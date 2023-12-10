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Очередь из фур на литовско-российской границе выросла до 260 машин
Перед пунктом пропуска «Чернышевское» с российской стороны скопилось 260 грузовых автомобилей с учетом уже прошедших таможенный контроль с российской стороны, сообщили в Калининградской областной таможне.
Как сообщила руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова, своей очереди на въезд из Калининграда в Литву ждут 235 грузовиков, еще 25 уже оформлены российскими таможенниками и находятся на нейтральной полосе, передает ТАСС.
Очередь грузовиков на границе с Литвой со стороны Калининградской области начала расти с 24 ноября. К 25 ноября на литовско-российской границе скопилось 80 грузовиков, к 26 ноября – 145 грузовиков. К 28 ноября она увеличилась до 185 фур и держалась примерно на этом уровне до прошедшей субботы, после чего начался резкий рост очереди.