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    Почему Эстония хочет выдать Киеву военнообязанных украинцев
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    Пушков оценил заявление главы Минобороны Финляндии о войне с Россией
    Песков: Путин готов к переговорам по Украине только для достижения целей СВО
    ФСБ: Сафронов передавал секретные данные об операции в Сирии и спутниках
    Guardian: В Британии появился черный рынок продуктов
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Байден под перекрестным еврейским и арабским огнем

    Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    36 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    61 комментарий
    24 декабря 2023, 03:30

    Польские власти заявили об «организации» Россией «наплыва беженцев» в Европу

    Bild заявила об использовании турецкой авиакомпании для «организации» Россией «наплыва беженцев» в Европу

    Tекст: Антон Антонов

    Польские власти считают, что турецкая авиакомпания Southwind Airlines будет использована для «организации нового спланированного наплыва беженцев» через Россию и Белоруссию в Европу, сообщают СМИ.

    Как пишет Bild, запуск прямых рейсов Southwind Airlines из Минска в Стамбул и обратно станет гораздо выгоднее, чем у находящейся под санкциями Belavia.

    По мнению издания, Россия причастна к ухудшению миграционного кризиса в Евросоюзе, передает «Прайм».

    Как утверждает Bild, Россия якобы основала в Турции авиакомпанию, чтобы доставлять мигрантов к границам стран ЕС. Bild утверждает, что хотя головной офис компании находится в Анталье, управляется она из Москвы, пишет «Фонтанка».

    Напомним, партнерские отношения между Southwind Airlines и российской авиакомпанией Nordwind никогда не скрывались. Власти Турции создали авиакомпанию Southwind для перевозок жителей России на курорты страны в апреле 2022 года. На днях авиаперевозчик запустил рейсы из Стамбула в Минск. В апреле собираются запустить рейсы из Антальи в Хельсинки.


    23 декабря 2023, 05:25
    Украинский пропагандист-русофоб воспользовался саммитом ЕС для бегства с Украины

    Телеведущий Печий не захотел возвращаться на Украину после саммита ЕС в Брюсселе

    Украинский пропагандист-русофоб воспользовался саммитом ЕС для бегства с Украины
    @ @alexeypechiy

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский телеведущий Алексей Печий, который получил аккредитацию на саммит ЕС в Брюсселе, не стал возвращаться на Украину, сообщили СМИ. На Украине он вел эфиры на ТВ и собственный канал YouTube, где регулярно сообщал о скором разгроме России, уверял, что «ВСУ заходят в Крым», и рассказывал, как не любит русских.

    Украинские СМИ сообщили, что Печий «решил сбежать из страны» и «не вернулся на Украину» из Брюсселя. Руководство «24 канала», на котором работал Печий, сообщило, что шокировано поступком журналиста, передает ТАСС.

    Сам Печий заявил, что решение было сложным. Он связывает свое бегство с Украины с изменением отношения к его стране на Западе. По версии журналиста, он планирует приложить усилия к «медиапродвижению украинской повестки» в ЕС.

    До своего бегства Печий вел эфиры на украинском ТВ в рамках телемарафона и собственный канал в YouTube, где регулярно рассказывал, что «ВСУ заходят в Крым» и уже прорвали оборону русских на юге Украины, что «россияне бегут», а российские и белорусские власти теряют контроль над ситуацией в своих странах.

    Певчий публично заявлял о своей острой неприязни к россиянам, а каждый свой ролик начинал фразой: «Приветствую всех свободных и непокоренных украинцев!»


    Коментарии (36)
    23 декабря 2023, 10:24
    Предсказана реакция банков Турции на указ Байдена о санкциях против России

    Halk TV сообщил, как банки Турции отреагируют на указ Байдена о санкциях против России

    Предсказана реакция банков Турции на указ Байдена о санкциях против России
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    После указа президента США Джо Байдена о расширении правовых оснований для введения антироссийских санкций турецкие банки могут начать вести себя более осторожно с Россией, что скажется на проведении операций в долларах, сообщает телеканал Halk TV.

    Указ может заставить турецкие банки быть более осторожными в деловых отношениях с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое СМИ.

    Указ Байдена может усложнить проведение операций в долларах США, а это негативно скажется на внешней торговле и инвестициях Турции. Также это может замедлить экономический рост.

    Ранее Байден подписал указ, который предусматривает возможность введения ограничений против финансовых институтов, работающих с Россией.

    Коментарии (16)
    21 декабря 2023, 03:50
    Экс-главу ЦБ Латвии приговорили к шести годам за рыбалку в России

    FT: Экс-глава ЦБ Латвии Римшевич приговорен к шести годам за рыбалку на Камчатке

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший управляющий центральным банком Латвии Илмар Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации активов за рыбалку на Камчатке, оплаченную акционером банка Игорем Буймистером, сообщило издание The Financial Times.

    Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации активов за коррупцию, он считает себя невиновным и планирует подать апелляцию, передает Ura.ru.

    Дело завели в 2018 году, Римшевича обвиняли в получении взяток от руководства ныне закрытого латвийского банка Trasta komercbanka.

    Напомним, Илмар Римшевич, возглавляющий Банк Латвии с 2001 года, был задержан по делу о вымогательстве взятки в размере более 100 тыс. евро. Акционер банка Игорь Буймистер оплатил экс-главе банка поездку на рыбалку на Камчатку стоимостью 7,5 тыс. евро, а тот давал советы правлению банка на фоне требований со стороны комиссии рынка финансов и капитала.

    Коментарии (10)
    21 декабря 2023, 13:56
    Рар: Запад начинает осознавать переоценку возможностей Украины

    Политолог Рар: На Западе стали понимать, что помощь Украине не приведет к поражению России

    Рар: Запад начинает осознавать переоценку возможностей Украины
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    На Западе пока не могут прийти к мысли о том, что Россия не проиграет, хотя начинают осознавать переоценку возможностей Украины. В высказывании президента Франции Эммануэля Макрона слышится понимание о том, что скоро будут нужны мирные переговоры. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Макрон признал сомнения США и Европы по поводу будущего Украины.

    «Запад медленно начинает осознавать переоценку военных возможностей Украины. Там понимают, что дальнейшая военная поддержка украинцев приведет не к желаемому поражению России, а к финансовому и военному ослаблению самих США и ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В Вашингтоне и Брюсселе судорожно обдумывают дальнейший план действий, пытаясь реалистично оценить силы Украины. Даже начались разговоры о принятии страны в ЕС и НАТО без утерянных территорий», – подчеркнул собеседник.

    «Но поскольку на Западе пока не могут прийти к мысли о том, что Россия не проиграет, соответствующие решения откладываются. Например, в Германии особенно упорно надеются на то, что у Украины может еще что-то получиться. Однако в высказывании французского президента Макрона уже проявляется понимание, что в 2024 году сторонам нужно будет садиться за стол переговоров», – резюмировал Рар.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности приглашения российского лидера Владимира Путина в 2024 году на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Кроме того, он отметил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    По его словам, сейчас на Украине решается вопрос о способности Европы жить в мире, Франция не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила. Макрон призвал и дальше поддерживать Украину, усилить оборону Киева и других уязвимых мест», отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения», не уточнив, какие.

    Также Макрон заявил, что при помощи Запада Украина одержала «стратегические победы», а именно недопущение продвижения России «дальше позиций, занятых в первые недели». Кроме того, он считает успехом западных стран включение в НАТО до сих пор остававшихся нейтральными Швеции и Финляндии. Вместе с тем он отметил, что ЕС и США мало преуспели в обрушении экономики России, обвинив в этом страны, которые помогают Москве обходить санкции.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделение средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена она сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

    Коментарии (15)
    22 декабря 2023, 09:21
    В Бундестаге раскрыли секретные цели Германии в Донбассе

    Депутат Бундестага Кизеветтер заявил, что Евросоюзу нужны залежи лития в Донбассе

    Tекст: Александра Юдина

    Для завершения энергетического перехода Европа остро нуждается в месторождениях лития, крупнейшие из них находятся в Донбассе, заявил изданию Tagesschau депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.

    По его словам, Европа планирует завершить энергетический переход, однако ей нужны собственные литиевые месторождения, которые располагаются в Донецко-Луганской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Epoch Times.

    Кроме того, Кизеветтер добавил, что полный контроль России над территорией Донбасса мог поставить Германию в зависимость, когда дело дошло бы до создания электродвигателей для энергетического перехода.

    Так, он подчеркнул, что вероятная «компромиссная линия будет означать отказ от этого региона».

    «Это было бы победой российского лидера Владимира Путина», – приводятся в материале слова политика.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Европа обречена на возврат к российскому газу.

    Коментарии (20)
    22 декабря 2023, 00:50
    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину

    Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС уточнить границы Украины для вступления в сообщество

    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал уточнить актуальные размеры и численность населения Украины, и поинтересовался, намерен ли Евросоюз принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными.

    Орбан выразил мнение, что решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС принесет много вреда. Он считает, что Евросоюз не подготовлен к такому шагу. По его словам, ЕС собирается принимать страну, на территории которой находятся российские военные.

    «Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?» – сказал Орбан телеканалу HirTV, передает РИА «Новости».

    Премьер Венгрии отметил, что украинцы верят в решающий шаг, который они сделали, но если все вопросы о территориях и населении всплывут впоследствии, то процесс вступления Украины в ЕС замедлится, и приведет к разочарованию.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрии не хотелось бы, чтобы у нее была граница с Россией.

    Также Орбан сообщил, что Венгрия предлагает ЕС отказаться от оказания финансовой помощи Киеву из бюджета сообщества в течение пяти лет.

    Во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

    Коментарии (14)
    21 декабря 2023, 13:20
    Лукьянов оценил изменение риторики США и Европы по Украине

    Политолог Лукьянов: Вряд ли у США есть план развития Украины без финансовой помощи

    Лукьянов оценил изменение риторики США и Европы по Украине
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Изменение риторики западных политиков обусловлено текущей ситуацией в мире. Госсекретарь США Блинкен успокаивает ЕС и Украину в условиях застрявшей в американском Конгрессе помощи. Макрон же традиционно говорит много ярких фраз, за которыми не следуют дела. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее в Париже допустили приглашение президента России Владимира Путина во Францию.

    «Меняется ситуация и, как следствие, меняется отношение к ней», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай. По его мнению, к риторике западных политиков следует относиться очень осторожно.

    Собеседник напомнил, что вопрос финансовой помощи Украине «застрял в Конгрессе, и администрация Байдена пока ничего с этим сделать не может». Поэтому госсекретарь США пока выступает с успокоительными речами, указал Лукьянов. «Блинкену важно убедить Киев и Европу в том, что Вашингтон сможет найти решение, якобы у них есть способы и возможности, а также то, что ситуация не фатальна», – пояснил политолог.

    При этом Лукьянов усомнился, что у США есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. «На мой взгляд, Вашингтон безуспешно пытается предпринять усилия по разрешению текущих противоречий», – считает собеседник.

    Аналогичная ситуация и с европейцами, добавил Лукьянов. Макрона он описал выражением «язык без костей». «Президент Франции говорит массу разных ярких фраз, за которыми ничего не стоит и из которых ничего не следует. И его заявления о возможности приглашения Путина во Францию из этой категории», – указал он.

    «Вместе с тем для европейцев очевидна надвигающаяся проблема: если в США действительно возникнет существенное торможение помощи Украине, то для Европы развитие событий станет близким к катастрофическому сценарию. И европейские чиновники не знают, что с этим делать. Взять на себя финансирование и помощь Киеву они не могут. Поэтому и звучат заявления о необходимости искать новые возможности», – детализировал политолог, отметив, что европейцы пока действуют в пожарном режиме – «что горит, то и тушим».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность приглашения президента России Владимира Путина в 2024 году на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Кроме того, позднее он отметил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    По его словам, сейчас на Украине решается вопрос о способности Европы жить в мире, Франция не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила. Макрон призвал и дальше поддерживать Украину, «усилить оборону Киева и других уязвимых мест», отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения», не уточнив, какие.

    Также Макрон заявил, что при помощи Запада Украина одержала «стратегические победы», а именно недопущение продвижения России «дальше позиций, занятых в первые недели». Кроме того, он считает успехом западных стран включение в НАТО до сих пор остававшихся нейтральными Швеции и Финляндии. Вместе с тем он отметил, что ЕС и США мало преуспели в обрушении экономики России, обвинив в этом страны, которые помогают Москве обходить санкции.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, страна сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

    Коментарии (5)
    21 декабря 2023, 21:59
    В Европе нашли способ обойти вето Венгрии на помощь Украине
    В Европе нашли способ обойти вето Венгрии на помощь Украине
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Центрального банка Финляндии Олли Рен предложил выделить средства для оказания помощи Украине из Европейского механизма стабильности (ESM), пишет Bloomberg.

    Рен заявил, что отсутствие единства в Европе в вопросе поддержки Украины и вето Венгрии на помощь Киеву вызывают у него беспокойство, пишет Bloomberg, передает «Газета.Ru». Глава финского ЦБ призвал остальные 26 стран ЕС «быстро действовать вместе и подготовить «план Б» без согласия Венгрии».

    В качестве одного из вариантов Рен предложил выделить Украине средства из ESM, который располагает 80 млрд евро. «У нас нет неотложной необходимости в Европейском механизме стабильности (ESM) на финансовых рынках, но у нас есть срочная потребность, безотлагательная необходимость на помощь Украине», – подчеркнул он.

    Он также предложил воспользоваться замороженными российскими активами на сумму 260 млрд евро, выразив мнение, что такая стратегия является «реалистичной, надежной и долгосрочной».

    Ранее Венгрия заявила, что не собирается снимать вето с выделения 50 млрд евро Киеву.

    Коментарии (9)
    23 декабря 2023, 20:55
    Миронов обратился к главе Минпросвещения из-за отмены елок в школах

    Миронов обратился к главе Минпросвещения Кравцову из-за отмены елок в школах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову после отмены новогодних елок в некоторых школах из-за пожеланий родителей мигрантов.

    В некоторых российских школах решили отменить новогодние елки, поскольку это «не принято» у родителей детей-мигрантов, сказал Миронов, передает РИА «Новости».

    Политик добавил, что направил по этому поводу обращение к Кравцову.

    «Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте традиции», – сказал Миронов.

    Коментарии (39)
    21 декабря 2023, 06:17
    В ЕС начали подготовку двух новых пакетов санкций против России

    Евродепутат: Новые пакеты санкций против России скоро будут представлены странам ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз уже готовит как 13-й, так и 14-й пакеты санкций против России, в скором времени их представят странам-участницам сообщества, сообщил депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски.

    Здеховски отметил, что разработка новых мер не займет много времени.

    В свою очередь евродепутат от Эстонии Яна Тоом заявила, что инициатива о принятии новых санкций, скорее всего, будет исходить главным образом от прибалтийских стран, добавив, что санкционный инструмент не бесконечен, и предел скоро наступит, пишет газета «Известия».

    Ранее Словакия заявила о вето в случае попыток санкций ЕС в отношении ядерного топлива из России.

    Напомним, ЕС утвердил 12-й пакет санкций, введенных против России из-за военной операции на Украине.

    Коментарии (11)
    21 декабря 2023, 14:14
    Орбан предложил не давать Украине денег в течение пяти лет

    Премьер Венгрии Орбан предложил странам Евросоюза воздержаться от помощи Киеву в течение пяти лет

    Орбан предложил не давать Украине денег в течение пяти лет
    @ Marton Monus/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия предлагает ЕС отказаться от оказания финансовой помощи Киеву из бюджета сообщества в течение пяти лет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, вскоре на саммите ЕС снова будет обсуждаться вопрос о внесении поправок в бюджет ЕС на 2024–2027 годы, предусматривающих выделение Украине 50 млрд евро, «которых у ЕС нет», передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что позиция Венгрии состоит в том, чтобы не давать деньги в течение пяти лет.

    Еврокомиссия тем временем призывает получить эти деньги путем заимствования, чтобы затем выделить их через бюджет.

    В Вашингтоне, в свою очередь, заявили, что у Соединенных Штатов есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделения средств на нынешнем уровне. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, она сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении.

    Коментарии (17)
    22 декабря 2023, 03:13
    Орбан обвинил в шантаже «управляемый Соросом» Европарламент

    Орбан: Европарламент шантажирует Еврокомиссию, чтобы она не давала деньги Венгрии

    Орбан обвинил в шантаже «управляемый Соросом» Европарламент
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европарламент под влиянием американского миллиардера Джорджа Сороса постоянно шантажирует Еврокомиссию, чтобы она не отдавала Будапешту положенные ему по праву 32 млрд евро, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу HirTV.

    Орбан считает, что управляемые Соросом демократы хотят передать положенные Венгрии 32 млрд евро Украине, Будапешт пока из них получил 10 млрд, передает РИА «Новости».

    Венгерский премьер привел в пример, как США пытаются помешать участвовать в выборах самому поддерживаемому кандидату, напомнил, что в Германии одна из популярных партий находится под наблюдением служб безопасности страны, а в Польше захватывают общественное телевидение.

    По его словам, эти примеры показывают, что никто не может серьезно думать, что в Венгрии нет демократии, подчеркнув, что после того, как Будапешту не отдали положенные ей деньги, никто не убедит Венгрию взять новый кредит вместе с остальными странами-членами для помощи Украине.

    Напомним, Еврокомиссия разблокировала для Венгрии транш на 10 млрд евро. Во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

    Коментарии (3)
    23 декабря 2023, 22:55
    Стало известно о планах террористов напасть на церкви в Кельне, Вене и Мадриде

    Focus сообщил о планах исламистской террористической ячейки напасть на церкви в Кельне, Вене и Мадриде

    Стало известно о планах террористов напасть на церкви в Кельне, Вене и Мадриде
    @ Sascha Thelen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии и Австрии проведены аресты в связи с планами исламистской террористической ячейки напасть на церкви в Кельне, Вене и Мадриде, сообщают СМИ.

    Нападения планировались во время проведения рождественских служб. В Кельнском соборе для поиска взрывчатки была задействована собака-ищейка, передает ТАСС со ссылкой на Focus.

    Полиция Вены сообщила об усилении мер безопасности в общественных местах в период рождественских праздников в связи с возросшей угрозой терроризма в Европе. Указывается, что люди, которые решат посетить церкви, религиозные мероприятия и рождественские базары должны иметь при себе удостоверение личности и быть готовы пройти досмотр.

    Напомним, политолог Александр Рар указывал, что «текущий конфликт Израиля и ХАМАС может спровоцировать новую волну исламистского террора на улицах Европы».

    Коментарии (4)
    22 декабря 2023, 11:10
    Американист: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России

    Американист Васильев: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России

    Американист: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России
    @ STT-Lehtikuva/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    США заключают двусторонние военные соглашения со странами Скандинавии и Финляндией, так как это позволяет им действовать в обход бюрократии НАТО и увеличить свое влияние на Северную Европу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Владимир Васильев. Ранее Вашингтон подписал оборонные соглашения с Копенгагеном, Хельсинки и Стокгольмом.

    «Существует несколько причин для заключения двусторонних военных соглашений между США и странами Северной Европы. Во-первых, НАТО пытается увеличить количество техники в армиях стран альянса и обновить уже имеющееся вооружение. Вашингтон хочет, чтобы модернизация шла под его контролем, расширяя загрузку американского ВПК», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Еще один важный момент заключается в том, что американцы в последние годы проводили очень хитрую экономическую политику. В ходе переговоров обычно обсуждаются финансовые составляющие, например, цена закупок оружия. Покрываться такие расходы могут за счет покупки странами, заключившими договоры, ценных бумаг США», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Вашингтон хочет еще больше привязать страны НАТО к американскому влиянию. С помощью таких договоров США гарантируют, что европейцы не смогут сорганизоваться и действовать в военной сфере независимо, например, создав свой оборонный блок или объединенные вооруженные силы», – отмечает он.

    «Иными словами, двусторонние договоры позволяют США действовать более гибко, обходя бюрократические системы ЕС и НАТО. Кроме того, в этих организациях есть страны, которые могут иметь собственное мнение по ряду вопросов. Чтобы исключить любое несогласие – Вашингтон заключает двусторонние соглашения», – акцентирует эксперт.

    Параллельно с этим Штаты намерены решить ряд логистических задач как в акватории Балтийского моря, так и в Арктике, создавая новые угрозы не только для Калининграда, но и для северной части России в целом. «Поэтому данную серию соглашений Москве стоит воспринимать очень серьезно», – предупреждает Васильев.

    Напомним, в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Расмуссен подписали оборонное соглашение о двустороннем сотрудничестве в военной сфере. По словам Блинкена, документ «укрепит европейскую и трансатлантическую безопасность в решающий момент истории, когда мы нуждаемся в ней больше всего».

    Из соглашения следует, что Вашингтон получит доступ к трем объектам на территории королевства – это авиабазы Ольборг, Скюдструп и Каруп, а для доставки персонала, транспортных средств и оружия для своих войск американцам позволено использовать порт города Эсбьерг. При этом Фарерские острова и Гренландия в документе не упомянуты.

    Любопытно и то, что датские оппозиционные политики и журналисты в контексте данного соглашения обеспокоены двумя вещами. Во-первых, вопросом размещения американского ядерного оружия на территории страны. Во-вторых, вопросом привлечения военных США к ответственности в случае совершения ими преступления на территории Дании.

    «Да, именно американцам придется привлечь их к ответственности, если, вопреки ожиданиям, произойдет какое-либо преступное деяние», – сказала в ответ премьер-министр королевства Метте Фредериксен, а министр обороны Троэльс Лунд Поульсен из раза в раз повторял, что соглашение «уважает суверенитет Дании».

    Однако, как пишет «Коммерсант», соглашение «было встречено в штыки входящей в парламент Красно-зеленой коалицией и некоторыми другими политическими силами, заявившими, что сделка с США угрожает суверенитету Дании и ее национальной безопасности». Впрочем, датские власти пообещали, что ядерного оружия США на территории страны не будет.

    Напомним, в декабре схожие двусторонние договоры США подписали с Финляндией и Швецией. В случае с финнами США получают доступ к 15 военным объектам, авиабазам и портам, а в случае со шведами, как заявил министр обороны Пол Йонсон, американцы могут пользоваться 17 объектами.

    Учитывая тот факт, что подобные соглашения США подписывали и с другими странами региона (включая Норвегию в 2021 году), и при этом все они входят в НАТО (кроме Швеции, но это вопрос времени) текущая военно-политическая ситуация в Балтийском регионе становится для России все большей проблемой, о чем неоднократно говорили и в Кремле, и в МИД России.

    Как отметила представитель ведомства Мария Захарова, оборонные соглашения дадут Вашингтону контроль над Северной Европой. «Очевидно, что происходит наращивание военных потенциалов в ранее мирном регионе. Кому это нужно? Финнам? Шведам? Проживающим там людям? Конечно, нет. Им это не нужно. Их к этому принуждают. Предупреждаем, что нами будут приняты все необходимые меры для защиты интересов национальной безопасности», – добавила она.

    На этом фоне Россия продолжает работать над созданием Ленинградского военного округа «и концентрировать там определенные воинские подразделения», – сказал президент России Владимир Путин на прошлой неделе в интервью журналисту Павлу Зарубину. По некоторым данным, этот процесс может завершиться в марте 2024 года.

    Коментарии (6)
    22 декабря 2023, 16:18
    В Эстонии детям запретили петь новогоднюю песню на русском языке

    В Таллине во время экскурсии в Ратушной аптеке детям запретили петь новогоднюю песню на русском языке

    В Эстонии детям запретили петь новогоднюю песню на русском языке
    @ Postimees/Scanpix Baltics/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Одна из работниц ратушной аптеки в Таллине, куда на экскурсию привели детсадовцев, прервала новогоднюю песню на русском языке, которую начали петь дети, сказав, что они мешают покупателям.

    «Хорошо, что работники говорили по-эстонски, и дети не поняли того, что они, по словам аптекаря, помешали своим пением на русском языке как работникам, так и покупателям», – рассказала воспитатель малышей, передает телеканал «Звезда».

    Отмечается, что во время экскурсии дети под влиянием праздничной атмосферы начали петь.

    Ранее МИД России отреагировал на задержание экс-редактора «Спутник медиа» в Эстонии. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это проявлением цинизма Таллина.

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