Путин: Америке и Европе пора закончить валять дурака

Путин дал старт движению по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани

Путин дал команду начать движение по автомобильной дороге М-12 «Восток» до Казани

Tекст: Александра Юдина

«С Богом! Разрешаю», – цитирует ТАСС его слова.

По новой трассе от Москвы до Казани можно добраться за шесть с половиной часов со скоростью 110 км/час.

По информации Автодора, стоимость проезда по трассе М-12 на участке от Москвы до Казани составит 4481 рубль для легковых авто.



В четверг Путин провел церемонию открытия автодороги М-12 «Восток» до Казани, назвав возведение автомагистрали М-12 «Восток» отличным примером воплощения в жизнь масштабного инфраструктурного проекта. Президент добавил, что сам бы хотел проехать по трассе.