Tекст: Алексей Дегтярев

В следующем году Украине придется «намного тяжелее», чем в 2022 и в 2023 вместе взятых, заявил Самовар украинским СМИ, передает РИА «Новости».

По его мнению, конфликт окончится переговорами, но у киевского режима нет столько средств, ресурсов и мобилизационного потенциала, как у России. Если все продолжится так же, как сейчас, то она гарантированно победит.

Украинцам следует быть готовыми к тотальной мобилизации и тяжелой зиме, подвел итог он.

Ранее издание The Hill отмечало, что в 2024 году киевский режим может рухнуть из-за наступления российских войск.