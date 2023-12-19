Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.0 комментариев
Путин: Запад после распада СССР работал над разложением России
После распада СССР страны Запада прилагали усилия для разложения России, в том числе работая с «пятой колонной», заявил глава государства Владимир Путин.
«Сразу же после распада СССР Запад самым активным образом начал работать и в России, и с нашей «пятой колонной», вокруг которой мы все время прыгали, гладили их по голове, уговаривали, настраивали на какой-то патриотический лад», – сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС.
Кроме того, западные страны прилагали усилия для разложения России «и с террористическими, в том числе международными организациями, и с сепаратистами», заявил глава государства. Запад также старался растащить вновь образованные независимые государства на постсоветском пространстве, указал Путин.
Ранее Путин заявил, что Запад продолжает гибридную войну против России.