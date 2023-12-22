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    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    19 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    31 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    4 комментария
    22 декабря 2023, 17:38

    Предвыборные штабы Путина начали открываться в российских регионах

    Предвыборные штабы Путина начали открываться в российских регионах
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России начали открываться региональные штабы кандидата в президенты России Владимира Путина, которые в ближайшее время будут заниматься сбором подписей в его поддержку.

    Региональные избирательные штабы также открылись в Москве, Калуге, Южно-Сахалинске, Саратове, Иркутске, Новосибирске, Тюмени, Волгограде, Омске, Хабаровске, Чите, Вологде и Владивостоке. Московский штаб расположился в Гостином дворе, в нем будут размещены руководство и волонтеры, работа штаба будет круглосуточной.



    В пятницу избирательный штаб Путина начал работу в Херсонской области, он стал первым в новых регионах России. Сбор подписей в поддержку действующего президента начнется 23 декабря.

    «Основная задача нашего штаба – это приложить все усилия для консолидации прогосударственных людей, патриотов», – сказал советник управления региональной и технологической работы ЦИК партии «Единая Россия», член президиума херсонского регионального отделения партии Максим Анисимов на открытии штаба, передает ТАСС.

    В городе Геническе Херсонской области в штаб вошли представители разных общественных организаций. В субботу, 23 декабря, штаб официально начнет собирать подписи. Первые две точки будут в Геническе, с понедельника работа штаба стартует и в Скадовске.

    Кроме того, штаб общественной поддержки Путина открылся в Луганске. Сопредседателям штаба назначены солист Луганской академической филармонии, заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков, руководитель регионального штаба АНО «Комитет семей воинов Отечества» в ЛНР Юлия Кожевникова, директор Краснодонского ордена Дружбы народов музея «Молодая гвардия» Наталья Николаенко.


    Штаб в Сахалинской области находится в городе Южно-Сахалинске. Сопредседателями штаба поддержки стали председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Александр Кознов, и. о. руководителя исполкома ОНФ Сахалинской области Алена Силачева и директор гимназии №1 им. Пушкина Татьяна Чуприкова.

    В состав рязанского штаба вошли члены региональных отделений «Единой России» и ОНФ, представители общественных организаций. В Саратове предвыборный штаб Путина разместили на улице Дзержинского.

    Сопредседателями штаба в Иркутске стали директор Иркутского академического драматического театра Анатолий Стрельцов и руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Иркутской области Юлия Домашевская.

    Избирательный штаб Путина также открылся в Новосибирске, его сопредседателями назначены председатель Общественной палаты Новосибирской области, председатель областной Федерации профсоюзов, руководитель исполкома Народного фронта по Новосибирской области и еще несколько человек.

    Штаб в Тюмени открылся в здании на улице Водопроводной. В день открытия в региональном штабе прошла учеба волонтеров по заполнению подписных листов.

    Избирательный штаб Путина в Волгограде возглавили директор ООО СП «Донское» Александр Колесниченко, директор ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» Галина Генералова и председатель Волгоградской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александр Струков.

    В Омске штаб заработал на базе штаба общественной поддержки партии «Единая Россия».

    Хабаровский штаб по поддержке Путина открылся в здании на улице Некрасова. Его возглавят ректор ТОГУ Юрий Марфин, руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю Алена Чаплыгина, главврач краевой клинической больницы имени профессора С. И. Сергеева Андрей Субботин.

    В Чите штаб размещен на базе Штаба общественной поддержки регионального отделения партии «Единая Россия».

    Сопредседателями штаба в Вологде стали председатель Общественной палаты Вологодской области, ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев, руководитель Центра патриотического воспитания детей и молодежи Вологды, руководитель муниципального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Сергей Голубев, а также директор череповецкого Центра боевых искусств Юрий Филимонов.

    Штаб общественной поддержки Путина во Владивостоке возглавила депутат гордумы Наталья Войновская.

    Ранее в России начали работу общественные штабы по наблюдению за выборами президента.


    20 декабря 2023, 05:54
    Wintershall и OMV лишились прав на разработку Южно-Русского месторождения

    Путин подписал указ о лишении Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения

    Tекст: Антон Антонов

    Кабмину России поручено создать российские общества, к которым перейдут права на разработку Южно-Русского месторождения, говорится в соответствующем указе президента России Владимира Путина.

    Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с указом будут созданы ООО, к которым перейдут «все права и обязанности открытого акционерного общества «Севернефтегазпром», акционерного общества «Газпром ЮРГМ Трейдинг», акционерного общества «Газпром ЮРГМ Девелопмент», передает РИА «Новости».

    Российские акционеры получат доли, пропорциональные долям в совместных предприятиях. Доли, пропорциональные долям иностранных компаний, будут переданы самим ООО, а затем, как ожидается, их купит АО «СОГАЗ». После этого средства, вырученные в результате сделки, переведут на специальные счета типа С на имя предыдущих иностранных владельцев долей.

    Напомним, доли Wintershall Holding GmbH и OMV Exploration & Production GmbH в ОАО «Севернефтегазпром» (оператор Южно-Русского месторождения) составляют 35% и 25%. Год назад правительство установило предел цены для Газпрома на покупку газа у СП с OMV и Wintershall Dea. До этого Путин ограничил Газпрому покупку газа у совместных с OMV и Wintershall предприятий, с которыми газ добывается на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях.


    Коментарии (11)
    20 декабря 2023, 02:47
    WSJ назвал Путина геополитическим победителем 2023 года
    WSJ назвал Путина геополитическим победителем 2023 года
    @ Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин является геополитическим победителем 2023 года, а американский предприниматель Илон Маск – бизнесменом года, заявил обозреватель Джеральд Бейкер.

    Бейкер заявил, что «не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем этого года», передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Обозреватель указал, что нынешняя позиция Путина «неизмеримо сильнее, чем год назад». Подчеркивается, что «хваленое контрнаступление Киева застопорилось», а российская экономика смогла устоять под давлением Запада. По мнению Бейкера, «европейская решимость угасает, американская поддержка ослабевает», передает РИА «Новости».

    Комментируя положение Маска, Бейкер заявил: «Возможно, его затея с Twitter/X (заблокирован в России) стоила ему целого состояния, но его основной бизнес продолжает работать».

    Напомним, Путин был включен в шорт-лист претендентов на звание человека года по версии Time. В шорт-лист попали девять человек, включая короля Британии Карла III и председателя КНР Си Цзиньпина. В результате человеком года по версии журнала Time стала американская певица Тейлор Свифт.

    Американское издание Politico назвало главу российского ЦБ Эльвиру Набиуллину «Разрушителем года», потому что она разрушила мечты Запада по удушению российской экономики.

    Коментарии (12)
    22 декабря 2023, 09:09
    Путин передал акции «Рольфа» во временное управление Росимущества
    Путин передал акции «Рольфа» во временное управление Росимущества
    @ Антон Ваганов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Акции автодилера «Рольф» и его дочерние компании передаются во временное управление Росимущества, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Согласно документу, во временное управление переходят 15 198 акций «Рольфа», принадлежащих «Рольф моторс», и 660 759 610 акций «Рольфа», которыми владел кипрский офшор «Деланс лимитед», передает ТАСС.

    Под временное управление попадут также все доли в уставном капитале «Рольф эстейт Санкт-Петербург», «Рольф моторс» и «Рольф тех».

    Ранее прокуратура просила приговорить директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро к девяти годам колонии общего режима.

    Напомним, в 2019 году СК возбудил в отношении главы «Рольфа» и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

    Коментарии (9)
    21 декабря 2023, 16:27
    Путин прервал совещание ради разговора с участницей акции «Елка желаний»
    Путин прервал совещание ради разговора с участницей акции «Елка желаний»
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прервал заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы узнать, как выполнено желание девочки – участницы акции «Елка желаний». Президент назвал звонок Ксении Мазневой не менее важным делом, чем работа Совета.

    «Мы с вами занимаемся очень важным делом, но есть не менее важные дела. Например, все вы участвовали в акции «Елка желаний» и сопровождаете своих подопечных. Я должен отлучиться на несколько минут и узнать, как идут дела у Ксении Мазневой, которая хотела попробовать себя в роли ведущей новостей», – сказал Путин.

    Глава государства исполнил мечту 13-летней Ксении из Санкт-Петербурга – попробовать себя в роли ведущей новостей.

    Вместе с телеведущей Екатериной Андреевой Ксения записала подводку в виртуальной студии Первого канала, а также к сюжету программы «Время». Своими впечатлениями школьница поделилась с Путиным в телефонном разговоре, говорится на сайте Кремля.

    4 декабря на площадке международной премии #МыВместе Путин присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

    Ксения учится в седьмом классе, увлекается рисованием. В будущем девочка хочет стать журналистом. Она из многодетной семьи – у Ксении есть два младших брата. Врачи поставили Ксении диагноз – врожденный порок развития конечностей. Девочка передвигается на коляске, но на маленькие дистанции ходит в сопровождении родителей.



    Коментарии (9)
    20 декабря 2023, 14:55
    Путин назвал Россию одним из лидеров мирового большинства

    Путин: Россия входит в число лидеров мирового большинства, в этом есть и заслуга парламента

    Путин назвал Россию одним из лидеров мирового большинства
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Россия является одним из лидеров мирового большинства, в укреплении авторитета страны есть вклад и парламентской дипломатии, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, региональные органы власти своей смелой, активной и профессиональной работой на международных площадках внесли большой вклад в возрождение, а затем и последовательное укрепление авторитета и влияния России, передает ТАСС.

    Президент отметил, что областные парламентарии также внесли вклад в продвижение суверенного курса России как одного из лидеров мирового большинства и одного из лидеров строительства более справедливого многополярного мира.

    По мнению главы государства, парламентарии в новых регионах – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей – крепкие и надежные.

    «Понимаем, что вам непросто и небезопасно, но все там люди крепкие и надежные, люди, которые знают, что они делают, ради чего они пришли в эти органы власти – ради людей», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин отметил, что работа парламента стала более зрелой и профессиональной.

    Коментарии (26)
    21 декабря 2023, 19:28
    Мадуро рассказал Путину о переговорах с президентом Гайаны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о переговорах с президентом Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо.

    Путин поддержал разрешение территориального спора Венесуэлы и Гайаны относительно района Эссекибо политико-дипломатическим путем, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В ходе переговоров венесуэльский и российский лидеры также затронули вопросы сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, а также культурно-гуманитарной сфере. Они обсудили общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, непринятие противозаконных санкций и вмешательства во внутренние дела стран.

    Кроме того, президенты поздравили друг друга с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и договорились продолжать контакты. Путин пригласил Мадуро посетить Россию в следующем году.

    Ранее лидер Бразилии и премьер-министр договорились с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро о прямых переговорах с Гайаной по территориальному спору вокруг района Эссекибо. В ходе переговоров президенты Венесуэлы и Гайаны условились не применять силу в территориальном споре.

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    21 декабря 2023, 14:33
    Путин дал старт движению по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани

    Путин дал команду начать движение по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани

    Путин дал старт движению по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин дал команду на начало движения по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани.

    «С Богом! Разрешаю», – цитирует ТАСС его слова.

    По новой трассе от Москвы до Казани можно добраться за шесть с половиной часов со скоростью 110 км/час.

    По информации Автодора, стоимость проезда по трассе М-12 на участке от Москвы до Казани составит 4481 рубль для легковых авто.

    В четверг Путин провел церемонию открытия автодороги М-12 «Восток» до Казани, назвав возведение автомагистрали М-12 «Восток» отличным примером воплощения в жизнь масштабного инфраструктурного проекта. Президент добавил, что сам бы хотел проехать по трассе.

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    21 декабря 2023, 10:59
    Назначены три сопредседателя предвыборного штаба Путина
    Назначены три сопредседателя предвыборного штаба Путина
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва», Сергей Карпухин, Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артем Жога назначены сопредседателями предвыборного штаба российского лидера Владимира Путина.

    Сопредседателями предвыборного штаба главы государства стали народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артем Жога, передает «Интерфакс».

    Сопредседатели штаба уже провели совещание с главой исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым в режиме ВКС.

    По словам Лысенко, с 23 декабря начнется сбор подписей в поддержку действующего президента.

    Жога в свою очередь добавил, что сопредседатели штаба будут сообщать Путину о проблемах в разных регионах страны, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг начал работать избирательный штаб действующего президента Путина. Ранее Центризбирком России зарегистрировал поданные документы Путина и группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера на выборах президента в 2024 году.

    Эксперт Александр Брод объяснил газете ВЗГЛЯД решение Путина баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

    Коментарии (21)
    19 декабря 2023, 18:40
    Путин: Россия не может вести себя как временщики на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия не может вести себя так же, как временщики на Украине, которые оставляют своих раненых на произвол судьбы, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения выставки в Министерстве обороны.

    «Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых, в тех же Крынках, на произвол судьбы, бросают. За своих людей не считают», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он осмотрел представленные на выставке образцы передовых вооружений российской армии. Кроме них на выставке также демонстрировались новые медицинские сумки, укомплектованные с учетом опыта СВО, бронеавтомобили для срочной эвакуации раненых, санитарные автомобили.

    Коментарии (7)
    21 декабря 2023, 15:59
    Путин назвал способ избежать всплесков цен на отдельные товары
    Путин назвал способ избежать всплесков цен на отдельные товары
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избежать резких скачков цен на отдельные товары можно посредством построения экономики предложения на российском рынке, заявил президент России Владимир Путин.

    «Подчеркну, построение именно такой экономики – экономики предложения, в том числе позволит в будущем избегать всплесков цен на отдельные товары. А такие проблемы, как вы знаете, есть. Наши граждане столкнулись с подобными ценовыми скачками в последние месяцы», – сказал глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

    Необходимо обеспечить достаточное предложение товаров на внутреннем рынке России, заявил Путин. Это касается как потребительского сегмента, так и инвестиционного, подчеркнул президент.

    «За счет деловой активности обеспечить растущий спрос внутреннего рынка достаточным предложением по широкой группе товаров, имею в виду как товары потребительского сегмента, так и продукцию инвестиционного спроса: машины, станки, технологическое оборудование», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что преодолевать бедность нужно с помощью экономики квалифицированных кадров.

    Коментарии (21)
    20 декабря 2023, 11:21
    ЦИК зарегистрировал документы Путина на выборах 2024 года

    ЦИК зарегистрировал поданные документы Путина на участие в выборах 2024 года

    ЦИК зарегистрировал документы Путина на выборах 2024 года
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Центризбирком России зарегистрировал поданные документы Путина и созданную для поддержки самовыдвижения действующего российского лидера Владимира Путина на выборах президента в 2024 году группу избирателей.

    Таким образом, получено разрешение открыть специальный счет в Сбербанке, чтобы начать сбор 300 тыс. подписей избирателей для регистрации на выборах, передает ТАСС.

    Кроме того, комиссия зарегистрировала уполномоченных Путина по финансовым вопросам.

    Как объявила председатель комиссии Элла Памфилова, решение принято единогласно.

    По ее словам, в ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента, передает РИА «Новости».

    Памфилова добавила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) во время выборов президентапоступили в ЦИК от 28 регионов, не считая Москвы.

    По ее словам, Оренбургская и Тульская области отказались от проведения ДЭГ, а новым участником ДЭГ может стать Вологодская область.

    Напомним, президент России ранее прибыл в Центризбирком, где подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность президента страны. Документы приняли член ЦИК России Константин Мазуревский и начальник управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и органами власти аппарата ЦИК Ольга Голованова.

    До этого в концертном зале «Зарядье» в Москве состоялось собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Путина кандидатом на выборах главы государства в марте 2024 года. В мероприятии участвовали более 700 человек. Собрание официально единогласно поддержало кандидатуру Путина, о чем объявил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

    Коментарии (3)
    20 декабря 2023, 15:21
    Путин: В 90-е были созданы основы государственности

    Путин заявил о создании основ государственности в 1990-е годы

    Путин: В 90-е были созданы основы государственности
    @ Валерий Христофоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В 1990-е годы многие законы не выполнялись, однако в то время были созданы основы и ориентиры государственности, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей.

    «Многое не выполнялось, это правда… Но вы знаете, в чем смысл и в чем ценность принятых решений? Были созданы юридически правовые основы новой государственности, вот это хотя бы важно, основы были созданы, ориентиры», – передает его слова РИА «Новости».

    Также на Совете законодателей Путин отметил, что работа парламента стала более зрелой и профессиональной.

    Коментарии (41)
    21 декабря 2023, 15:54
    Путин: Тенденцию на снижение рождаемости в России пока не удается переломить

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наличие тенденции на снижение рождаемости в России известно, однако пока ее не удается преломить, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы знаем это хорошо, пока не удается переломить тенденцию на снижение рождаемости», – сказал российский лидер на заседании по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что все планы по развитию инфраструктуры, социальной сферы и демографии в России предельно реалистичны.

    Коментарии (45)
    20 декабря 2023, 23:35
    Макрон допустил приглашение Путина во Францию

    Макрон не исключил приглашения Путина на празднование 80-летия высадки в Нормандии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможность приглашения в республику президента России Владимира Путина в 2024 году торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, но только в случае проведения мирных переговоров по Украине.

    Макрон в большом телеинтервью, транслировавшемся в эфире телеканала France 5, заявил, что Путин может быть в числе приглашенных гостей на торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. По его словам, это возможно при условии, если «только он не проведет мирные переговоры и не изменит ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским», передает ТАСС.

    Ранее Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений», отметив, что его «телефонный номер не изменился».

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что Россия готова взаимодействовать с Францией, но Макрон решил прервать отношения. «Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес – пожалуйста, мы готовы», – заметил он.

    Коментарии (14)
    21 декабря 2023, 11:34
    Путин поручил обеспечить автоматическое подтверждение отсрочки от призыва
    Путин поручил обеспечить автоматическое подтверждение отсрочки от призыва
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин потребовал обеспечить автоматическое подтверждение права на отсрочку от призыва, говорится в перечне поручений по вопросам призыва граждан на военную службу.

    Как указано в документе, Минобороны совместно с Минцифры должны «организовать работу по обеспечению автоматического подтверждения права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу», передает ТАСС. Им же следует обеспечить «актуализацию сведений воинского учета преимущественно без личной явки граждан в военный комиссариат».

    В документе, опубликованном на сайте Кремля, указано, что необходимо организовать «информирование граждан о применении в отношении них временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата». Также следует предусмотреть «направление гражданам уведомлений, предусмотренных статьей 71 федерального закона №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (статья 71 касается временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата) и «возможность обжалования решений», принятых по этому закону.

    Еще одно поручение Путина – обеспечение «возможности предоставления работодателями сведений, необходимых для осуществления воинского учета, с использованием государственной информационной системы». Ответственными за выполнение всех этих задач назначены министр обороны Сергей Шойгу и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Они должны представить президенту доклад до 15 января 2024 года и далее отчитываться один раз в месяц.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал поручение Минобороны провести осенний призыв в армию 2024 года с использованием государственной инфосистемы единого реестра повесток.

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    Россия поможет истории расставить все по местам на Украине

    На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин обозначил приоритеты во внешнеполитической стратегии России. Ее ключевые особенности заключаются в суверенитете, защите территориальной целостности страны и достижении баланса сил в мире. Все это невозможно без развязки украинского кризиса. Путин напомнил, что сопредельные с Украиной страны хотели бы вернуть свои бывшие территории, которые сейчас подконтрольны Киеву. Есть ли в этих словах предпосылки для новых сценариев разрешения украинского вопроса? Подробности

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    Россия обогнала США по беспилотникам

    Россия на порядок увеличила выпуск военных беспилотников. Только в этом году армия получила более 20 тысяч БПЛА различного класса и назначения, хотя еще несколько лет назад ВС РФ обладали лишь двумя тысячами дронов. Лидировавшие ранее по производству беспилотников США в 2022 году имели около 15 тысяч БПЛА. За счет чего ОПК России удалось добиться таких успехов и что еще нужно сделать, чтобы потребности армии были удовлетворены в полном объеме? Подробности

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    США в обход НАТО готовят Скандинавию к войне с Россией

    В декабре США нарастили военно-дипломатическую активность в Северной Европе, поочередно заключив оборонные соглашения с Данией, Финляндией и Швецией. Это позволит Вашингтону получить доступ к примерно 35 военным объектам, авиабазам и морским портам на территории трех стран. В чем заключаются особенности этих соглашений, почему США решили подписывать их в обход НАТО и какие риски эти договоры несут для России? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Кого Лавров назвал «вороватым народом»

      «Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы немецких властей по присваиванию российских активов.

    • Трампа сняли с выборов

      Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение, запретив Дональду Трампу участвовать в праймериз штата как «организатору антиконституционного мятежа» – того самого «захвата Капитолия». Означает ли это, что президент США Джо Байден теперь будет соперничать на выборах сам с собой?

    • Сербский «майдан» не пройдет

      Сербии грозит третья подряд ночь протестов против официальных итогов выборов. Происходящее имеет все признаки цветной революции или «майдана», который поддерживают и спонсируют страны НАТО. Получится ли у них в Сербии то, что получилось на Украине?

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