  • Новость часаМИД: Данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии Западом неопровержимы
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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Невидимые жертвы Украины не попадут в статистику

    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов У русских и нормальных американцев один враг

    У нас порой злорадствуют по поводу того, что глобализм на Западе торжествует. И то, что «огненный шторм» может снести Америку, воспримут скорее с позитивом: гори, гори, Америка! Не очень, правда, понятно, что за радость нам в том, что миллионы христиан в Америке или Европе будут убиты.

    9 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин ПЦУ – это пустые церкви Украины

    Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.

    16 комментариев
    25 декабря 2023, 14:14

    МИД: Данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии Западом неопровержимы

    МИД назвал неопровержимыми данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве Западом протестов в стране

    МИД: Данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии Западом неопровержимы
    @ Felix Zahn/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве протестов в стране Западом являются неопровержимыми, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

    «Не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительная информация. Но данные о том, что подстрекательство и поддержка идет со стороны Запада, у него неопровержимые», – цитирует ТАСС посла.

    По его словам, оппозиция приступила к протестам, которые поощряются и поддерживаются извне. 

    Напомним, что после выборов 17 декабря начались беспорядки со стороны проигравшего блока «Сербия против насилия». Протестующие перекрыли улицу, прилегающую к зданию представительного и исполнительного органа Белграда, били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь.

    Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета.

    Ранее сообщалось, что сербская оппозиция заявила о новых протестах в Белграде

    22 декабря 2023, 19:01
    Германия приравняла Россию к Сейшельским островам

    Власти ФРГ внесли Россию в список стран – налоговых убежищ

    Германия приравняла Россию к Сейшельским островам
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и глава министерства экономики Германии Роберт Хабек подписали распоряжение, в соответствии с которым Россия включена в список стран – налоговых убежищ.

    В документе, опубликованном в Федеральном вестнике ФРГ, указывается, что с 20 декабря Россия считается государством, не готовым осуществлять сотрудничество по вопросам налогообложения, передает ТАСС.

    В перечне таких стран также числятся Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшельские острова.

    Поясняется, что Россия включена в список на основании приложения 1 заключения Совета ЕС о пересмотренном списке «некооперативных стран и территорий для целей налогообложения» от 17 октября 2023 года.

    В феврале Евросоюз включил в список «налоговых убежищ» Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы острова и Россию.

    Коментарии (36)
    22 декабря 2023, 20:02
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия до нового года может отступить из Авдеевки, заявил бывший командир батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) Евгений Дикий, сообщают украинские СМИ.

    По словам Дикого, силы России значительно продвинулись в районе Авдеевки, поэтому вероятность того, что ВСУ придется покинуть этот населенный пункт, выше, чем вероятность того, что украинские военные его удержат, пишет «Страна.ua».

    «Я бы даже рискнул предположить, что решение отходить из Авдеевки нам придется принимать еще даже до нового года», – приводит издание слова экс-командира «Айдара».

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин объяснил отступление ВСУ под Купянском.

    Коментарии (8)
    24 декабря 2023, 22:15
    Вучич срочно обратился к нации из-за протестов в Белграде

    Президент Сербии Вучич выступил со срочным обращением к нации из-за протестов в Белграде

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александар Вучич обратился со срочным обращением к нации на фоне попыток протестующих штурмовать здание городской администрации Белграда, и призвал население не беспокоиться, сообщила газета «Вечерне новости».

    Издание пишет, что Вучич обратился к нации в онлайн-формате, призвал население не беспокоиться, заявив, что в Сербии нет революции, правоохранители держат ситуацию под контролем, передает ТАСС.

    Он также поблагодарил иностранные спецслужбы, которые предупреждали сербское руководство и предоставили ему информацию о том, что в стране готовится попытка «цветной революции».

    Между тем, жандармерия Сербии блокировала изнутри вход в администрацию Белграда, куда пытаются проникнуть сторонники оппозиции в Сербии, несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов. Они окружили здание скупщины Белграда, и пытаются сломать двери, толпа зажгла файеры, передает РИА «Новости».

    В воскресенье демонстранты перекрыли центральную улицу Краля Милана. Организаторы поставили у здания РИК импровизированную сцену на автомобиле, из колонок звучал сербский рок.

    Напомним, оппозиция в Сербии вышла на акции протеста, выразив несогласие с победой коалиции вокруг правящей «Сербской прогрессивной партии» на выборах в Белграде. Лидеры блока "Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич представили якобы «фотодоказательства и документы» о нарушениях и потребовали аннулировать результаты.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, имеет ли сербский «майдан» шансы на победу.

    Коментарии (18)
    25 декабря 2023, 02:26
    Сербия поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о беспорядках

    Премьер Сербии поблагодарила российские спецслужбы за информацию о подготовке беспорядков

    Сербия поблагодарила российские спецслужбы за предупреждение о беспорядках
    @ REUTERS/Zorana Jevtic

    Tекст: Вера Басилая

    Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках, и Сербия благодарна российским спецслужбам за предоставленную информацию, заявила премьер Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала Pink.

    Брнабич отметила, что к предупреждениям Москвы многие отнеслись как к российской дезинформации, но были и те, кто отнесся серьезно и хотели помогать. Она добавила, что важно встать на защиту Сербии и поблагодарить людей из российских спецслужб, которые располагали всей этой информацией и поделились ей, передает РИА «Новости».

    Между тем, президент Республики Сербия Александр Вучич и глава МИД Ивица Дачич назначили в понедельник встречи с российским послом Александром Боцан-Харченко.

    Ранее полиция в течение нескольких минут разогнала протестующих в Белграде, и выставила на площади оцепление.

    Участники протеста пытались взять штурмом здание городской администрации, снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки, уничтожили камеры видеонаблюдения.

    Президент Сербии Александар Вучич призвал население не беспокоиться и назвал протесты в Белграде посягательством на суверенитет страны.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, имеет ли сербский «майдан» шансы на победу.

    Коментарии (4)
    25 декабря 2023, 05:47
    Власти Белграда назвали беспорядки в городе майданизацией

    Врио мэра Белграда Шапич назвал происходящее в городе майданизацией

    Власти Белграда назвали беспорядки в городе майданизацией
    @ Александр Дзюба/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Нанесенный зданию скупщины в Белграде ущерб невосполним, происходящее в сербской столице можно назвать майданизацией, заявил исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич.

    Шапич написал на странице в Facebook(соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), что если люди хотят прийти к власти путем анархии, то они пытаются «уничтожить государство», так как в будущем не смогут защитить людей. По его словам, происходящему в городе очень хорошо подходит термин «майданизация», пишет «Коммерсант».

    Градоначальник отметил, что построенное в 1881 году здание скупщины находится под защитой государства, в нем находится оригинальная мебель XIX века. Шапич опубликовал фотографии с поврежденной оргтехникой, мебелью, разбитыми окнами, разбросанными камнями и мусором, и назвал невосполнимым ущерб, причиненный зданию администрации.

    Участники протеста пытались взять штурмом здание городской администрации в Белграде, снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки, уничтожили камеры видеонаблюдения.

    Президент Сербии Александар Вучич призвал население не беспокоиться и назвал протесты в Белграде посягательством на суверенитет страны.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, имеет ли сербский «майдан» шансы на победу.

    Коментарии (11)
    24 декабря 2023, 22:52
    Вучич: Бунтовщики и головорезы будут задержаны

    Вучич пообещал жесткую реакцию правоохранителей на протесты в Белграде

    Вучич: Бунтовщики и головорезы будут задержаны
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бунтовщики и головорезы будут задержаны, последует реакция компетентных государственных органов, заявил президент Сербии Александар Вучич в срочном обращении к нации.

    Вучич заявил, что мягкой реакцией, мирной реакцией власти стараются не задеть ни одного из случайных демонстрантов. По его словам, в протестах участвует 2490 человек, передает РИА «Новости».

    Вучич подчеркнул, что при помощи протестов пытаются уничтожить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия.

    «Мы сохраним свободу Сербии, потому что это высшая ценность. Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны», – подчеркнул президент Сербии, передает ТАСС.

    Во время обращения президента толпа во главе с лидерами блока «Сербия против насилия» была на ступенях городского собрания, активисты разбили двери и окно рядом с ним, вход изнутри заблокировала жандармерия.

    Напомним, в Сербии проходят акции протеста недовольных итогом парламентских выборов. Вучич обратился к нации со срочным заявлением.

    Коментарии (3)
    25 декабря 2023, 00:32
    Полиция разогнала протестующих в Белграде

    Tекст: Вера Басилая

    Полицейские в шлемах и со щитами, прибывшие на площадь у администрации Белграда, разогнали протестующих и выставили оцепление.

    Правоохранители заняли позиции по периметру площади, осматривают здание, выстроились вокруг него живым щитом, передает ТАСС.

    На место событий прибыл глава МВД Сербии Братислав Гашич, а также две машины скорой помощи. Президент Вучич созвал срочное заседание Совбеза Сербии.

    Ранее участники протеста пытались взять штурмом здание городской администрации, снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки, уничтожили камеры видеонаблюдения.

    Президент Сербии Александар Вучич призвал население не беспокоиться и назвал протесты в Белграде посягательством на суверенитет страны.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, имеет ли сербский «майдан» шансы на победу.

    Коментарии (7)
    25 декабря 2023, 13:16
    Политолог: Бунтовщики в Сербии хотят сменить власть на проевропейскую

    Политолог Межевич: Запад реализовывает в Сербии привычный сценарий «цветной революции»

    Политолог: Бунтовщики в Сербии хотят сменить власть на проевропейскую
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Главная цель бунтовщиков в Сербии – отправка Вучича в отставку и установление прозападного правительства во главе страны. И если сейчас действующий президент не сможет взять ситуацию под жесткий контроль, Запад реализует привычный сценарий «цветной революции», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее протестующие в Белграде попытались взять штурмом городскую администрацию.

    «Получив положительный результат в ряде случаев, Запад выработал определенную модель действий. Теперь возникает соблазн повторять и повторять этот опыт», – сказал Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.

    «При этом в Сербии уже были попытки реализации цветных революций. Одна из них – успешная для Запада – состоялась в 1990-е годы. Сейчас, на мой взгляд, событиями руководили Берлин и Вена», – считает политолог. По его мнению, российские спецслужбы по своим каналам могли узнать о том, что Германия и Австрия готовы осуществить провокацию, после чего предупредили сербских коллег.

    «Бунтовщики преследуют главную цель – отправить Александра Вучича в отставку и создать правительство, которое было бы полностью проевропейским, – полагает Межевич. – Если их план будет реализован, то стоит ожидать изменений во внешней политике Белграда. Допускаю, что речь пойдет о введении санкций против России. Кроме того, Сербия может согласиться на вступление в ЕС и НАТО на любых условиях этих организаций».

    «В отличие от, например, Белоруссии, где в 2020 году была попытка реализации цветной революции, Сербия находится в полном окружении недругов. В случае с Минском Россия сразу заявила о готовности оказать поддержку и сосредоточила силы на границе. Это очень серьезно повлияло на развитие событий. К сожалению, у Сербии такой возможности нет», – указал политолог.

    «Ситуация крайне сложная. Либо сейчас Вучич возьмет ситуацию под контроль, либо это будет какая-то другая Сербия без Вучича», – полагает профессор Межевич.

    Ранее сторонники прозападной сербской партии «Сербия против насилия» попытались взять штурмом городскую администрацию в Белграде. Демонстранты били стекла в окнах, забрасывали полицейских камнями и пивными банками, но правоохранители выставили щиты в дверном проеме. Кроме того, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

    Позднее полицейские в шлемах и со щитами, прибывшие на площадь у администрации Белграда, разогнали протестующих и выставили оцепление. Также на место событий прибыл глава МВД Сербии Братислав Гашич и две машины скорой помощи.

    Во время протестов перед администрацией Белграда серьезно пострадали двое полицейских, еще несколько правоохранителей получили незначительные травмы. Были задержаны свыше 35 протестующих, при этом операция по выявлению участников беспорядков продолжается.

    На фоне митинга президент Сербии Александр Вучич обратился со срочным посланием к нации и призвал население не беспокоиться, передает газета «Вечерне новости». Он также заявил, что бунтовщики и головорезы будут задержаны, последует реакция компетентных государственных органов.

    Вучич подчеркнул, что при помощи протестов недоброжелатели пытаются уничтожить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия. «Мы сохраним свободу Сербии, потому что это высшая ценность. Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны», – сказал президент.

    Позднее премьер Сербии Ана Брнабич отметила, что Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках, и республика благодарна российским спецслужбам за предоставленную информацию. Она добавила, что к этим предостережениям многие отнеслись как к дезинформации, но были и те, кто воспринял их всерьез и хотел помогать.

    Беспорядки разгорелись после выборов, в которых победила коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича. На голосовании в парламент она получила свыше 47% голосов. По данным наблюдателей, прозападный блок «Сербия против насилия» заработала поддержку около 23% избирателей, Социалистическая партия Сербии набрала 6,7%.

    Однако лидеры прозападного блока «Сербия против насилия» не признали итоги голосования в Скупщину Белграда, которые проходили параллельно с парламентскими выборами. Они отказались покинуть здание избирательной комиссии и объявили голодовку. Оппозиция требует аннулировать итоги выборов, утверждая, что власти «подвезли» в столицу 40 тыс. избирателей из других городов, а также Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

    Коментарии (6)
    25 декабря 2023, 12:26
    Сербская оппозиция заявила о новых протестах в Белграде

    Телеканал РТС: Сторонники оппозиции анонсировали новые протесты в центре Белграда

    Сербская оппозиция заявила о новых протестах в Белграде
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Студенческая организация «Борьба», протестующая против результатов голосования на прошедших в Сербии 17 декабря парламентских выборах, анонсировала акцию протеста в центральной части Белграда в 11.00 по местному времени (13.00 по Москве), сообщил канал РТС.

    Согласно сообщению телеканала, «Борьба» намерена блокировать движение в двух местах в центре Белграда, но при этом не стала называть локации «по причинам безопасности», передает ТАСС.

    Как сообщил начальник управления полиции Сербии Ивица Ивкович, правоохранители не позволят кому-либо блокировать работу госучреждений, мостов и движение на улицах.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич в срочном обращении к нации заявил, что бунтовщики и головорезы будут задержаны.

    Напомним, в Сербии проходят акции протеста недовольных итогом парламентских выборов.

    Коментарии (3)
    24 декабря 2023, 23:15
    Толпа протестующих в Белграде пыталась прорваться в здание администрации

    Tекст: Вера Басилая

    Протестующие пытались взять штурмом городскую администрацию в Белграде, полиция применила слезоточивый газ, участники акции забросали правоохранителей камнями и пивными банками.

    Участники акции протеста бьют стекла в окнах, забрасывают полицейских камнями и пивными банками, но правоохранители выставили щиты в дверном проеме, передает ТАСС.

    Сторонники оппозиции продолжают бить палками оконные стекла, бросать камни и пивные банки в полицейских, которые закрывают щитами дверной проем.

    Ранее демонстранты при помощи флагштоков снесли дверь, а также разбили окно, уничтожили камеры видеонаблюдения. Кроме того, участники беспорядков требуют от полиции покинуть здание администрации.

    Президент Сербии Александар Вучич призвал население не беспокоиться и назвал протесты в Белграде посягательством на суверенитет страны.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, имеет ли сербский «майдан» шансы на победу.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2023, 21:40
    Экономист: Зависимость Европы от российской стали будет сохраняться годами

    Экономист Митрахович: Россия, продолжая продавать сталь на Запад, подтверждает статус надежного поставщика

    Экономист: Зависимость Европы от российской стали будет сохраняться годами
    @ AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Западные страны зависят от России не только в вопросе стали, но и по ряду других видов сырья. Вместе с тем Москва не станет принудительно разрывать контракты, поскольку придерживается своих обязательств, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Станислав Митрахович. Ранее стало известно, что Европа не хочет отказываться от российской стали.

    «Наше сырье по-прежнему востребовано в Европе по совокупности потребительских свойств, настроенных производств, логистических индустриальных цепочек. Отказ от всего этого будет довольно стрессовым, придется перестраивать все алгоритмы, ждать строительства новых мощностей», – считает Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    В отличие от Запада, Москва показывает, что придерживается своих обязательств, сюда можно инвестировать, с Россией можно заключать долгосрочные контракты. По словам эксперта, кроме стали и других металлов на Западе сохраняется зависимость от поставок российского обогащенного урана, некоторых видов удобрений, нефти, газа и другой продукции. И эта зависимость будет сохраняться годами. «Европейская экономика и так находится не в самой лучшей форме на фоне экономической войны Запада против России», – добавил специалист.

    Как пишет немецкое издание Der Spiegel, без российской стали бизнес-модель некоторых европейских производителей потеряет смысл, поэтому компании не хотят отказываться от поставок стальной продукции из России. В процессе консультаций по новому пакету санкций представители Бельгии, Италии и Чехии настаивали на продлении этого льготного периода, Германия выступала против.

    Глава Европейской ассоциации сталелитейной промышленности Eurofer Аксель Эггерт отметил, что под влиянием нескольких государств-членов и импортеров стали ЕС «доводит свою собственную систему санкций до абсурда».

    По данным Eurofer, доля российских слябов в европейском импорте в последнее время выросла примерно до 56%, что превышает по показателям период до введения санкций против России. По прогнозам организации, Россия только до 2026 года будет зарабатывать на этом экспорте до 2 млрд евро в год.

    Коментарии (2)
    22 декабря 2023, 20:11
    Москвич в Волгограде отравился в ванной угарным газом из кафе
    Москвич в Волгограде отравился в ванной угарным газом из кафе
    @ @polozovsky

    Tекст: Денис Тельманов

    В Волгограде возбудили уголовное дело из-за гибели мужчины в квартире, который отравился угарным газом в ванной из-за неправильно установленной вытяжки в кафе по соседству, сообщили в Следственном комитете РФ.

    «Лежал в ванной, а рядом стоял ноут, финальные титры», – приводит «Фонтанка» показания очевидцев.

    По данным следствия, 32-летний рекламный агент из Московской области задохнулся в ванной угарным газом, который поступал из неправильно установленной вытяжки. Система была сделана так, что газ проникал в ванную комнату из соседнего помещения, где располагалось кафе.

    Отмечается, что систему вентиляции в кафе установили около шести лет назад в ходе ремонта. Проектировкой занималась одна из коммерческих структур, оказывающих услуги в этой сфере. Сотрудники СК уже изъяли в ней всю документацию.

    Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Крыму четыре человека насмерть отравились угарным газом.

    Коментарии (0)
    24 декабря 2023, 14:03
    ВС России поразили американскую установку Paladin на Херсонском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки силы России в ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении поразили установку М109 Paladin производства США, сообщило Минобороны.

    Потери ВСУ на этом направлении составили до 80 военнослужащих и три автомобиля. Также нанесено поражение гаубице «Мста-Б», установке «Гвоздика» и гаубице Д-30», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    На Запорожском направлении ВС России поразили живую силу и технику 33-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районах Работино, Вербового, Жеребянок и Мирного Запорожской области.

    Украинская армия потеряла на этом направлении до 70 военнослужащих, одну бронемашину, три автомобиля, а также артиллерийскую установку «Гвоздика».

    На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области Российская армия нанесла поражение ЗРК NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции. Также поражены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах.

    Российская ПВО сбила три украинских Су-27 и один Су-24 в районах Широкого, Одаровки Запорожской области и Григоровки Днепропетровской области. Перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три снаряда РСЗО HIMARS и противокорабельная ракета «Нептун».

    Также уничтожены 49 украинских БПЛА в районах Старомихайловки ДНР, Золотаревки ЛНР, Василевки, Голой Пристани Херсонской области, Бердянска, Новогоровки и Мирного Запорожской области.

    Всего с начала СВО уничтожено 558 самолетов, 261 вертолет, 10 040 беспилотников, 442 ЗРК, 14 299 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 660 единиц спецтехники.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2023, 16:02
    ВС России за неделю отразили 53 украинские атаки на Купянском направлении
    ВС России за неделю отразили 53 украинские атаки на Купянском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделениями Российской армии за прошедшую неделю отражено 53 атаки украинских штурмовиков на Купянском направлении, сообщило Минобороны.

    В период с 16 по 22 декабря на Купянском направлении Западная группировка поразила живую силу и технику 14-й, 43-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки и Ольшаны Харьковской области, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    На этом направлении ВСУ потеряли за неделю свыше 355 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard, 19 бронемашин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили 13 атак украинских штурмовиков. Российские военнослужащие поразили скопления живой силы 24-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады спецназначения нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы, Петровского, Кузьмино ЛНР и Торского ДНР.

    За неделю противник потерял здесь до 1155 военнослужащих, танк, 19 бронемашин, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии.

    Южная группировка отразила на Донецком направлении 43 атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Шумов, Белогоровки и Марьинки ДНР. Поражены подразделения 28-й, 30-й, 42-й, 93-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Клещеевки, Красного и Андреевки ДНР.

    Потери украинской армии на этом направлении за неделю составили более 1610 военнослужащих, три танка, 17 бронемашин, установка HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.

    На Южно-Донецком направлении Восточной группировкой отражено десять украинских атак. Нанесено поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 127-й и 128-й бригад теробороны в районах Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского ДНР и Приютного Запорожской области.

    На этом направлении ВСУ потеряли более 670 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

    На Запорожском направлении ВС России отразили шесть атак ВСУ в районах Работино и Вербового Запорожской области. Поражены живая сила и техника 33-й, 65-й, 116-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й бригады нацгвардии в районах Новоданиловки, Малой Токмачки, Нестерянки и Новопрокоповки Запорожской области.

    Потери противника составили до 390 военнослужащих, танк, пять бронемашин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.

    На Херсонском направлении российские военнослужащие пресекли все попытки высадки украинских диверсионных групп на островах и левом берегу Днепра. Нанесено поражение подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты в районах Тягинки и Белозерки Херсонской области.

    ВСУ потеряли на этом направлении до 510 военнослужащих, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии.

    За неделю ВС России нанесли 39 ударов высокоточным оружием и БПЛА по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам горючего, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ. Поражены центры подготовки и применения беспилотников, пункты управления и размещения подразделений украинской армии, иностранных наемников и националистических формирований.

    Российская ПВО сбила за неделю четыре самолета противника: один Су-27, два МиГ-29 и один Су-25. Также сбиты три украинских вертолета: два Ми-24 и один Ми-8. Кроме того, перехвачены ракета ATACMS, 30 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», три управляемых авиационных бомбы JDAM, а также 259 беспилотников.

    Всего с начала СВО уничтожено 554 самолета, 261 вертолет, 9955 БПЛА, 442 ЗРК, 14 251 танк и другие бронемашины, 1189 РСЗО, 7447 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 572 единицы спецтехники.

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    25 декабря 2023, 02:03
    Во время беспорядков в Белграде пострадали полицейские

    Вучич: Во время беспорядков в Белграде тяжелые травмы получили двое полицейских

    Tекст: Вера Басилая

    Во время протестов перед администрацией Белграда серьезные травмы получили двое полицейских, задержаны свыше 35 протестующих, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink.

    Вучич рассказал, что тяжелые травмы получили двое полицейских, еще несколько пострадали легко. По его словам, в правоохранителей бросались камнями, которые легко могут убить, передает РИА «Новости».

    Также президент Сербии заявил, что задержаны более 35 погромщиков, при этом операция по выявлению хулиганов продолжается. Он добавил, что участники беспорядков будут задержаны, где бы те ни скрывались.

    Ранее полиция в течение нескольких минут разогнала протестующих в Белграде, и выставила на площади оцепление.

    Участники протеста пытались взять штурмом здание городской администрации, снесли дверь, а также разбили окно, куда стали бросать камни и пивные банки, уничтожили камеры видеонаблюдения.

    Президент Сербии Александар Вучич призвал население не беспокоиться и назвал протесты в Белграде посягательством на суверенитет страны.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, имеет ли сербский «майдан» шансы на победу.

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