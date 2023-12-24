Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.2 комментария
Пентагон заявил об ударе БПЛА из Ирана по судну у берегов Индии
Пентагон заявил, что атаковавший судно у берегов Индии беспилотник запущен из Ирана
Ударный дрон, который атаковал судно у берегов Индии, запустили из Ирана, заявил Пентагон.
Указывается, что танкер для перевозки химикатов под флагом Либерии Chem Pluto был атакован в 370 км от побережья Индии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Agence France-Presse заявило, что танкер «аффилирован» с Израилем.
Напомним, инцидент произошел возле города Веравал. В результате атаки на судне начался пожар.