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Глава Генштаба ЦАХАЛ спрогнозировал продолжительность войны в Газе
Глава Генштаба ЦАХАЛ Халеви заявил, что война в секторе Газа будет продолжаться «еще много месяцев»
Война в секторе Газа продлится «еще много месяцев», заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.
«У этой войны сложные цели, она ведется на сложной территории. Поэтому война будет продолжаться еще много месяцев», – приводит слова Халеви ТАСС.
По его словам, сейчас ЦАХАЛ концентрирует усилия на юге сектора Газа, в том числе на Хан-Юнисе. «И мы продолжаем углублять достижения на севере сектора Газа», – добавил Халеви.
Он подчеркнул, что «для полного уничтожения террористической организации» не существует «волшебных решений или коротких путей, есть только упорная и решительная борьба».
По словам Халеви, израильская армия «постоянно изучает и меняет способы ведения боя, адаптируя его к каждому участку боевых действий, к местности и к противнику».
ЦАХАЛ «профессионально, осознанно и расчетливо использует имеющиеся в его распоряжении ресурсы и готов к продолжению боевых действий на всех направлениях», подчеркнул Халеви.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дерадикализация палестинского общества является одним из условий мира в секторе Газа.