Вучич обещал не дать жителям Сербии забыть агрессию НАТО

Вучич заявил о необходимости для окруженной НАТО Сербии помнить про агрессию альянса

Tекст: Антон Антонов

Член Сербской прогрессивной партии Вучич отметил, что сейчас у Сербии установились «корректные отношения с НАТО», которые она рассчитывает поддерживать. Однако, по его словам, это не означает, что в Сербии «забыли 1999 год», передает ТАСС.

Президент заверил, что страна «каждый год будет отмечать» годовщину этих событий, напоминая «людям о том, что произошло». Как заявил Вучич, Сербия намерена «смотреть в будущее, но не стыдиться, а гордиться своим храбрым прошлым и снимать головные уборы в память о каждом герое, положившем свою жизнь на алтарь отечества». Он заявил, что будут «воздвигать им памятники, чтобы не забыть цену, которую они заплатили за свободную Сербию».

«Мы хотим оставаться нейтральными в военном отношении, самостоятельно защищать свое небо, защищать свою страну, защищать жизни граждан этой страны, и наша армия будет становиться все сильнее», – сказал он.

Вучич назначил досрочные парламентские выборы на 17 декабря. Парламентские выборы в стране пройдут в третий раз за последние четыре года, передает «Интерфакс».

В марте Вучич заявил, что Сербия забудет об агрессии НАТО 1999 года только тогда, когда исчезнут все сербы. Заявление Вучича стало ответом на слова посла США в Белграде Кристофера Хилла, который выразил надежду, что «сербы забудут свою обиду» на агрессию НАТО.