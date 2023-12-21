Франция решила закрыть посольство в Нигере

Политолог объяснил пустующие тренировочные лагеря для ВСУ в Германии

Политолог Скачко: Из-за проблем с мобилизацией ВСУ некого отправлять на обучение в Германию

«Тренировочные лагеря для ВСУ в Германии пустуют потому, что украинской власти просто некого туда отправлять. Офис Зеленского и рад бы послать солдат на обучение, только он испытывает большие проблемы с мобилизацией», – сказал политолог Владимир Скачко.

«Все меньше тех, кто готов умирать за украинскую власть, идейных тоже мало. Поэтому всех принудительно мобилизованных сразу отправляют на фронт. Даже те, кто раньше отправлялся на обучение, надеясь потом сбежать, теперь опасаются ехать. Они понимают, что улизнуть вряд ли получится, и все равно придется идти воевать», – отмечает собеседник.

«И все это создает большие проблемы для Зеленского. Украина использует в основном западную технику, а для работы на ней нужны обученные солдаты. Если таковых нет, то эффективность ВСУ, и без того невысокая, снизится еще больше», – заключил он.

Дефицит личного состава ВСУ чувствуется не только на фронте: в учебных центрах Германии, где тренируются на Leopard 2, занято лишь около половины мест, заявил журналист Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер. Он подчеркнул, что заявление Зеленского о том, что военные просят дополнительно мобилизовать еще 450–500 тыс. человек, «вызвало шок».

Напомним, руководство украинской армии предложило провести дополнительную мобилизацию в 450–500 тыс. человек, заявил Владимир Зеленский. По словам, это будет стоить еще 13,4 млрд долларов. Он обратился к премьеру Денису Шмыгалю и министру финансов Сергею Марченко с вопросом о том, откуда взять на это средства.

Владельцев предприятий на Украине могут обязать лично доставлять в военкоматы сотрудников, которые переехали из других городов и не встали на воинский учет, заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. По его словам, для этих целей есть реестр военнообязанных «Оберег», но он еще не синхронизирован с другими государственными реестрами, поэтому будет проще если этим занималось бы руководство компаний.

Украинские власти провели уже девять волн мобилизации, в настоящее время продолжается десятая волна, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны. Он отметил, что в ее ходе призываются даже ограниченно годные к службе.

Напомним, Германия уже неоднократно жаловалась на украинских военных в тренировочных лагерях. Так, минувшим летом бундесвер подготовил доклад с пометкой «только для служебного пользования», в котором говорится, что вооруженные силы Украины плохо реализуют в бою полученные в ходе обучения на Западе навыки. Об этом писала немецкая газета Bild. В документах отмечалось, что ряд подразделений ВСУ делят «на слишком маленькие составные части», которые выполняют «какие-то действия» без «единого ведения боя».

Также сообщалось, что, приехав в натовский лагерь, украинские военные игнорируют занятия и предпочитают проводить время в местных барах. Те же, кто оставался на полигоне, по оценкам французской прессы, «бросались вперед, как стадо, и громко кричали». Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему сложилась такая ситуация.