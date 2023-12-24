Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.5 комментариев
В Россию из Польши через КПП в Калининградской области въехало рекордное количество машин
За прошедшие сутки через пропускной пункт «Мамоново-2» на территорию России въехали более 640 машин с иностранными номерами, сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни.
Отмечается, что это рекорд по въезду легковых автомобилей на российско-польской границе в Калининградской области. Только за последние сутки калининградские таможенники оформили на въезд в область рекордное количество таких машин – 640, а всего за три дня – 1 738, передает ТАСС.
В ведомстве добавили, что подавляющее большинство автомобилистов (99,9%) – это русскоязычные немцы, которые на праздники едут не только в Калининградскую область, но и в Россию, используя Калининград как транзитный пункт.
Ранее сообщалось, что очередь грузовиков на границе с Литвой со стороны Калининградской области начала расти с 24 ноября. К 25 ноября на литовско-российской границе скопилось 80 грузовиков, к 26 ноября – 145 грузовиков. К 10 декабря очередь выросла до 260 машин.