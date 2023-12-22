Москва и Владивосток стали молодежными столицами России 2024 года

«Результаты нас удивили и поразили, в первую очередь по активности. Спасибо Нижнему Новгороду как первой молодежной столице. Вы блестяще справились со своей задачей. Пример Нижнего Новгорода подтолкнул всех остальных, потому что в этом году у нас примерно в пять раз выше активность в голосовании», – отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«1 300 000 голосов было отдано за пять городов, и я понимаю, какая огромная работа за этим была в каждом городе, в каждом регионе. Это чувство настоящего патриотизма, любви к своему городу, которую вы смогли передать всей стране. Вне зависимости от результатов. Вы все победители, и каждый из пяти городов точно достоин обладать званием молодежной столицей России», – приводятся слова Кириенко в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В 2024 году, объявленным президентом России Владимиром Путиным Годом семьи, сразу два города будут носить статус молодежной столицы России – 2024. Они примут крупные молодежные события, соберут на своих площадках молодых со всей России, станут драйверами развития молодежи одновременно во всех часовых поясах. Между Москвой и Владивостоком проложен маршрут ежегодного «Путешествия мечты» для школьников.

По итогам конкурса было принято решение, что в городах-лауреатах – Красноярске, Омске и Мурманске, в 2024 году также будут созданы дополнительные возможности для молодежи. Каждый город получит дополнительный грантовый конкурс, федеральное событие и туристические поездки для молодежи.

В ходе народного голосования граждане России отдали более 1 млн голосов на своих фаворитов. Большой вклад в конкурсной гонке также внесли команды городов, руководство субъектов, мэрии, лидеры общественного мнения и многие другие.

Город-победитель получает право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодежи, например, федерального грантового конкурса, медиастратегию продвижения, а также методическую и экспертную поддержку для реализации заявленных проектов. Кроме того, в молодежной столице России возведут арт-объект.