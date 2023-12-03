Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.13 комментариев
Израиль решил создать буферную зону в Газе
The Times of Israel: Израиль после операции не будет размещать войска в Газе, но создаст буферную зону
Армия обороны Израиля после завершения наземной операции в секторе Газа не планирует размещать там войска, однако создаст буферную зону возле границы, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на неназванное израильское официальное лицо.
По его словам, военное руководство обсуждает создание определенной буферной зоны безопасности на границе со стороны сектора Газа, чтобы ХАМАС не смогло сосредоточить возле нее военные силы и вновь застать Израиль врасплох, передает ТАСС.
Источник добавил, что это мера безопасности, а не политический шаг, Израиль не планирует оставаться на территории, прилегающей к границе со стороны сектора Газа. Как подчеркивает газета, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поделился этими планами с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его визита.
Напомним, в субботу Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу».