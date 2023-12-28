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Украинская морская пехота за полтора месяца потеряла 50 плавсредств на Днепре
Российские войска за полтора месяца повредили и потопили 50 плавсредств ВСУ на Днепре
За полтора месяца, в течение которых вооруженные силы Украины находятся у населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, украинские морская пехота и войска поддержки потеряли 50 плавсредств, сообщил разведаналитик Эндрю Перпетуа.
Такие данные со ссылкой на Перпетуа приводит обозреватель Forbes Дэвид Экс. В частности, он рассказал о «странной» потере буксирно-моторного катера, передает РИА «Новости».
Катер, предназначенный для транспортировки паромов при устройстве мостовых и паромных переправ, был поражен российским беспилотником. Экс считает, что ВСУ не собирались создавать понтонные мосты, а просто использовали для снабжения войск в Крынках те плавсредства, которые остались.
Экс отметил, что «чем больше лодок русские повредят или потопят, тем еще больше могут отчаяться украинцы» и «тем больше странных судов они могут задействовать, чтобы обеспечить снабжение плацдарма в Крынках».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра не просто военных, а элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.