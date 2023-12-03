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В Тбилиси задались вопросом о целесообразности украинских жертв
Представитель лояльной властям грузинской партии «Сила народа» Тамта Мегрелишвили задалась вопросом о целесообразности украинских жертв в условиях ставшего достоянием общественности крупного внутриполитического раскола на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя противостояние президента Украины Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко, грузинский политик заявила, что «все это серьезно», сообщает imedinews.ge.
«Серьезные противостояние и проблемы, а тем временем в войне, которую спланировали «большие дяди», погибает свободолюбивый украинский народ», – отметила она.
Другой член «Силы народа» Давид Картвелишвили назвал в этом контексте «полностью логичной позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который категорически против членства такой Украины в Евросоюзе».
Политический эксперт Нино Чачуа заявила в этой же связи, что «завершается игра Зеленского в лидеры мира».
«Уже сами украинцы громко говорят, что там плохи дела, – отметила она. – Впрочем, о каком демократическом стиле управления Украины можно было говорить, если в команде Зеленского изначально были грузины, которые разыскивались за совершение тяжелейших преступлений?».
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за действий президента Украины Владимира Зеленского в стране почти не осталось независимых институтов власти, а сама Украина практически движется к авторитаризму. Кличко также поддержал Главкома ВСУ Валерия Залужного, который, по его словам, «был прав, когда говорил о патовой ситуации на фронте, а президент Украины Владимир Зеленский расплачивается за допущенные ошибки».