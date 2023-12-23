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В Москве произошла вторая массовая авария за сутки
В столице в субботу произошло столкновение 10 автомобилей, сообщил источник в правоохранительных органах.
Авария произошла в первом Сетуньском проезде, у дома №10, строение 1, указал собеседник ТАСС.
Там столкнулись несколько внедорожников, такси, две грузовые «Газели», грузовик и фургон, всего 10 машин.
Движение автомобилей затруднено. Причиной, по предварительным данным, стал отказ тормозов у одного автомобиля.
В ГУ МВД по Москве подтвердили факт аварии, там уточнили, что никто не пострадал.
До этого в субботу на Новорижском шоссе в Москве столкнулись 12 машин, два человека получили травмы.