Заслуженный работник нефтегазовой отрасли из ХМАО дважды выиграл в лотерею

Tекст: Мария Иванова

Житель Ханты-Мансийского автономного округа купил счастливый билет по пути в ветеринарную клинику. В 2009 году он уже выигрывал 1 млн рублей в «Жилищную лотерею», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Столото».

Во второй раз суперприз составил более 10 млн рублей. Призовые средства победитель разделил между двумя дочерьми.

«Отвозил в ветеринарную клинику мою собаку породы той-терьер. По пути решил поучаствовать в лотерее. Выбрал билет со своими знаковыми числами, которые держу в секрете», – рассказал победитель.

Мужчина более 40 лет работает оператором по добыче нефти и газа, в 2023 году получил звание «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности РФ».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца житель Москвы выиграл 10 млн рублей в лотерею со второй попытки купить билет в метро.

В сентябре житель Ростовской области стал обладателем 30 млн рублей благодаря билету за 25 рублей.

В том же месяце бизнесмен из Краснодара получил более 35 млн рублей по купленному за три минуты до начала тиража билету.