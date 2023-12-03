Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.14 комментариев
Александр Точилин покинул пост главного тренера ФК «Сочи»
ФК «Сочи» объявил об уходе Александра Точилина с поста главного тренера
Александр Точилин отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Сочи», сообщила пресс-служба ФК.
Как уточнили в пресс-службе, решением руководства клуба 49-летний Точилин отстранен от работы с командой, передает ТАСС.
Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера команды в домашнем матче 18-го тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» станет Денис Клюев.
В сентябре ФК «Сочи» заявил о расторжении контракта с главным тренером Дмитрием Хохловым. Новым главным тренером «Сочи» назначен Александр Точилин, который ранее уже возглавлял сочинцев в сезонах 2018/19 и 2019/20 гг., а в последнее время работал помощником в тренерском штабе Хохлова.