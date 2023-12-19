Путин: США специально втянули Россию и Европу в конфликт на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

«Они (США) специально втащили нас и Европу в этот конфликт, добились в этом смысле своих целей: «растащили» Россию и Европу. Сейчас они перекладывают на Европу бремя финансовой ответственности и платежи, а безвольная и бесхребетная генерация сегодняшних политиков в Европе не может этому противостоять», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Многие европейцы начинают понимать, что США эксплуатируют их в своих интересах, поэтому в самой Европе «начинается определенный сдвиг», заявил Путин.

«И в политическом сознании многих народов Европы происходят изменения, они видят, что Соединенные Штаты нагло, беспощадно эксплуатируют Европу в своих интересах. И плевать хотели на эти интересы в конечном итоге», – констатировал российский президент, передает РИА «Новости».

Ранее Путин заявил, что Запад после распада СССР работал над разложением России.