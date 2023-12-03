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    Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    26 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    24 комментария
    3 декабря 2023, 08:56

    Израиль решил создать буферную зону в Газе

    The Times of Israel: Израиль после операции не будет размещать войска в Газе, но создаст буферную зону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля после завершения наземной операции в секторе Газа не планирует размещать там войска, однако создаст буферную зону возле границы, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на неназванное израильское официальное лицо.

    По его словам, военное руководство обсуждает создание определенной буферной зоны безопасности на границе со стороны сектора Газа, чтобы ХАМАС не смогло сосредоточить возле нее военные силы и вновь застать Израиль врасплох, передает ТАСС.

    Источник добавил, что это мера безопасности, а не политический шаг, Израиль не планирует оставаться на территории, прилегающей к границе со стороны сектора Газа. Как подчеркивает газета, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поделился этими планами с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его визита.

    Напомним, в субботу Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу».

    30 ноября 2023, 17:27
    Израиль отозвал посла из Мадрида из-за высказываний премьера Испании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн принял решение отозвать посла из Мадрида на фоне высказываний премьер-министра Испании Педро Санчеса.

    «После возмутительных слов премьер-министра Испании, который повторяет беспочвенные обвинения, я позвонил послу Израиля в Испании, сказал ему вернуться для консультаций в Иерусалим», – написал Коэн в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Ранее председатель правительства Испании Педро Санчес усомнился в том, что Израиль соблюдает международное гуманитарное право в секторе Газа.

    На прошлой неделе глава МИД Испании Альбарес вызвал посла Израиля из-за обвинений премьера Санчеса со стороны еврейского государства.

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    1 декабря 2023, 14:10
    Лавров напомнил Израилю о законах ведения войны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия слышит заявления, что Израиль не остановится пока не уничтожит ХАМАС, но необходимо помнить, что законы войны никто не отменял, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

    По словам Лаврова, звучат заявления израильского руководства, что они не остановятся, пока не уничтожат ХАМАС, но необходимо помнить то, что законы ведения войны никто не отменял, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Коментарии (5)
    1 декабря 2023, 09:55
    Израильский полковник объяснил окончание перемирия с ХАМАС

    Израильский полковник Рафовиц: ХАМАС не передало список заложников

    Израильский полковник объяснил окончание перемирия с ХАМАС
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС не предоставило Израилю список заложников, которых готово освободить в пятницу, а также обстреляло израильскую территорию, в результате чего еврейское государство было вынуждено отвечать, таким образом перемирие прекращено, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полковник Оливье Рафовиц.

    По его словам, ХАМАС не выполнило условия перемирия, не передало список заложников, которые должны были быть освобождены сегодня, и несколько раз обстреляло Израиль, передает ТАСС. Рафовиц добавил, что перемирие прекращено, ЦАХАЛ возобновил боевые действия.

    Ранее Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

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    30 ноября 2023, 11:14
    Число погибших в результате теракта в Иерусалиме возросло до трех человек
    Число погибших в результате теракта в Иерусалиме возросло до трех человек
    @ Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число погибших в результате теракта со стрельбой на въезде в Иерусалим возросло до трех, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков.

    По данным телеканала, в результате теракта погибли 24-летння девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, передает РИА «Новости».

    Ранее в четверг израильская служба скорой медпомощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида») сообщила, что по меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы при въезде в Иерусалим.

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    2 декабря 2023, 01:59
    Израиль атаковал окрестности Дамаска

    SANA: Израиль атаковал окрестности Дамаска

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские ВВС наносят удары по позициям сирийских войск в окрестностях Дамаска, сообщило агентство SANA.

    Военный источник сообщил, что сирийские ПВО отражают ракетную атаку над Дамаском, передает ТАСС.

    Последний раз израильские ВВС атаковали окрестности столицы Сирии 26 ноября. Израильская армия нанесла удар по взлетно-посадочным полосам международного аэропорта Дамаска.

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    30 ноября 2023, 16:28
    В ХАМАС заявили о причастности к теракту в Иерусалиме

    Tекст: Ольга Иванова

    Теракт в Иерусалиме устроили двое мужчин, которые являлись членами военного крыла палестинского движения ХАМАС – бригад «Аль-Кассам», говорится в заявлении движения в Telegram-канале.

    В тексте заявления ХАМАС подтверждается, что мужчины были членами «Аль-Кассам». Кроме того, произошедшее называется «ответом на беспрецедентные преступления оккупации, включая жестокие массовые убийства в секторе Газа и убийства детей в Дженине», передает РИА «Новости».

    Ранее в четверг израильская служба скорой медпомощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида») сообщила, что по меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы при въезде в Иерусалим. Число погибших в результате теракта со стрельбой на въезде в Иерусалим возросло до трех.

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    2 декабря 2023, 02:43
    NI: Израиль может перейти на сторону Китая из-за упадка США
    NI: Израиль может перейти на сторону Китая из-за упадка США
    @ Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Политика США привела к упадку их влияния и закату американской гегемонии, что может привести к потере союза с Израилем, заявил профессор Американского университета Антон Федяшин в статье для журнала National Interest.

    Эксперт считает, что проблемы внешней политики США усугубились после украинского кризиса 2014 года. Вашингтон, по мнению Федяшина, теряет статус гегемона и совершает ошибки, пытаясь справиться с упадком, передает РИА «Новости».

    Профессор заявил, что причиной заката американской гегемонии стала «интоксикация элит» морализаторством, деление мира на «плохие и хорошие страны» и посоветовал политикам обратиться к наследию Генри Киссинджера.

    Федяшин обратил внимание на «тектонический сдвиг» в геополитике, в рамках которого Америку отстраняют от участия в вопросах безопасности на евразийском континенте. Так, он указал на активное участие Китая в восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Кроме того, отметил, что расширение экономического сообщества БРИКС стало «предвестником» многополярного мира. Аналитик не исключил, что в такой ситуации Израиль может обратить свое внимание на Китай, и планировать свою политику.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works заявил, что старый мировой порядок разрушен в результате конфликтов на Украине и в Израиле, все больше стран открыто игнорируют Соединенные Штаты, американская гегемония устранена.

    Президент России Владимир Путин написал статью под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», в которой указал, что новый многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным.

    Коментарии (11)
    1 декабря 2023, 09:27
    Израиль вернулся к полномасштабным боевым действиям в Газе

    «Галей ЦАХАЛ»: Израиль возвращается к полномасштабным боевым действиям в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные возобновляют полномасштабные боевые действия в Газе, переговоры об освобождении заложников пока не ведутся, сообщила радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на неназванный источник в израильских политических структурах.

    По его словам, Израиль возвращается к полномасштабным боевым действиям, переговоров об освобождении заложников не ведется, передает ТАСС.

    Как сообщила армейская пресс-служба, истребители ЦАХАЛа в настоящее время наносят удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа.

    Ранее армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Коментарии (3)
    2 декабря 2023, 16:45
    В канцелярии Нетаньху сообщили об отзыве переговорщиков из Катара
    В канцелярии Нетаньху сообщили об отзыве переговорщиков из Катара
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа по указанию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отозвал из Катара команду переговорщиков.

    Сообщается, что сделано это было из-за «тупика в переговорах» по освобождению заложников, передает ТАСС.

    «ХАМАС не выполнила свою часть соглашения, предусматривающего освобождение детей и женщин по списку, который был направлен и утвержден ХАМАС», – говорится в сообщении.

    В ведомстве поблагодарили руководство ЦРУ, министра разведки Египта и премьер-министра Катара за помощь в освобождении 84 детей и женщин из сектора Газа, а также 24 иностранцев.

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    2 декабря 2023, 16:38
    Дипломаты России получили информацию о гибели россиянина в Газе
    Дипломаты России получили информацию о гибели россиянина в Газе
    @ IMAGO/Hashem Zimmo/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские дипломаты в Рамалле получили информацию о гибели россиянина в секторе Газа, данный факт проверяется, сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

    Как указала Зарипова, в полученном сообщении от соотечественников, которые находятся в Газе, сказано, что российский гражданин Маджед Хассуна погиб в пятницу после удара Армии обороны Израиля по дому, где проживали его отец и другие родственники. По ее словам, пока нет возможности однозначно верифицировать этот факт, поскольку интенсивные боевые действия в секторе вновь возобновлены, передает ТАСС.

    Она уточнила, что сейчас других данных у представительства России нет.

    Ранее двоюродный брат Маджеда Хассуны Мохаммед сообщил, что в результате авиаудара Израиля по сектору Газа погиб палестинский врач с гражданством России Маджед Хассуна.

    Напомним, что количество погибших после атаки на израильскую территорию палестинских радикалов из движения ХАМАС россиян увеличилось до 16, как минимум восемь человек числятся пропавшими без вести.

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    2 декабря 2023, 23:04
    Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу»

    Глава минобороны Израиля Галант заявил о возобновлении боевых действий в секторе Газа «в полную силу»

    Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу»
    @ Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Армия Израиля возобновляет боевые действия в секторе Газа «в полную силу», заявил министр обороны страны Йоав Галант.

    Галант сказал, что «ХАМАС нарушило соглашение о прекращении огня». Приказ о возобновлении боевых действий Галант отдал после того, как ХАМАС, по его словам, отказался вернуть 17 заложников в рамках договоренностей. Результаты возобновления израильских ударов Галант назвал «очень впечатляющими», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    По его словам, «все более мощные удары» по ХАМАС продолжатся, пока палестинское движение «не будет соблюдать условия соглашения». Израильская армия намерена предпринять «все возможное для достижения установленных ранее целей», передает ТАСС.

    Галант заявил, что войска «вернулись в бой со всей мощью». Военная операция Израиля возобновляется «с той точки», где была приостановлена. «Мы стремимся к выполнению всех целей войны: победа над ХАМАС, уничтожение его военных и управленческих возможностей, не позволить ему больше править в Газе и вернуть всех наших похищенных домой», – сказал Галант.

    Напомним, Израиль заявил, что ХАМАС открыло огонь по территории еврейского государства и отказалось освободить 15 женщин и двоих детей. ХАМАС заверило, что освобождены все женщины и дети, которые были заложниками палестинского движения в Газе.

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    1 декабря 2023, 02:55
    Израиль освободил седьмую группу палестинских заключенных

    Al Jazeera: Израиль освободил группу палестинских заключенных из 30 человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль освободил седьмую по счету группу палестинских заключенных из 30 человек, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Автобус с освобожденными людьми выехал из израильской тюрьмы Офер в сопровождении сотрудников Красного Креста, он направится в город Бейтуния в Палестинской автономии передает РИА «Новости».

    В списке освобожденных, по данным ХАМАС, значится восемь женщин и 22 подростка.

    Напомним, Армия обороны Израиля приняла решение взять паузу в боевых действиях в свете усилий, предпринимаемых посредниками с целью освобождения заложников в секторе Газа.

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    3 декабря 2023, 00:51
    Израиль пригрозил Ливану уничтожением

    Нетаньяху не исключил уничтожения Ливана из-за «Хезболлы»

    Израиль пригрозил Ливану уничтожением
    @ Dana Kopel/JINI/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Шиитская организация «Хезболла» может своими действиями уничтожить Ливан, заявил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху заявил, что израильские силы обеспечат «безопасность на севере и на юге». По его словам, если «Хезболла» допустит ошибку и начнет «широкомасштабную войну, то уничтожит Ливан своими руками», передает ТАСС.

    Нетаньяху сообщил, что Израиль не прекращает действий, направленных против «Хезболлы»: уничтожает «террористические отряды», оттесняет их дальше от границы, уничтожает боеприпасы. Власти Израиля намерены «поддерживать силы сдерживания на севере и добиваться победы на юге».

    Напомним, Нетаньяху сообщил, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дано указание готовиться к любому сценарию в случае эскалации конфликта с «Хезболлой». Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль при необходимости готов сделать в Бейруте то же, что сейчас делает в секторе Газа.

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    2 декабря 2023, 19:01
    МИД сообщил о возобновлении эвакуации россиян из Газы
    МИД сообщил о возобновлении эвакуации россиян из Газы
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Мероприятия по эвакуации из сектора Газа граждан России и членов их семей возобновлены, сообщили в представительстве при Палестине.

    В Telegram-канале ведомстве указали, что в субботу возобновились эвакуационные мероприятия по вывозу из Газы российских граждан и их близких родственников-палестинцев.

    Отмечается, что эвакуацию решили продолжить после вновь начавшихся боевых действий. В пресс-службе подчеркнули, что сложность вывоза россиян заключается в высокой интенсивности ударов, которые наносит Армия обороны Израиля по всей территории Газы, в том числе по южным районам, расположенным вблизи КПП «Рафах».

    «Тем не менее вместе с коллегами из наших посольств в Каире и Тель-Авиве, профильными подразделениями МИД и МЧС России, а также других ведомств продолжаем активную работу по эвакуации росграждан и членов их семей из зоны конфликта», – говорится в сообщении.

    Ранее российские дипломаты в Рамалле получили информацию о гибели россиянина Маджеда Хассуны в секторе Газа. В ведомстве добавили, что Хассуна не значится в списках на эвакуацию, ни он, ни его родные в Представительство не обращались.

    В минувшую субботу в Москву доставили 105 эвакуированных из Газы граждан России и членов их семей, самолет Ил-76 приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

    Напомним, об эвакуации из сектора Газа МЧС России попросили свыше 900 человек. Ранее сообщалось, что через КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта за сутки прошли свыше 100 российских граждан.

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    3 декабря 2023, 02:22
    Ракета «Железного купола» упала на Тель-Авив

    Ракета израильской системы ПРО упала на Тель-Авив

    Ракета «Железного купола» упала на Тель-Авив
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    В работе системы ПРО Израиля «Железный купол» произошел сбой, одна из ракет упала в Тель-Авиве, сообщают СМИ со ссылкой на соцсети.

    В Сети опубликовано видео падения ракеты, передает RT.

    Кроме того, Times of Israel пишет, что 22-летний житель города Холон получил легкое ранение головы в результате падения осколков от работы системы ПРО.

    Напомним, впервые за 11 дней в центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, над Тель-Авивом была активирована система ПРО «Железный купол». В ноябре ракета израильской системы ПРО «Железный купол» упала на город Ришон-ле-Цион.

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