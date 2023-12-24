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Турция нанесла массированные удары по курдам в Ираке и Сирии
Минобороны Турции сообщило о массированных авиаударах по объектам Рабочей партии Курдистана в Ираке и Сирии
В результате массированных авиаударов по объектам Рабочей партии Курдистана (признана террористической в Турции) в Ираке и Сирии уничтожено 29 целей, сообщило турецкое минобороны.
Турция сообщила, что провела «воздушную операцию», уничтожив «убежища, укрытия, нефтяные объекты и хранилища террористов». Операция стала ответом на нападения на турецких военнослужащих в Ираке в пятницу и субботу. Сообщалось, что погибли 12 военных, двое получили ранения, передает ТАСС.
Ведомство заявило, что борьба «против террористов», от рук которых гибнут турецкие военные в зоне операции «Коготь-замок», идет эффективно, число «нейтрализованных террористов» в данном регионе возросло до 16, передает РИА «Новости».
В апреле 2022 года министерство обороны Турции начало военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана в северной части Ирака. Утверждается, что единственной целью турецких военных является ликвидация террористов.