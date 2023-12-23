Стартовал сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента

В субботу начинается сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента

Как рассказала сопредседатель избирательного штаба, главврач Московской горбольницы №52, герой труда Марьяна Лысенко, сбор стартует 23 декабря и будет продолжаться до конца января, передает РИА «Новости».

В избирательном штабе Путина в Москве, который открылся в Гостином дворе, прошли обучение волонтеры, которые будут собирать подписи в своих регионах, их консультировали юристы штаба. В частности, им рассказывали о возможных нарушениях, которые могут возникнуть при сборе подписей, и как этого избежать.

Собирать подписи будут не только в региональных штабах за поддержку Путина, но и в отделениях «Народного фронта» в субъектах.

Президентское движение организует сбор во всех 89 регионах России, штабы будут работать и в выходные.

По словам главы исполкома «Народного фронта» Михаила Кузнецова, для удобства граждан, желающих подписаться за Путина, они опубликуют в соцсетях график приема подписей, чтобы не было очередей, контактные данные штабов.

Всего в сборе будут участвовать более 1 тыс. волонтеров движения. Рассказывая о планах начать сбор подписей, Кузнецов предположил, что нужное число подписных листов за Путина будет собрано в течение недели.

Напомним, в России начали открываться региональные штабы кандидата в президенты России Владимира Путина.