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Британские ВМС сообщили об атаке беспилотника на судно у берегов Индии
БПЛА атаковал судно у берегов Индии, в результате чего начался пожар, сообщает Управление морских торговых операций Британии при британских ВМС.
Инцидент произошел возле города Веравал. По факту инцидента начато расследование, передает РИА «Новости».
В ведомстве рекомендовали проходить через эту зону с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности.
Ранее ВМС Британии заявили об инциденте у берегов Йемена.