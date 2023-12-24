Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.2 комментария
Евродепутат обвинила Запад в предательстве Украины
Евродепутат Дейли обвинила Запад в принуждении Украины к миру с Россией
Запад вынуждает Украину рассматривать условия для заключения мира с Россией, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли.
Дейли заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что условия мира для Украины сейчас «гораздо хуже» тех, что предлагались «в апреле 2022 года, когда друзья из НАТО принудили ее продолжать воевать». По словам депутата, происходит «всегда неизбежное предательство» со стороны Запада, передает РИА «Новости».
Напомним, Дейли обвинила США в разжигании войны на Украине. Кроме того, она указывала, что военные конфликты не прекращаются санкциями.