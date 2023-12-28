CNBC: Boeing попросил клиентов поискать в самолетах 737 Max незакрепленный болт

Политолог объяснила, почему главком ВСУ стал доктором философии

Политолог Шеслер: Залужный получил докторскую степень, чтобы вступить в политическую борьбу

Tекст: Илья Абрамов

«Сейчас Залужный имеет самый высокий рейтинг популярности на Украине, хотя даже не является политиком. Однако он, судя по всему, планирует участвовать в общественной и политической жизни страны. А для этого ему необходимо разрушить однобокий образ военного человека. Генерал, вероятно, стремится показать, что может заниматься не только войной, но и наукой», – сказала политолог Лариса Шеслер.

«И я не исключаю, что Залужный сам хотел обнародовать информацию о получении докторской степени, но позже. А вот слив данных в СМИ мог быть организован командой Зеленского. Ведь это можно использовать в качестве повода для дискредитации главкома», – рассуждает эксперт.

«Офис Зеленского ищет любые поводы для информационной борьбы с генералом, так как понимает, что Залужный является наиболее опасным для него конкурентом. Именно поэтому мы уже видим обвинения в защите диссертации во время войны и беспринципности из-за сотрудничества с Сергеем Киваловым. Последний был сторонником президента Януковича, но затем договорился с новой властью и продолжил жить на Украине», – отмечает она.

«Однако я не думаю, что эта информация нанесет какой-то серьезный урон Залужному. Его люди, скорее всего, просчитали все риски и пришли к выводу, что возможные позитивные последствия перевешивают негативные. Более того, пока мы видим, что украинцы к происходящему относятся довольно спокойно», – заключила Шеслер.

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный защитил диссертацию по праву, он получил научную степень доктора философии (PhD), которая заменила на Украине звание кандидата наук. С 2016 года ее получают по результатам обучения в аспирантуре и защиты диссертации.

Как следует из данных информационной системы Национального агентства Украины по обеспечению качества высшего образования, Залужный защитился в Одесской юридической академии 16 декабря. Тема диссертации «составляет государственную тайну». Судя по ключевым словам работы, она затрагивает вопросы военной дисциплины, дисциплинарных проступков и взысканий.

РБК отмечает, что все публикации Залужного в украинских изданиях в 2022-2023 годах посвящены вопросам военно-дисциплинарного законодательства. В работах главком подписан как аспирант кафедры административного, гражданского и хозяйственного права и процесса Академии государственной пенитенциарной службы.

Напомним, защита диссертации Залужным была раскритикована замглавы комитета Рады по вопросам обороны Марьяной Безуглой, сообщает «Украина.ру». Она отметила, что генерал занимается наукой во время боевых действий. Не обошла депутат и тему работы, которая, по ее словам, нацелена на усиление уголовной ответственности солдат ВСУ.