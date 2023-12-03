Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.14 комментариев
Российские операторы FPV-дронов уничтожили украинские укрепления
Российские военные уничтожили FPV-дронами огневые точки, укрытия на позициях ВСУ и украинскую бронетехнику в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России.
Соответствующее видео опубликовало Минобороны России. На видео показано высокоточное поражение FPV-дронами укреплений на передовых позициях ВСУ, а также кадры объективного контроля уничтожения бронетехники противника в движении, передает РИА «Новости».
Как указали в Минобороны, российские операторы беспилотника ликвидируют украинские позиции и бронетехнику.
Ранее сообщалось, что на Купянском направлении оператор FPV-дрона «Упырь» вывел из строя танк Т-64БВ ВСУ, направив БПЛА с боеприпасом точно в люк наводчика.