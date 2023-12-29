Евродепутат из Эстонии Мадисон раскритиковал заявления посольства Украины в Таллине

Tекст: Александра Юдина

Так, в издании ERR опубликована его статья о том, что острую проблему «нехватки человеческих ресурсов» необходимо решать, в частности, посредством возвращения на Украину порядка 7 тыс. беженцев, проживающих на территории Эстонии, которые «не должны были покидать родную страну», передает РИА «Новости».

При этом парламентарий добавил, что всего в Эстонии находятся 35 796 украинских беженцев, находящихся под международной защитой.

В этой связи Мадисон написал послу Украины в Эстонии Максиму Кононенко письмо, в котором он предложил обсудить возможность оказания «реальной помощи».

По его словам, даже повторное письмо осталось без ответа.

После этого Мадисон обратился к диппредставительству, уточнив, есть ли в украинском посольстве, кто «мог бы или захотел бы отвечать на письма». «Занят ли посол другой деятельностью, из-за которой помощь Украине различными способами не является приоритетом? К сожалению, ответов на эти вопросы нет», – возмутился евродепутат.

Буквально накануне министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс Эстонии заявил, что эстонская сторона не в праве выдавать мужчин мобилизационного возраста киевскому режиму.

До этого Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.

