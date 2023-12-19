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    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурка кончилась, настало время культуры

    На то, что пробивается через тридцатилетние слои бетона – робкое и пугливое, – либералы, как помойные псы, кидаются стаями. Они не выносят ничего, что не по методичке. Они до сих пор убеждены, что если люди не восхищаются рубкой икон как художественным жестом, то это не население, а быдло.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства

    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    6 комментариев
    19 декабря 2023, 15:12

    Путин: США специально втянули Россию и Европу в конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон специально втащил Россию и Европу в конфликт на Украине, чтобы добиться своих целей, заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

    «Они (США) специально втащили нас и Европу в этот конфликт, добились в этом смысле своих целей: «растащили» Россию и Европу. Сейчас они перекладывают на Европу бремя финансовой ответственности и платежи, а безвольная и бесхребетная генерация сегодняшних политиков в Европе не может этому противостоять», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Многие европейцы начинают понимать, что США эксплуатируют их в своих интересах, поэтому в самой Европе «начинается определенный сдвиг», заявил Путин.

    «И в политическом сознании многих народов Европы происходят изменения, они видят, что Соединенные Штаты нагло, беспощадно эксплуатируют Европу в своих интересах. И плевать хотели на эти интересы в конечном итоге», – констатировал российский президент, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Запад после распада СССР работал над разложением России.

    18 декабря 2023, 19:40
    Путин сравнил эффективность Севморпути и Суэцкого канала

    Путин: Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал

    Путин сравнил эффективность Севморпути и Суэцкого канала
    @ Матыцин В./Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Северный морской путь становится все более эффективным для перевозки грузов, чем Суэцкий канал, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    «Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал. Там в разы экономика перемещения грузов увеличивается», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что крупнейший атомный ледокол «Лидер», создающийся в России, станет отдельной страницей в истории флота, которая поможет расширить возможности Северного морского пути.

    Инфографика

    Коментарии (16)
    19 декабря 2023, 15:40
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    История все расставит по своим местам, но Россия свое не отдаст, заявил российский лидер Владимир Путин, говоря о территориальных спорах по западной части Украины.

    В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава государства заявил, что Россия могла бы быть гарантом территориальной целостности Украины, передает ТАСС.

    «Не хотят? Не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим», – сказал он.

    Ранее Путин рассказал о желании части украинцев вернуть западные территории Польше.

    Коментарии (19)
    18 декабря 2023, 17:59
    Путин: Демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года
    Путин: Демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    В России демографическая ситуация начнет улучшаться примерно через три года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    Российский лидер отметил, что уровень рождаемости в стране всегда был волнообразным – то поднимался вверх, то опускался. По его словам, примерно через «тройку лет» в России волна рождаемости опять пойдет вверх, а это значит, что и молодых специалистов станет на 2 млн больше – почти 10 миллионов, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин подписал указ «О проведении в России Года семьи». В качестве целей обозначена популяризация госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.

    Напомним, в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

    Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.

    Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

    Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге совместно с форумом «Российский промышленник» и включал 35 компетенций для студентов колледжей и 20 компетенций для школьников от 14 лет.

    Ранее Путин поддержал предложение «продлить статус молодого ученого, молодого кандидата наук и молодого доктора наук на время пребывания молодого ученого в декрете или в отпуске по уходу за ребенком». Также он сообщил, что стипендии аспирантам за приоритетные исследования будут повышены. Кроме того, Путин призвал стимулировать глав регионов к развитию научных предприятий.

    Коментарии (41)
    18 декабря 2023, 20:03
    Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

    Путин упростил прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

    Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

    «Дееспособные и достигшие 18-летнего возраста» граждане Белоруссии смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета срока их проживания в России с момента получения вида на жительство, знания русского языка, истории и основ законодательства страны, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    При этом для граждан Молдавии и Казахстана требование о знании русского языка по-прежнему сохраняется.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предложил лишать приобретенного гражданства за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

    Коментарии (16)
    19 декабря 2023, 14:43
    Путин: Россия не могла сдать США исконно российское и смотреть, как они чавкают
    Путин: Россия не могла сдать США исконно российское и смотреть, как они чавкают
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия не могла сдать США «исконно российское» и смотреть, как они «чавкают», заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

    «Соединенные Штаты, решив свои задачи текущего плана, значит, оторвав, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд? [Это] наша, исконно российская [территория]. Мы не могли так поступить», – приводит его слова ТАСС.

    По словам Путина, США хотели поделить и подчинить Россию кусками, как они сделали с Европой.

    Ранее Путин заявил, что спецоперация на Украине разрушила миф о неуязвимости западной военной техники.

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    19 декабря 2023, 13:44
    Путин заявил о резком росте активности НАТО у российских границ

    Путин: К границам России переброшены значительные силы США

    Путин заявил о резком росте активности НАТО у российских границ
    @ Valda Kalnina/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Активность НАТО резко возросла – к российским границам переброшены значительные силы США, заявил президент Владимир Путин.

    Так, в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны он отметил, что к российским границам переброшена авиатехника НАТО, также увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе, передает ТАСС.

    «Финляндию, как мы знаем, уже втянули в НАТО, планируется вступление Швеции. Фактически это означает очередной этап приближения альянса к нашим границам», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, президент напомнил об обещании представителей Запада, данное Михаилу Горбачеву в 1991-м, расширять НАТО на Восток.

    «Ну вот, пожалуйста. Такие вот партнеры – врут беззастенчиво, просто на каждом шагу», – заметил Путин.

    Президент заметил, что агрессивный характер альянса при этом даже не скрывается за оборонительными формулировками, как ранее заверяли, что они (НАТО) – не военный блок, а политическая организация.

    «Только пятую статью устава НАТО никто не отменял никогда, в доктринальных документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство», – подчеркнул глава государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как граждан США запугивают рекрутским набором на войну с Россией.

    Коментарии (9)
    19 декабря 2023, 13:51
    Путин запретил пользоваться в школах смартфонами

    Путин подписал законы о о запрете смартфонов на уроках и защите учителей от оскорблений

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках и закон, устанавливающий защиту учителей от всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности.

    Президент Владимир Путин подписал два закона, меняющих правила поведения в российских школах. Оба документа опубликованы на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    Первый из них устанавливает запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках. Он вводит в закон «Об образовании» норму, согласно которой учащиеся не могут использовать мобильные телефоны во время проведения учебных занятий, за исключением экстренных случаев, таких как возникновение угрозы жизни или здоровью школьников и учителей.

    Другой закон закрепляет за педагогами право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.

    Для защиты своих прав учителя смогут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим их права.

    Ранее директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская предложили изымать оружие из семей, в которых дети показывают признаки девиантного поведения.

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    19 декабря 2023, 14:41
    Путин: Запад «по беспределу» вел себя по теме Украины, вынудив Россию отвечать

    Президент: Запад «по беспределу» вел себя по теме Украины после 2014 года, вынудив Россию отвечать

    Путин: Запад «по беспределу» вел себя по теме Украины, вынудив Россию отвечать
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны вели себя «по беспределу» в ситуации с Украиной после 2014 года, чем вынудили Россию ответить, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, Запад в некотором смысле «переиграл» Россию в ситуации с Украиной после 2014 года, передает ТАСС.

    Путин заметил, что западные представители не пошли на реализацию «Минска-2», а фактически развязали на Украине войну.

    «Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех не истребили», – рассказал глава российского государства, добавив, что на Западе тем временем за этим с удовольствием наблюдали.

    Путин подчеркнул, что Россия не могла отдать США «исконно российские» территории и смотреть, как они «чавкают, съедая все подряд».

    «Штаты оторвали, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд? Это наша, исконно российская территория. Мы не могли так поступить», – отметил он.

    Российский лидер подчеркнул, что вступление Украины в НАТО будет неприемлемым для России в любой исторической перспективе.

    Путин подчеркнул, что втягивание Киева в НАТО является одной из целей Запада.

    «Мне так все время говорят: ну, сейчас чего ты боишься, сейчас же мы их не возьмем. Я говорю: сейчас. А завтра? С точки зрения исторических перспектив и стратегических интересов российского государства даже через десять, даже через 15 лет это неприемлемо», – заключил он.

    Коментарии (8)
    18 декабря 2023, 21:02
    Путин продлил запрет на продажу нефти по потолку цен

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ответных мер на введение потолка цен на отечественную нефть и нефтепродукты до июня 2024 года.

    Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Запрет продлен до 30 июня 2024 года, сообщают «Известия».

    Изначально указ вступил в силу 1 февраля 2023 года, он должен был действовать до 1 июля 2023 года. После он был продлен до 31 декабря 2023 года.

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    19 декабря 2023, 14:47
    Путин заявил о возможной резне в Крыму без воссоединения с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Крыму могла бы произойти резня после госпереворота в Киеве, если бы полуостров не присоединился к России в 2014 году, заявил президент Владимир Путин.

    «Нам ничего не оставалось, как поддержать Крым, иначе там резню бы устроили», – сказал он, передает ТАСС.

    «Над Украиной работали отдельно, ставку, конечно же, делали на националистов, забыв при этом, что эти самые крайние националисты – это бывшие нацисты, которые сотрудничали с Гитлером. И, ничтоже сумняшеся, позволили украинским националистам превратить этих бывших нацистов в национальных героев, таких, как Бандера и иже с ним», – добавил Путин

    Мы сделали все на протяжении десятилетий, все, чтобы выстроить нормальные отношения с соседним государством. Всегда говорили, и я продолжаю это говорить, что это братский народ. Но противник вел себя по-другому. Россия в политическом плане, конечно, все это тоже хорошо знают, делала упор на юго-восток. Почему? Потому что это российские исторические регионы, там проживают русские люди фактически, чтобы у них там ни стояло в паспорте», – указал глава российского государства.

    По словам Путина, если бы Киев и Запад пошли на реализацию Минских соглашений, то на Украине все постепенно бы «срослось».

    «Если бы украинские власти и их хозяева на Западе пошли на это, на реализацию, на имплементацию этих договоренностей [Минских соглашений], я думаю, искренне говорю, постепенно бы все срослось», – сказал президент.

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    19 декабря 2023, 14:53
    Путин рассказал о желании части украинцев вернуть западные территории Польше

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большинство жителей западной части Украины хотят, чтобы эти территории вернулись в состав Польши, Румынии или Венгрии, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

    Глава государства также заявил, что, работая на постсоветском пространстве, Запад делал ставку на украинских националистов, «забыв при этом, что эти самые националисты крайние – это бывшие нацисты, которые сотрудничали с Гитлером», передает ТАСС.

    Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что польские элиты не планируют отказываться от попыток установить контроль над западными территориями Украины.

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    19 декабря 2023, 13:39
    Путин: ВС России владеют инициативой в зоне СВО
    Путин: ВС России владеют инициативой в зоне СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные владеют инициативой в зоне проведения специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на коллегии Минобороны России.

    «Оценивая текущую ситуацию на земле, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим», – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что Москва не намерена отказываться от целей СВО.

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    18 декабря 2023, 16:48
    Путин подал документы на выдвижение кандидатом в президенты
    Путин подал документы на выдвижение кандидатом в президенты
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующий президент России Владимир Путин в понедельник прибыл в Центризбирком, чтобы подать документы для участия в выборах главы государства в следующем году.

    Путин прибыл в ЦИК, где уже подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность президента страны. Видео с ним опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    Политик идет на выборы самовыдвиженцем, по закону, для этого ему нужно было создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, передает ТАСС.

    Собрание группы прошло 16 декабря, ее участники поддержали кандидатуру Путина единогласно. Также кандидатуру поддержал съезд «Единой России», уточняет РИА «Новости».

    В комплекте документов, который подается в ЦИК, входят ходатайство о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и несколько других бумаг.

    Коментарии (7)
    18 декабря 2023, 17:03
    ЦИК принял документы у Путина для выдвижения кандидатом в президенты
    ЦИК принял документы у Путина для выдвижения кандидатом в президенты
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Центральная избирательная комиссия приняла у действующего президента России Владимира Путина документы, которые необходимы для выдвижения на выборы главы государства в 2024 году.

    Документы приняли член ЦИК России Константин Мазуревский и начальник управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и органами власти аппарата ЦИК Ольга Голованова, передает ТАСС.

    После принятия документов стороны подписали протокол об их приеме. Путин идет на выборы как самовыдвиженец.

    Напомним, политик в понедельник, 18 декабря, прибыл в Центризбирком, чтобы подать документы для участия в выборах главы государства в 2024 году.

    Коментарии (8)
    18 декабря 2023, 19:48
    Путин: Россия обсуждала локализацию высокотехнологичного производства с Западом

    Москва проводила переговоры с партнерами на Западе о локализации производства автомашин на российской территории, речь шла о переносе высокотехнологичных производственных процессов, заявил президент Владимир Путин на встрече с финалистами и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    «Когда мы вели дискуссии с нашими так называемыми партнерами еще из европейских стран и говорили о повышении уровня локализации, [обсуждали, что] покраска – это сложный процесс и относится к высокотехнологичной сфере», – цитирует президента ТАСС.

    Среди таких же сложных процессов Путин перечислил установку двигателя, трансмиссии, рулевой колонки.

    Напомним, в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

    Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.

    Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

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