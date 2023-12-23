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    Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    32 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    58 комментариев
    23 декабря 2023, 14:07

    Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Путина на выборы президента

    Съезд партии «Справедливая Россия – За правду» поддержал выдвижение Владимира Путина на выборы президента

    Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Путина на выборы президента
    @ Кирилл Зыков/ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Съезд партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) поддержал выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина в качестве кандидата на выборы президента России в следующем году.

    Отмечается, что решение было принято единогласно, всего проголосовали 192 делегата, передает ТАСС.

    Известно, что такое решение справороссы приняли еще на предыдущем съезде в мае, теперь зафиксировав его официально.

    Путин в свою очередь направил приветствие делегатам и гостям XIII съезда партии и выразил им признательность за поддержку.

    В субботу в Москве открылся съезд партии «Справедливая Россия - За Правду». Председателем съезда делегатами избран Сергей Миронов, секретарем – замруководителя фракции, первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко.

    В субботу по всей стране стартовал сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России. Как сообщили в штабе кандидата, сбор продолжится до конца января. Как самовыдвиженцу главе государства нужно собрать не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей, причем не более 7,5 тыс. в одном субъекте.

    20 декабря 2023, 16:15
    Политолог: Выдвинутая беглым олигархом Ходорковским Дунцова – выборный проект деструктивных сил

    Политолог Данюк: Дунцову будут использовать, чтобы раскачать обстановку в России в период выборов

    Политолог: Выдвинутая беглым олигархом Ходорковским Дунцова – выборный проект деструктивных сил
    @ Лекторий Живое Слово. Тверь/YouTube

    Tекст: Олег Исайченко

    Екатерина Дунцова, заявившая о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России, – это технологический проект беглого олигарха и иноагента Михаила Ходорковского и очередная попытка деструктивных сил, которые находятся за рубежом, вмешаться во внутриполитические процессы нашей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Никита Данюк.

    «Многие к Екатерине Дунцовой относятся скептически, и это оправданно. На мой взгляд, это не потенциальный кандидат в президенты, а технологический проект, который аффилирован с беглым олигархом и иноагентом Михаилом Ходорковским», – считает Никита Данюк, политолог, первый заместитель Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН.

    По его мнению, сам Ходорковский контролируется западными спецслужбами и фондами. А выдвижение Екатерины Дунцовой в качестве кандидата в президенты – это очередная попытка оппонентов России вмешаться во внутриполитические процессы страны. «Было ожидаемо, что наши оппоненты будут стремиться дестабилизировать общественно-политическую обстановку через «кандидата» от так называемых демократических сил», – пояснил Данюк.

    Политолог описал технологию, по которой работают такие лица. «Они целенаправленно создают негативные информационные поводы. Далее это подхватывают на Западе и тиражируют в зарубежной прессе», – рассказал Данюк. По его мнению, деструктивные силы, которые находятся за рубежом, попытаются представить Дунцову в качестве конкурента действующего президента на выборах. «Они будут делать упор на то, что люди, которые не во всем согласны с политикой президента, якобы нашли своего кандидата», – прогнозирует собеседник. Однако Данюк полагает, что перспектив у Дунцовой нет.

    Ранее стало известно, что 40-летняя журналистка и бывший депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова подает в ЦИК документы для участия в выборах президента. Примечательно, что параллельно с постоянными анонсами сборов средств на выборную кампанию в своих соцсетях Дунцова нередко публикует посты, оправдывающие осужденного в России блогера Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов).

    Юрист Илья Ремесло в своем Telegram-канале отмечает, что сторонники Навального уже включились в раскрутку Дунцовой, называя ее «единственным приличным кандидатом на предстоящих выборах».

    Неизвестная широкой общественности Дунцова начала мелькать в соцсетях радикальной оппозиции после 16 ноября, «когда никому неизвестный проект «Наш штаб» сообщил: У нас появился первый кандидат в президенты! Свою кандидатуру выдвинула Екатерина Дунцова из Тверской области».

    По словам Ремесло, «Наш штаб» связан с проектом помощи российским эмигрантам, выступающим против СВО, организованным давней сотрудницей Ходорковского Анастасией Бураковой (признана иноагентом). Проект был запущен при поддержке «Антивоенного комитета России», соучредителями которого является сам Ходорковский и ряд других антироссийских деятелей, среди них Гарри Каспаров (иноагент), Владимир Кара-Мурза (иноагент), Сергей Гуриев (иноагент).

    «Уши Ходорковского в данном проекте настолько видны, что их даже не сочли нужным скрывать», – заключает Ремесло.

    Коментарии (17)
    22 декабря 2023, 09:09
    Путин передал акции «Рольфа» во временное управление Росимущества
    Путин передал акции «Рольфа» во временное управление Росимущества
    @ Антон Ваганов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Акции автодилера «Рольф» и его дочерние компании передаются во временное управление Росимущества, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Согласно документу, во временное управление переходят 15 198 акций «Рольфа», принадлежащих «Рольф моторс», и 660 759 610 акций «Рольфа», которыми владел кипрский офшор «Деланс лимитед», передает ТАСС.

    Под временное управление попадут также все доли в уставном капитале «Рольф эстейт Санкт-Петербург», «Рольф моторс» и «Рольф тех».

    Ранее прокуратура просила приговорить директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро к девяти годам колонии общего режима.

    Напомним, в 2019 году СК возбудил в отношении главы «Рольфа» и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

    Коментарии (9)
    21 декабря 2023, 16:27
    Путин прервал совещание ради разговора с участницей акции «Елка желаний»
    Путин прервал совещание ради разговора с участницей акции «Елка желаний»
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы узнать, как выполнено желание девочки – участницы акции «Елка желаний». Президент назвал звонок Ксении Мазневой не менее важным делом, чем работа Совета.

    «Мы с вами занимаемся очень важным делом, но есть не менее важные дела. Например, все вы участвовали в акции «Елка желаний» и сопровождаете своих подопечных. Я должен отлучиться на несколько минут и узнать, как идут дела у Ксении Мазневой, которая хотела попробовать себя в роли ведущей новостей», – сказал Путин.

    Глава государства исполнил мечту 13-летней Ксении из Санкт-Петербурга – попробовать себя в роли ведущей новостей.

    Вместе с телеведущей Екатериной Андреевой Ксения записала подводку в виртуальной студии Первого канала, а также к сюжету программы «Время». Своими впечатлениями школьница поделилась с Путиным в телефонном разговоре, говорится на сайте Кремля.

    4 декабря на площадке международной премии #МыВместе Путин присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

    Ксения учится в седьмом классе, увлекается рисованием. В будущем девочка хочет стать журналистом. Она из многодетной семьи – у Ксении есть два младших брата. Врачи поставили Ксении диагноз – врожденный порок развития конечностей. Девочка передвигается на коляске, но на маленькие дистанции ходит в сопровождении родителей.



    Коментарии (9)
    20 декабря 2023, 14:55
    Путин назвал Россию одним из лидеров мирового большинства

    Путин: Россия входит в число лидеров мирового большинства, в этом есть и заслуга парламента

    Путин назвал Россию одним из лидеров мирового большинства
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Россия является одним из лидеров мирового большинства, в укреплении авторитета страны есть вклад и парламентской дипломатии, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, региональные органы власти своей смелой, активной и профессиональной работой на международных площадках внесли большой вклад в возрождение, а затем и последовательное укрепление авторитета и влияния России, передает ТАСС.

    Президент отметил, что областные парламентарии также внесли вклад в продвижение суверенного курса России как одного из лидеров мирового большинства и одного из лидеров строительства более справедливого многополярного мира.

    По мнению главы государства, парламентарии в новых регионах – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей – крепкие и надежные.

    «Понимаем, что вам непросто и небезопасно, но все там люди крепкие и надежные, люди, которые знают, что они делают, ради чего они пришли в эти органы власти – ради людей», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин отметил, что работа парламента стала более зрелой и профессиональной.

    Коментарии (30)
    21 декабря 2023, 19:28
    Мадуро рассказал Путину о переговорах с президентом Гайаны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о переговорах с президентом Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо.

    Путин поддержал разрешение территориального спора Венесуэлы и Гайаны относительно района Эссекибо политико-дипломатическим путем, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В ходе переговоров венесуэльский и российский лидеры также затронули вопросы сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, а также культурно-гуманитарной сфере. Они обсудили общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, непринятие противозаконных санкций и вмешательства во внутренние дела стран.

    Кроме того, президенты поздравили друг друга с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и договорились продолжать контакты. Путин пригласил Мадуро посетить Россию в следующем году.

    Ранее лидер Бразилии и премьер-министр договорились с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро о прямых переговорах с Гайаной по территориальному спору вокруг района Эссекибо. В ходе переговоров президенты Венесуэлы и Гайаны условились не применять силу в территориальном споре.

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    21 декабря 2023, 14:33
    Путин дал старт движению по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани

    Путин дал команду начать движение по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани

    Путин дал старт движению по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин дал команду на начало движения по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани.

    «С Богом! Разрешаю», – цитирует ТАСС его слова.

    По новой трассе от Москвы до Казани можно добраться за шесть с половиной часов со скоростью 110 км/час.

    По информации Автодора, стоимость проезда по трассе М-12 на участке от Москвы до Казани составит 4481 рубль для легковых авто.

    В четверг Путин провел церемонию открытия автодороги М-12 «Восток» до Казани, назвав возведение автомагистрали М-12 «Восток» отличным примером воплощения в жизнь масштабного инфраструктурного проекта. Президент добавил, что сам бы хотел проехать по трассе.

    Коментарии (24)
    21 декабря 2023, 10:59
    Назначены три сопредседателя предвыборного штаба Путина
    Назначены три сопредседателя предвыборного штаба Путина
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва», Сергей Карпухин, Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артем Жога назначены сопредседателями предвыборного штаба российского лидера Владимира Путина.

    Сопредседателями предвыборного штаба главы государства стали народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артем Жога, передает «Интерфакс».

    Сопредседатели штаба уже провели совещание с главой исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым в режиме ВКС.

    По словам Лысенко, с 23 декабря начнется сбор подписей в поддержку действующего президента.

    Жога в свою очередь добавил, что сопредседатели штаба будут сообщать Путину о проблемах в разных регионах страны, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг начал работать избирательный штаб действующего президента Путина. Ранее Центризбирком России зарегистрировал поданные документы Путина и группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера на выборах президента в 2024 году.

    Эксперт Александр Брод объяснил газете ВЗГЛЯД решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

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    21 декабря 2023, 15:59
    Путин назвал способ избежать всплесков цен на отдельные товары
    Путин назвал способ избежать всплесков цен на отдельные товары
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избежать резких скачков цен на отдельные товары можно посредством построения экономики предложения на российском рынке, заявил президент России Владимир Путин.

    «Подчеркну, построение именно такой экономики – экономики предложения, в том числе позволит в будущем избегать всплесков цен на отдельные товары. А такие проблемы, как вы знаете, есть. Наши граждане столкнулись с подобными ценовыми скачками в последние месяцы», – сказал глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

    Необходимо обеспечить достаточное предложение товаров на внутреннем рынке России, заявил Путин. Это касается как потребительского сегмента, так и инвестиционного, подчеркнул президент.

    «За счет деловой активности обеспечить растущий спрос внутреннего рынка достаточным предложением по широкой группе товаров, имею в виду как товары потребительского сегмента, так и продукцию инвестиционного спроса: машины, станки, технологическое оборудование», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что преодолевать бедность нужно с помощью экономики квалифицированных кадров.

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    20 декабря 2023, 15:21
    Путин: В 90-е были созданы основы государственности

    Путин заявил о создании основ государственности в 1990-е годы

    Путин: В 90-е были созданы основы государственности
    @ Валерий Христофоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В 1990-е годы многие законы не выполнялись, однако в то время были созданы основы и ориентиры государственности, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей.

    «Многое не выполнялось, это правда… Но вы знаете, в чем смысл и в чем ценность принятых решений? Были созданы юридически правовые основы новой государственности, вот это хотя бы важно, основы были созданы, ориентиры», – передает его слова РИА «Новости».

    Также на Совете законодателей Путин отметил, что работа парламента стала более зрелой и профессиональной.

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    20 декабря 2023, 21:47
    Поддерживаемая Ходорковским Дунцова подала документы в ЦИК для участия в выборах

    РИА Новости: Поддерживаемая Ходорковским Дунцова подала документы в ЦИК для участия в выборах президента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поддерживаемая и финансируемая беглым олигархом Михаилом Ходорковским (признан иноагентом) Екатерина Дунцова подала в среду в Центральную избирательную комиссию РФ ходатайство о регистрации инициативной группы избирателей для ее выдвижения кандидатом на президентских выборах.

    Представленные в Центризбирком документы приняты, подписано соответствующее подтверждение, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко, передает РИА «Новости». Документы будут изучены в установленные законом сроки, отметил он.

    Бывший депутат Ржевской городской думы Дунцова ранее заявляла о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. СМИ писали о связях Дунцовой с проектами, аффилированными с Михаилом Ходорковским.

    Ранее политолог Никита Данюк в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал Екатерину Дунцову технологическим проектом беглого олигарха и иноагента Ходорковского и очередной попыткой деструктивных сил из-за рубежа вмешаться во внутриполитические процессы России.

    Коментарии (6)
    21 декабря 2023, 15:54
    Путин: Тенденцию на снижение рождаемости в России пока не удается переломить

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наличие тенденции на снижение рождаемости в России известно, однако пока ее не удается преломить, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы знаем это хорошо, пока не удается переломить тенденцию на снижение рождаемости», – сказал российский лидер на заседании по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что все планы по развитию инфраструктуры, социальной сферы и демографии в России предельно реалистичны.

    Коментарии (45)
    20 декабря 2023, 23:35
    Макрон допустил приглашение Путина во Францию

    Макрон не исключил приглашения Путина на празднование 80-летия высадки в Нормандии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможность приглашения в республику президента России Владимира Путина в 2024 году торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Макрон в большом телеинтервью, транслировавшемся в эфире телеканала France 5, заявил, что Путин может быть в числе приглашенных гостей на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. По его словам, это возможно при условии, если «только он не проведет мирные переговоры и не изменит ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским», передает ТАСС.

    Ранее Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений», отметив, что его «телефонный номер не изменился».

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что Россия готова взаимодействовать с Францией, но Макрон решил прервать отношения. «Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес – пожалуйста, мы готовы», – заметил он.

    Коментарии (14)
    21 декабря 2023, 11:34
    Путин поручил обеспечить автоматическое подтверждение отсрочки от призыва
    Путин поручил обеспечить автоматическое подтверждение отсрочки от призыва
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин потребовал обеспечить автоматическое подтверждение права на отсрочку от призыва, говорится в перечне поручений по вопросам призыва граждан на военную службу.

    Как указано в документе, Минобороны совместно с Минцифры должны «организовать работу по обеспечению автоматического подтверждения права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу», передает ТАСС. Им же следует обеспечить «актуализацию сведений воинского учета преимущественно без личной явки граждан в военный комиссариат».

    В документе, опубликованном на сайте Кремля, указано, что необходимо организовать «информирование граждан о применении в отношении них временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата». Также следует предусмотреть «направление гражданам уведомлений, предусмотренных статьей 71 федерального закона №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (статья 71 касается временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата) и «возможность обжалования решений», принятых по этому закону.

    Еще одно поручение Путина – обеспечение «возможности предоставления работодателями сведений, необходимых для осуществления воинского учета, с использованием государственной информационной системы». Ответственными за выполнение всех этих задач назначены министр обороны Сергей Шойгу и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Они должны представить президенту доклад до 15 января 2024 года и далее отчитываться один раз в месяц.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал поручение Минобороны провести осенний призыв в армию 2024 года с использованием государственной инфосистемы единого реестра повесток.

    Коментарии (0)
    20 декабря 2023, 22:25
    Президиум ЦК КПРФ одобрил кандидатуру Харитонова на выборы президента

    РИА «Новости»: Президиум ЦК КПРФ одобрил кандидатуру Харитонова на выборы президента

    Президиум ЦК КПРФ одобрил кандидатуру Харитонова на выборы президента
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидатуру депутата Госдумы Николая Харитонова президентские выборы поддержали на президиуме ЦК КПРФ партии, официально имя выдвиженца от партии станет известно в субботу на съезде.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что кандидатура Харитонова будет обсуждаться на пленуме с секретарями первичных отделений накануне съезда, но официально имя кандидата от КПРФ станет известно в субботу.

    Между тем сам Харитонов заявил, что пока только «были разговоры», а какой кандидат будет выдвинут в президенты от фракции КПРФ, станет ясно 23 декабря на съезде Компартии.

    Во вторник съезд ЛДПР выдвинул действующего главу партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты России.

    Ранее поддерживаемая Михаилом Ходорковским Екатерина Дунцова подала документы в ЦИК для участия в выборах.

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    22 декабря 2023, 16:50
    Лавров: Западу не удалось исключить Россию из ЮНЕСКО

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Западу не удалось добиться исключения России из ЮНЕСКО

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные страны не смогли добиться отмены участия России в ЮНЕСКО – специализированном учреждении ООН по вопросам образования, науки и культуры, которое включает достопримечательности в список Всемирного наследия. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

    «Отменить Россию в ЮНЕСКО не получилось. Как отметил президент Путин в ноябре нынешнего года в ходе Санкт-Петербургского культурного форума, по линии организации у нас осуществляются весьма серьезные проекты, которые вызывают широкий интерес в мире», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступил против идеи выхода России из ЮНЕСКО и назвал ерундой предложения выйти из ООН. Путин напомнил, что Россия является основателем этих организаций.

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      «Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы немецких властей по присваиванию российских активов.

    • Трампа сняли с выборов

      Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение, запретив Дональду Трампу участвовать в праймериз штата как «организатору антиконституционного мятежа» – того самого «захвата Капитолия». Означает ли это, что президент США Джо Байден теперь будет соперничать на выборах сам с собой?

    • Сербский «майдан» не пройдет

      Сербии грозит третья подряд ночь протестов против официальных итогов выборов. Происходящее имеет все признаки цветной революции или «майдана», который поддерживают и спонсируют страны НАТО. Получится ли у них в Сербии то, что получилось на Украине?

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