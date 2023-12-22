Предвыборные штабы Путина начали открываться в российских регионах

Tекст: Валерия Городецкая

Региональные избирательные штабы также открылись в Москве, Калуге, Южно-Сахалинске, Саратове, Иркутске, Новосибирске, Тюмени, Волгограде, Омске, Хабаровске, Чите, Вологде и Владивостоке. Московский штаб расположился в Гостином дворе, в нем будут размещены руководство и волонтеры, работа штаба будет круглосуточной.





В пятницу избирательный штаб Путина начал работу в Херсонской области, он стал первым в новых регионах России. Сбор подписей в поддержку действующего президента начнется 23 декабря.

«Основная задача нашего штаба – это приложить все усилия для консолидации прогосударственных людей, патриотов», – сказал советник управления региональной и технологической работы ЦИК партии «Единая Россия», член президиума херсонского регионального отделения партии Максим Анисимов на открытии штаба, передает ТАСС.

В городе Геническе Херсонской области в штаб вошли представители разных общественных организаций. В субботу, 23 декабря, штаб официально начнет собирать подписи. Первые две точки будут в Геническе, с понедельника работа штаба стартует и в Скадовске.



Кроме того, штаб общественной поддержки Путина открылся в Луганске. Сопредседателям штаба назначены солист Луганской академической филармонии, заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков, руководитель регионального штаба АНО «Комитет семей воинов Отечества» в ЛНР Юлия Кожевникова, директор Краснодонского ордена Дружбы народов музея «Молодая гвардия» Наталья Николаенко.





Штаб в Сахалинской области находится в городе Южно-Сахалинске. Сопредседателями штаба поддержки стали председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Александр Кознов, и. о. руководителя исполкома ОНФ Сахалинской области Алена Силачева и директор гимназии №1 им. Пушкина Татьяна Чуприкова.

В состав рязанского штаба вошли члены региональных отделений «Единой России» и ОНФ, представители общественных организаций. В Саратове предвыборный штаб Путина разместили на улице Дзержинского.

Сопредседателями штаба в Иркутске стали директор Иркутского академического драматического театра Анатолий Стрельцов и руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Иркутской области Юлия Домашевская.

Избирательный штаб Путина также открылся в Новосибирске, его сопредседателями назначены председатель Общественной палаты Новосибирской области, председатель областной Федерации профсоюзов, руководитель исполкома Народного фронта по Новосибирской области и еще несколько человек.

Штаб в Тюмени открылся в здании на улице Водопроводной. В день открытия в региональном штабе прошла учеба волонтеров по заполнению подписных листов.

Избирательный штаб Путина в Волгограде возглавили директор ООО СП «Донское» Александр Колесниченко, директор ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» Галина Генералова и председатель Волгоградской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александр Струков.

В Омске штаб заработал на базе штаба общественной поддержки партии «Единая Россия».

Хабаровский штаб по поддержке Путина открылся в здании на улице Некрасова. Его возглавят ректор ТОГУ Юрий Марфин, руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю Алена Чаплыгина, главврач краевой клинической больницы имени профессора С. И. Сергеева Андрей Субботин.

В Чите штаб размещен на базе Штаба общественной поддержки регионального отделения партии «Единая Россия».

Сопредседателями штаба в Вологде стали председатель Общественной палаты Вологодской области, ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев, руководитель Центра патриотического воспитания детей и молодежи Вологды, руководитель муниципального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Сергей Голубев, а также директор череповецкого Центра боевых искусств Юрий Филимонов.

Штаб общественной поддержки Путина во Владивостоке возглавила депутат гордумы Наталья Войновская.

Ранее в России начали работу общественные штабы по наблюдению за выборами президента.



