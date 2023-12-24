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Хуситы атаковали два танкера в Красном море
Хуситы атаковали танкеры в Красном море
Два нефтяных танкера, шедшие под флагом Норвегии и Индии, были атакованы с помощью беспилотников в Красном море, никто не пострадал, сообщает центральное командование ВМС США.
По сообщению командования, вечера было получено сообщение о нападении от двух кораблей в южной части Красного моря. Судно BLAAMANEN сообщило о промахе ударного БПЛА хуситов, судно, SAIBABA также сообщило о столкновении с беспилотником, передает РИА «Новости».
Там отметили, что эсминец USS Laboon «ответил на сигналы бедствия».
Ранее сообщалось, что хуситы пообещали атаковать в Красном море гражданские суда и военные корабли присоединившихся к операции США по защите судоходства в этом регионе стран.