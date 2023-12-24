В Россию из Польши через КПП в Калининградской области въехало рекордное количество машин

Tекст: Ольга Иванова

Отмечается, что это рекорд по въезду легковых автомобилей на российско-польской границе в Калининградской области. Только за последние сутки калининградские таможенники оформили на въезд в область рекордное количество таких машин – 640, а всего за три дня – 1 738, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что подавляющее большинство автомобилистов (99,9%) – это русскоязычные немцы, которые на праздники едут не только в Калининградскую область, но и в Россию, используя Калининград как транзитный пункт.

Ранее сообщалось, что очередь грузовиков на границе с Литвой со стороны Калининградской области начала расти с 24 ноября. К 25 ноября на литовско-российской границе скопилось 80 грузовиков, к 26 ноября – 145 грузовиков. К 10 декабря очередь выросла до 260 машин.