Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.12 комментариев
Ракета «Железного купола» упала на Тель-Авив
Ракета израильской системы ПРО упала на Тель-Авив
В работе системы ПВО Израиля «Железный купол» произошел сбой, одна из ракет упала в Тель-Авиве, сообщают СМИ со ссылкой на соцсети.
В Сети опубликовано видео падения ракеты, передает RT.
Кроме того, Times of Israel пишет, что 22-летний житель города Холон получил легкое ранение головы в результате падения осколков от работы системы ПРО.
Напомним, впервые за 11 дней в центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, над Тель-Авивом была активирована система ПРО «Железный купол». В ноябре ракета израильской системы ПРО «Железный купол» упала на город Ришон-ле-Цион.