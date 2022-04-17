В Турции создали авиакомпанию для перевозки российских курортников

Власти Турции создали авиакомпанию Southwind для перевозок жителей России на курорты страны, сообщил портал AirportHaber.

Первые туристические вылеты вновь созданная авиакомпания планирует начать в конце мая, точная дата не сообщается. Перевозки будут осуществлять пять самолетов Airbus, сама компания Southwind будет базироваться в Анталье, передает агентство «Прайм».

Отмечается, что ситуация на Украине оказывает «негативное влияние» туризм в Турции, поэтому принято решение о создании авиакомпании, чтобы «российский рынок не оставался пустым и поток туристов из этой страны в Турцию не прекращался».

Southwind первоначально будет иметь пять самолетов Airbus – три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных.

Ранее ЕС включил 21 российскую авиакомпанию в черный список по авиабезопасности. До этого Евросоюз разрешил своим компаниям исполнять контракты финансового лизинга, заключенные с российскими авиакомпаниями до 26 февраля.

Напомним, правительство России планирует в этом году разрешить досрочный выкуп транспорта, который находится в лизинге полностью или частично.

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