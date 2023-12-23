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Командир ВСУ Самовар заявил о гарантии победы России
Украинскому народу необходимо быть готовым к тотальной мобилизации, но конфликт с Россией окончится переговорами, заявил глава службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар.
В следующем году Украине придется «намного тяжелее», чем в 2022 и в 2023 вместе взятых, заявил Самовар украинским СМИ, передает РИА «Новости».
По его мнению, конфликт окончится переговорами, но у киевского режима нет столько средств, ресурсов и мобилизационного потенциала, как у России. Если все продолжится так же, как сейчас, то она гарантированно победит.
Украинцам следует быть готовыми к тотальной мобилизации и тяжелой зиме, подвел итог он.
Ранее издание The Hill отмечало, что в 2024 году киевский режим может рухнуть из-за наступления российских войск.