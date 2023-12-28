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    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Футбольный «Краснодар» созрел для чемпионства

    Чтобы решить задачу и осуществить мечту Галицкого, «быкам» нужно срочно усиливаться, причем радикально. «Зенит», забиравший золотые медали РПЛ последние пять лет, явно не смирится со вторым местом. А следующего шанса краснодарцы могут ждать еще долго.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

    6 комментариев
    28 декабря 2023, 03:56

    Украинская морская пехота за полтора месяца потеряла 50 плавсредств на Днепре

    Российские войска за полтора месяца повредили и потопили 50 плавсредств ВСУ на Днепре

    Tекст: Антон Антонов

    За полтора месяца, в течение которых вооруженные силы Украины находятся у населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, украинские морская пехота и войска поддержки потеряли 50 плавсредств, сообщил разведаналитик Эндрю Перпетуа.

    Такие данные со ссылкой на Перпетуа приводит обозреватель Forbes Дэвид Экс. В частности, он рассказал о «странной» потере буксирно-моторного катера, передает РИА «Новости».

    Катер, предназначенный для транспортировки паромов при устройстве мостовых и паромных переправ, был поражен российским беспилотником. Экс считает, что ВСУ не собирались создавать понтонные мосты, а просто использовали для снабжения войск в Крынках те плавсредства, которые остались.

    Экс отметил, что «чем больше лодок русские повредят или потопят, тем еще больше могут отчаяться украинцы» и «тем больше странных судов они могут задействовать, чтобы обеспечить снабжение плацдарма в Крынках».

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра не просто военных, а элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

    27 декабря 2023, 12:32
    Военный эксперт назвал преимущества новой бикалиберной РСЗО «Возрождение»

    Военный эксперт Артамонов: Новая бикалиберная РСЗО «Возрождение» сможет выполнять несколько боевых задач

    Военный эксперт назвал преимущества новой бикалиберной РСЗО «Возрождение»
    @ mil.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    Новая РСЗО может выполнять как задачи дистанционного минирования, так и уничтожения войск противника на большой площади. Более того, для ее внедрения в войска можно просто модернизировать уже существующие машины «Земледелия». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Ростех сообщил о планах начать серийное производство бикалиберной РСЗО на базе «Земледелия».

    «Земледелие» – это машина дистанционного минирования, которая позволяет расположить осколочно-фугасные заряды в требуемом порядке, например, с проходами, без проходов или в шахматном порядке. Для этого машина оснащена специальным программным обеспечением. Сам процесс занимает около пяти-десяти минут. Техника есть на фронте в достаточном количестве. «Линия Суровикина» выстраивалась в том числе с ее помощью», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «Основное преимущество новой машины «Возрождение» может заключаться в ее универсальности. Она способна выполнять на поле боя несколько задач в зависимости от ситуации. При необходимости выстраивания обороны она может заниматься минированием полей, как и изначальная конфигурация «Земледелия», а в случае, когда надо поразить противника на больших площадях, использоваться как РСЗО. Аналогов такой техники у нашего противника нет», – отмечает собеседник.

    «Более того, возможна модификация уже существующих на фронте машин «Земледелие», что позволяет сэкономить на парке техники. Однако экипажам предстоит пройти дополнительное обучение для того, чтобы они могли решать все типы задач на поле боя, которые позволяет новая бикалиберная система. Кроме того, необходимо обновить программное обеспечение на «Возрождении», что очень важно», – резюмировал Артамонов.

    Ранее стало известно, что на базе системы дистанционного минирования «Земледелие» создается бикалиберная реактивная система залпового огня «Возрождение», сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. Он отметил, что «Земледелие» – «прекрасная боевая машина», возможности которой были продемонстрированы в ходе специальной военной операции на Украине.

    Поэтому было решено «нарастить ее потенциал» для использования одновременно и как машины дистанционного минирования, и как РСЗО. Для этого «Земледелие» оснащают «унифицированным транспортно-пусковым контейнером», позволяющим производить пуски реактивных снарядов, например, от «Урагана» или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2.

    Как заявил Чемезов, испытания продемонстрировали «правильность выбранного пути». Серийный выпуск планируется начать в первой половине 2024 года. В результате за несколько месяцев получена первая серийная бикалиберная машина, способная минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 мм и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 мм, сказал Чемезов.

    Кроме того, Чемезов заявил и о модернизации танка Т-14 «Армата». По его словам, Ростех в скором будущем продемонстрирует результат работы, которая значительно повысит потенциал и боевую мощь машины.

    Коментарии (12)
    27 декабря 2023, 06:53
    ВСУ пришлось отступить после провала контратак в Харьковской области

    ВСУ попытались контратаковать, но вынуждены были отступить в Харьковской области

    Tекст: Антон Антонов

    Отражены три контратаки штурмовых групп вооруженных сил Украины в районе Синьковки на Купянском направлении, ВСУ пришлось отойти в южном и юго-западном направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    Нанесены шесть ракетно-бомбовых авиаударов по ВСУ у Синьковки, Песчаного, Берестового. Тяжелые огнеметные системы нанесли удары по украинским войскам у Котляровки. Сбито два украинских беспилотника «Фурия» в районе Токаревки, передает ТАСС.

    Напомним, ВСУ потеряли до 25 человек, танк Т-64, САУ 2С3 «Акация» и три автомобиля.


    Коментарии (25)
    27 декабря 2023, 15:14
    Осужден выдававший ВСУ данные о военном аэродроме на Кубани

    Осужден выдававший ВСУ данные о военном аэродроме на Кубани житель Ростовской области

    Осужден выдававший ВСУ данные о военном аэродроме на Кубани
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор жителю Ростовской области, который выдавал украинским военным секретные данные о нахождении российской военной техники на аэродроме в Краснодарском крае, сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

    Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы и ограничения свободы на один год, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, приговор еще не вступил в законную силу.

    В марте 2023 года обвиняемый сотрудничал с военнослужащим ВСУ, он собирал для него сведения о местонахождении аэродрома в Краснодарском крае, а также о дислокации на нем военной техники.

    Коментарии (26)
    27 декабря 2023, 14:48
    Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожском направлении
    Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки поразили живую силу и технику 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад в Запорожской области, сообщило российское Министерство обороны.

    Украинские бригады поражены у поселков Работино и Вербовое, они потеряли убитыми и ранеными до 45 человек, две бронемашины, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 человек, САУ «Акация», орудие Д-20 и четыре САУ «Гвоздика».

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, склад топлива, живую силу и военную технику в 127 районах.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад у поселка Синьковка в Харьковской области. Там ВСУ потеряли до 45 человек, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки 63-й механизированной и 12-й бригады спецназа ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР. Поражены скопления живой силы украинской армии в районе Серебрянского лесничества. На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 человек, танк, две БМП и гаубицу Д-30.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила две атаки украинских штурмовиков 24-й механизированной бригады у Новгородского в ДНР. Поражена живая сила и техника ВСУ у Веселого, Красного, Клещеевки, Васюковки, Богдановки и Андреевки в ДНР. На этом направлении украинская армия потеряла до 280 человек и два БТР.

    При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы «Мста-Б», две САУ «Акация», две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 90 человек и три пикапа.

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    27 декабря 2023, 13:38
    Украинский командующий пожаловался на ситуацию на восточном фронте

    Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский вновь заявил о сложной ситуации на восточном фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ находятся в сложной ситуации на четырех направлениях в зоне конфликта, заявил командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский.

    По его словам, ситуация на востоке остается сложной, ВСУ испытывают трудности на Северском, Краснолиманском, Купянском и Артемовском направлениях, передает ТАСС.

    Ранее Сырский заявил, что ВСУ на нескольких направлениях на востоке Украины оказались в сложной ситуации из-за преимущества России в вооружении и личном составе.

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    27 декабря 2023, 05:53
    В Раде отказались поддержать законопроект о мобилизации на Украине

    В партиях Тимошенко и Порошенко отказались поддержать законопроект о мобилизации на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко и депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из фракции «Европейская солидарность» отказались поддержать законопроект о мобилизации на Украине.

    Тимошенко заявила, что в нынешнем виде документ «неэффективен и неконституционен». По ее словам, предложенный проект закона «не решает проблему», фракция за него голосовать не станет, передает ТАСС.

    Представляющий фракцию экс-президента Украины Петра Порошенко Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) счел законопроект «неуместным». По его словам, требуется «значительная доработка» документа. При этом он пояснил, что высказывает свое личное мнение, фракция пока не рассматривала данный вопрос.

    Напомним, кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. Если вступит в силу новый законопроект о мобилизации, власти Украины могут отправить на фронт инвалидов. Также речь идет об усилении административной и уголовной ответственности за нарушение правил воинского учета и мобилизации.


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    27 декабря 2023, 16:31
    Минфин Украины заявил об отсутствии ресурсов для мобилизации 500 тыс. человек

    Министр финансов Украины Марченко заявил об отсутствии ресурсов для мобилизации 500 тыс. человек

    Минфин Украины заявил об отсутствии ресурсов для мобилизации 500 тыс. человек
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский министр финансов Сергей Марченко признался, что не знает, каким образом будет проводиться бюджетное финансирование мобилизации 500 тыс. человек для вооруженных сил Украины, которую анонсировал президент страны Владимир Зеленский.

    «Я не могу ставить вопрос поиска дополнительных источников [бюджетных доходов], не понимая, что вообще происходит», – приводит ТАСС слова Марченко.

    Министр также добавил, что не вполне готов работать в формате «обеспечить любой ценой», потому что у него «много вопросов по поводу цены этого обеспечения».

    По словам Марченко, мобилизация полумиллиона человек приведет к сокращению ВВП Украины и потере налоговых доходов, и дополнительных возможностей для их урезания нет. При этом министр выразил надежду на обещанную помощь США и ЕС.

    При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг слова Зеленского о запросе на мобилизацию 500 тыс. человек.

    Ранее сообщалось, что в украинских консульствах в ЕС возникли очереди из-за новостей об изменениях правил мобилизации.

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    27 декабря 2023, 22:25
    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине

    Politico заявила об отходе США и Европы от идеи «тотальной победы над Россией» на Украине

    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Европа негласно отказываются от идеи «тотальной победы над Россией» в пользу политики укрепления украинских позиций для потенциальных мирных переговоров, сообщают СМИ.

    На Западе после провала контрнаступления вооруженных сил Украины обсуждают укрепление украинской обороны и восстановление ВПК Украины для снижения ее зависимости от иностранной поддержки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Как пишет издание со ссылкой на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне, на фоне неопределенности с выделением Украине американской и европейской помощи фокус «негласно смещается с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах». Politico предполагает, что переговоры, вероятно, будут предусматривать «уступку части Украины России».

    Сотрудник Конгресса США, «знакомый с мышлением» Белого дома, утверждает, что обсуждение мирных переговоров ведется, но «администрация не может публично пойти на попятный из-за политического риска».

    Напомним, сообщалось, что США решили изменить подход к конфликту с Россией на Украине. По данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

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    27 декабря 2023, 17:03
    СМИ: Украина может перестать выплачивать пенсии без денег Запада

    Financial Times: Украина может перестать выплачивать пенсии без денег Запада

    СМИ: Украина может перестать выплачивать пенсии без денег Запада
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев может отказаться от выплат пенсий и зарплат госслужащим ради расходов на оборонный сектор в случае отсутствия денег от Запада, сообщило издание Financial Times со ссылкой на министра экономики Украины Юлию Свириденко.

    По ее словам, если иностранная помощь не поступит, Киеву придется задержать выплату зарплат 500 тыс. госслужащих и 1,4 млн учителей, а также пенсий 10 млн пенсионеров, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что сокращение государственных расходов и стремительно растущая инфляция могут подорвать экономику Украины и ослабить налоговую базу.

    Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Украина оказалась в тяжелом положении из-за сокращения помощи от Вашингтона, 61 млрд долларов будет сложно найти.

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    27 декабря 2023, 20:41
    Тимошенко предложила Зеленскому придумать план для спасения Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора задуматься над созданием плана Б, чтобы вывести страну из трагического положения, считает лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

    В своем видеообращении, опубликованном в соцсети, Тимошенко признала, что Украина оказалась в трудной ситуации. Политик указала на сокращение поставок оружия, которого хватает лишь на то, чтобы не проиграть, передает РИА «Новости».

    «Если мы посмотрим на общий контекст происходящего, хочу обратиться к президенту и попросить... предложите стране план Б, предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения», – сказала Тимошенко.

    Ранее Тимошенко и украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из фракции «Европейская солидарность» отказались поддержать законопроект о мобилизации на Украине.

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    27 декабря 2023, 14:45
    Лавров назвал конфликт между властью и армией на Украине делом Киева
    Лавров назвал конфликт между властью и армией на Украине делом Киева
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Конфликт между ветвями власти и армией на Украине – это внутреннее дело страны, которая утратила самостоятельность, и ее западного руководства, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Насчет разборок в Киеве между различными ветвями власти, армейским командованием я никаких комментариев делать не буду», – передает ТАСС слова Лаврова.

    Министр предложил тем, кто управляет Украиной, заботиться по этому поводу.

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в том, что Украина скатывается в авторитаризм. Тогда киевский мэр поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с Зеленским продолжаются конфликтные отношения. 

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    27 декабря 2023, 06:23
    ЕС решил разработать план помощи Украине в обход Венгрии

    Financial Times сообщила о разработке Евросоюзом резервного плана помощи Украине на сумму до 20 млрд евро

    ЕС решил разработать план помощи Украине в обход Венгрии
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС готовит резервный план помощи Украине на сумму до 20 млрд евро, который должен работать в обход блокировки со стороны Венгрии, сообщили источники.

    В соответствии с планом страны ЕС предоставят бюджету Евросоюза гарантии, дав Еврокомиссии возможность занять для Киева средства на рынках капитала. План пока обсуждается, точную сумму определят в зависимости от потребностей Киева. Как пишет Financial Times, такое решение похоже на схему предоставления средств в 2020 году для краткосрочных программ поддержки занятости во время пандемии коронавируса. Отмечается, что ряд стран должны одобрить такие меры на уровне парламента. Источники рассчитывают, что процесс завершат к марту, передает ТАСС.

    Напомним, во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной премьер-министр Венгрии Виктор  Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

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    27 декабря 2023, 04:26
    ПВО сбила беспилотник над Ростовской областью

    Губернатор Голубев сообщил о сбитом над Ростовской областью беспилотнике

    ПВО сбила беспилотник над Ростовской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО уничтожила беспилотник над территорией Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.

    Голубев сообщил в Telegram, что сейчас устанавливаются «последствия на земле».

    В воскресенье вооруженные силы Украины обстреляли село Зерново в Брянской области, в результате пострадал местный житель. Во вторник сообщалось, что в результате удара украинских Су-24 по Феодосии был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск», украинские самолеты сбиты.

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    27 декабря 2023, 10:33
    ВС России повредили объекты инфраструктуры в подконтрольном Киеву Херсоне

    Глава обладминистрации Прокудин: В подконтрольном Киеву Херсоне повреждены объекты инфраструктуры

    Tекст: Александра Юдина

    Объекты инфраструктуры и предприятия повреждены в подконтрольном Киеву Херсоне, где ночью произошли взрывы, заявил глава подчиненной украинской столице областной администрации Александр Прокудин.

    По его словам, повреждены инфраструктурные объекты и предприятия, однако неизвестно их количество и степень разрушений, передает ТАСС.

    Ранее в контролируемом киевским режимом Херсоне пятый раз за сутки прозвучали взрывы.

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    27 декабря 2023, 05:26
    В Еврокомиссии призвали не превращать вопрос членства в ЕС в сериал от Netflix

    Представитель Еврокомиссии Зельмайр призвал не превращать вопрос членства в ЕС в просмотр сериала от Netflix

    Tекст: Антон Антонов

    Украине требуется четкая перспектива на будущее, включая членство в ЕС, заявил представитель Еврокомиссии в Австрии Мартин Зельмайр.

    Зельмайр заявил, что членство в ЕС окажет «стабилизирующее влияние на демократию и экономику». По его словам, «правильно и важно», чтобы все государства ЕС принимали активное участие «в этом процессе» и чтобы «они приняли решение в его пользу». Как подчеркнул Зельмайр, нельзя относиться к членству в ЕС как к «подписке на сервис Netflix, который можно со стороны смотреть, сидя на диване», необходимо «активное содействие», передает ТАСС со ссылкой на Presse.

    Напомним, саммит ЕС постановил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии. Лидеры стран Евросоюза не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в ЕС.

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