Израиль решил создать буферную зону в Газе

The Times of Israel: Израиль после операции не будет размещать войска в Газе, но создаст буферную зону

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, военное руководство обсуждает создание определенной буферной зоны безопасности на границе со стороны сектора Газа, чтобы ХАМАС не смогло сосредоточить возле нее военные силы и вновь застать Израиль врасплох, передает ТАСС.

Источник добавил, что это мера безопасности, а не политический шаг, Израиль не планирует оставаться на территории, прилегающей к границе со стороны сектора Газа. Как подчеркивает газета, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поделился этими планами с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его визита.

Напомним, в субботу Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу».