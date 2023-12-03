Российские операторы FPV-дронов уничтожили украинские укрепления

Дано объяснение хорошему русскому журналистки, которой Лавров не стал «разжевывать» ответ

Выяснилось, что немецкая журналистка, которой Лавров не стал «разжевывать» свой ответ, раньше работала в Москве

Tекст: Елизавета Шишкова

На портале издания говорится, что Намен является одним из самых опытных корреспондентов. Он возглавляла бюро в Москве и в течение пяти лет освещала Россию и политику президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».

Также во время президентства Дональда Трампа Намен была корреспондентом в Вашингтоне. Сейчас она возглавляет офис Deutsche Welle в Брюсселе.

В своем материале по итогам пресс-конференции журналистка заявила, что Лавров якобы не дал ей четкий ответ о планах России покинуть ОБСЕ.

Напомним, Лавров на вопрос Неман призвал не искажать его слова и заявил, что не будет «разжевывать» прессе, как нужно подавать информацию.

Журналистка на русском языке попыталась возразить, что им «никто не говорит, как писать».

«Так вы и по-русски еще умеете?» – удивился Лавров.