинцы должны поддерживать его до наступления мира, но после окончания конфликта «каждый политик ответит за свои успехи или неудачи».

    На вопрос журналистки швейцарского портала о том, есть ли у Кличко политические амбиции, касающиеся поста президента Украины, киевский мэр заявил, что в данный момент «было бы глупо» думать о таком, поскольку сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать, передает РИА «Новости».

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к «плохим новостям» с Украины.

    Напомним, публичное обострение отношений между Зеленским и Залужным началось в середине осени. Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Позже в The New York Times написали о «подрыве авторитета» Залужного из-за того, что Зеленский уволил главу ССО Украины Виктора Хоренко «через голову» главкома, то есть в обход стандартной процедуры.

    Коментарии (24)
    2 декабря 2023, 17:58
    Мэр Киева обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм
    Мэр Киева обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм
    @ Sebastian Willnow/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за действий президента Украины Владимира Зеленского в стране почти не осталось независимых институтов власти, а сама Украина практически движется к авторитаризму.

    По словам Кличко, сейчас остается только один независимый институт – местное самоуправление, но на него оказывают сильное давление, передает РИА «Новости».

    По словам градоначальника украинской столицы, такими темпами Украина скоро станет страной, «где все зависит от настроения одного человека». Так, Кличко назвал проявлением этой тенденции отстранение решением суда от должностей руководителей ряда крупных украинских городов.

    Ранее Кличко заявил, что подконтрольные России территории не являются Украиной.

    Коментарии (19)
    2 декабря 2023, 18:48
    СБУ рекомендовала не выпускать Порошенко с Украины

    СБУ рекомендовала Раде не выпускать Порошенко с Украины на встречу с Орбаном

    Tекст: Валентина Григоренко

    Верховной раде необходимо не выпускать в заграничную командировку экс-президента Украины Петра Порошенко, который сейчас является депутатом парламента, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

    Как утверждает СБУ, спецслужбы России якобы намерены использовать встречи некоторых украинских политиков в третьих странах в российских интересах. В сообщении СБУ говорится, что в таком контексте необходимо рассматривать информацию о запланированной встрече председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что в офис президента Украины обратились кабинет министров и парламент с предложением учесть мнение спецслужбы во время согласования заграничных командировок украинских делегаций, поэтому руководство Верховной рады не предоставило разрешение на заграничную командировку Порошенко.

    Ранее Порошенко сообщил, что украинские пограничники не выпустили его из страны, несмотря на документы о служебной командировке в Варшаву и Вашингтон.

    Коментарии (13)
    2 декабря 2023, 16:36
    Стало известно о желании Зеленского провести выборы без участия Залужного

    Украинские СМИ сообщили о желании Зеленского провести выборы без участия в них Залужного

    Стало известно о желании Зеленского провести выборы без участия Залужного
    @ Ukrainian Presidency/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Зеленский хочет провести выборы на Украине, но, чтобы в них не участвовал главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

    По данным источника, Зеленский хотел бы провести выборы, «но возникла одна проблема – Залужный», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что офис Зеленского сначала хочет добиться гарантий, что Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру на возможных выборах. Если будет отказ, то офис президента попытается уволить главкома.

    «Причем не просто так, а с максимальной дискредитацией», – подчеркнул источник.

    Ранее сообщалось, что Зеленский запретил главам обладминистраций контактировать с Валерием Залужным.

    Коментарии (12)
    3 декабря 2023, 03:44
    США сочли невозможным разрешить украинский конфликт только военными методами

    Глава комитета начальников штабов США Браун признал невозможность разрешить украинский конфликт только военными методами

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя ситуацию на Украине, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что ни один военный конфликт нельзя разрешить только военными методами.

    Браун сказал, что в итоге всегда приходят к дипломатическому решению. При этом он отказался «предсказывать будущее» и «чем все закончится», но выразил уверенность, что США «могут помочь повлиять» на результат. Также Браун считает, что США способны оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, передает ТАСС.

    Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не позволят России одержать победу в конфликте на Украине. Он назвал американскую армию «самой смертоносной боевой силой в истории человечества», а США – «самой могущественной страной на Земле».

    Коментарии (8)
    3 декабря 2023, 10:37
    Пушков объяснил изменение психологии украинского конфликта

    Пушков: Изменение психологии украинского конфликта исходит от Запада как его участника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Изменение психологии украинского конфликта исходит от самого Запада как непосредственного участника конфликта, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на фоне призывов генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга «подготовиться к плохим новостям с Украины».

    По словам Пушкова, изменение мировой психологии украинского конфликта не просто распространяется на Запад, а во многом исходит от самого Запада как непосредственного участника и автора, наряду с Киевом, украинского кризиса. Сенатор добавил, что Столтенберг призывает «подготовиться к плохим новостям с Украины», хотя еще полгода назад из него было невозможно выдавить признание, что конфликт разворачивается в проигрышную для Украины сторону, передает РИА «Новости».

    Пушков добавил, что все происходящее – вполне ожидаемо на фоне провалившегося контрнаступления Киева, неспособности западных санкций обрушить экономику России и кризиса на Ближнем Востоке.

    Он отметил также, что можно, разумеется, как глава Пентагона Ллойд Остин, утверждать, что США способны действовать одновременно на двух направлениях – украинском и ближневосточном, но развитие событий и внутри, и вовне США, не на словах провозглашать, а успешно проводить такую политику на деле неизмеримо сложнее.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к «плохим новостям» с Украины.

    Коментарии (3)
    3 декабря 2023, 05:53
    Венгрия отказалась участвовать во внутриполитических разборках Зеленского

    Венгерский госсекретарь Ковач заявил о нежелании Будапешта участвовать во «внутриполитических разборках Зеленского»

    Венгрия отказалась участвовать во внутриполитических разборках Зеленского
    @ Chromorange/Bilderbox /Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия «не желает помогать во внутриполитических разборках» президента Украины Владимира Зеленского, заявил венгерский госсекретарь Золтан Ковач.

    Ковач, комментируя сообщение о сорванном визите экс-президента Украины Петра Порошенко в Венгрию, заявил, что «политические разборки» на Украине свидетельствуют о неготовности Киева к вступлению в ЕС, передает РИА «Новости».

    Напомним, Порошенко сообщил, что украинские пограничники не выпустили его из страны. В СБУ заявили, что рекомендовала не выпускать Порошенко с Украины на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию.


    Коментарии (0)
    2 декабря 2023, 15:03
    Столтенберг призвал Европу изменить политику по производству вооружений для Украины

    Глава НАТО Столтенберг: Странам ЕС нужно решить проблему раздробленности европейской оборонной промышленности

    Столтенберг призвал Европу изменить политику по производству вооружений для Украины
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Киева, заявил глава НАТО Йенса Столтенберга, его слова приводит немецкий телеканал N-tv.

    Он отметил, что по производству вооружений странам следует работать теснее. Сейчас отсутствие единой политики приводит к более высоким затратам и затрудняет расширение производства, передает РИА «Новости».

    Столтенберг заявил, что Европе необходимо решить проблему раздробленности оборонной промышленности. По его словам, ситуация, в результате которой произошел «снарядный голод» в ВСУ, требует улучшения.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему поддержка Украины Западом переходит в стадию депрессии.

    Коментарии (2)
    3 декабря 2023, 07:34
    Стали известны потери ВСУ на Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях

    Минобороны России назвало потери вооруженных сил Украины на Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины потеряли до 110 военных на Южно-Донецком направлении и более 100 – при попытках атак на Краснолиманском, сообщили начальники пресс-центров группировок российских войск «Восток» и «Центр» Олег Чехов и Александр Савчук.

    Чехов сообщил, что российские авиация и артиллерия нанесли удары по ВСУ в Угледаре и в районе Макаровки, а тяжелые огнеметные системы – по украинским опорным пунктам у Новомихайловки, Новодонецкого и Никольского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих и три автомобиля. Пресечены попытки ротации украинских подразделений в районе Старомайорского, передает РИА «Новости».

    Как сообщил Савчук, у Торского участка и Серебрянского лесничества отражены атаки штурмовых групп ВСУ, которые потеряли более 100 человек, еще восемь сдались в плен. В результате контрбатарейной борьбы подавлено свыше 30 артиллерийских расчетов ВСУ, передает ТАСС.

    Напомним, на Южно-Донецком направлении потери ВСУ за неделю составили более 880 военнослужащих, на Краснолиманском – более 950 военных убитыми и ранеными.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2023, 17:29
    Министр экономики Украины сообщила о падении экспорта на 40% из-за блокады границы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Как заявила глава министерства экономики Украины Юлия Свириденко, украинский экспорт сократился на 40% из-за блокады границы польскими перевозчиками.

    В ноябре объемы экспорта украинской продукции составили 9,2 млн тонн, передает RT со ссылкой на издание «Зеркало недели».

    При этом в Киеве заявили, что блокировка границы с Польшей не сказывается на поставках оружия ВСУ.

    Коментарии (2)
    3 декабря 2023, 11:15
    Москалькова заявила о подготовке посещения военнопленных России

    Tекст: Валентина Григоренко

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о своем посещении совместно с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом военнопленных, отметив, что существует соответствующий план-график.

    Москалькова подтвердила взаимное посещение. По ее словам, на украинской стороне посещены военнослужащие России, а на российской стороне – военные Украины. Она добавила, что таких посещений будет несколько, все по составленному плану-графику, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обмен пленными является весьма кропотливой работой, которую лучше не нарушать комментариями.

    Напомним, в Минобороны России сообщили, что благодаря переговорам из украинского плена возвращены 94 российских военнослужащих, в плену им грозила смертельная опасность.

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