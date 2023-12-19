  • Новость часаПутин заявил о возможной резне в Крыму без воссоединения с Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Болгарию заставили смириться с российским газом
    Авиаэксперт оценил решение Осло не разрешать посадку российскому самолету
    Американист объяснил слова Кирби о последнем пакете помощи для Украины
    Стали известны подробности смерти танцора из клипа Little Big
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
    Путин: Запад «по беспределу» вел себя по теме Украины, вынудив Россию отвечать
    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине
    Путин: Россия не могла сдать США исконно российское и смотреть, как они чавкают
    Власти Батуми перепутали карты России и Грузии
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурка кончилась, настало время культуры

    На то, что пробивается через тридцатилетние слои бетона – робкое и пугливое, – либералы, как помойные псы, кидаются стаями. Они не выносят ничего, что не по методичке. Они до сих пор убеждены, что если люди не восхищаются рубкой икон как художественным жестом, то это не население, а быдло.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства

    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    6 комментариев
    19 декабря 2023, 14:49

    Путин: Запад после распада СССР работал над разложением России

    Tекст: Валерия Городецкая

    После распада СССР страны Запада прилагали усилия для разложения России, в том числе работая с «пятой колонной», заявил глава государства Владимир Путин.

    «Сразу же после распада СССР Запад самым активным образом начал работать и в России, и с нашей «пятой колонной», вокруг которой мы все время прыгали, гладили их по голове, уговаривали, настраивали на какой-то патриотический лад», – сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС.

    Кроме того, западные страны прилагали усилия для разложения России «и с террористическими, в том числе международными организациями, и с сепаратистами», заявил глава государства. Запад также старался растащить вновь образованные независимые государства на постсоветском пространстве, указал Путин.

    Ранее Путин заявил, что Запад продолжает гибридную войну против России.

    18 декабря 2023, 21:15
    ЕС ввел посмертные санкции для россиян
    ЕС ввел посмертные санкции для россиян
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз впервые в истории евросанкций в рамках 12-го пакета решил оставлять в силе рестрикции против граждан России даже в случае их смерти, чтобы не допустить финансирования спецоперации России на Украине, следует из постановления Совета ЕС.

    В сообщении говорится, что решение Совета ЕС определяет условия, по которым Совет может сохранить имя умершего человека в списке физических или юридических лиц, организаций и структур, в отношении которых действует замораживание активов и запрет на передачу фондов и экономических ресурсов, передает ТАСС.

    Отмечается, что данные меры могут быть приняты, если Совет сочтет, что «есть вероятность, что соответствующие активы могут быть в противном случае использованы» для финансирования действий РФ в отношении Украины или «подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (21)
    19 декабря 2023, 10:22
    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине

    The Hill: На роль главного посредника в переговорах по Украине может подойти экс-канцлер Германии Меркель

    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может претендовать на роль одного из ведущих претендентов на роль медиатора в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным касательно конфликта на Украине, выразил газете The Hill мнение профессор Школы международного образования в США Брюс Дэйтон.

    По его словам, представителям Запада нужно усилить миротворческие действия на Украине и начать выстраивать конструктивное общение с Москвой, привлекая для этих целей членов неправительственных организаций или религиозных лидеров, чтобы позднее сформированные идеи передать официальным дипломатам, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что на роль такого посредника может подойти Меркель ввиду того, что у нее есть определенный опыт общения с российским президентом. Кроме того, в данный момент она не связана с правительством Германии напрямую.

    Также Дэйтон отметил, что на роль посредников подходят и другие деятели, к примеру, из транснациональных компаний.

    Профессор указал, что неконструктивная позиция действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в данный момент подразумевает, что временами стоит положиться «на авторитетную тетю или заслуживающего доверию дядю».

    «Настал момент… когда третьей стороне нужно помочь в поисках мира в Европе», – резюмировал он.

    Напомним, сама Меркель ранее признавалась в том, что Минские соглашения были нужны только для того, чтобы выиграть время для Украины.

    Как заявлял газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, неискренность и обман со стороны гарантов Минских соглашений на долгие годы определит характер действий России в отношении Запада.

    Коментарии (38)
    18 декабря 2023, 19:40
    Путин сравнил эффективность Севморпути и Суэцкого канала

    Путин: Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал

    Путин сравнил эффективность Севморпути и Суэцкого канала
    @ Матыцин В./Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Северный морской путь становится все более эффективным для перевозки грузов, чем Суэцкий канал, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    «Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал. Там в разы экономика перемещения грузов увеличивается», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что крупнейший атомный ледокол «Лидер», создающийся в России, станет отдельной страницей в истории флота, которая поможет расширить возможности Северного морского пути.

    Инфографика

    Коментарии (16)
    18 декабря 2023, 20:51
    ЕС придумал санкции против новых собственников ушедших из России компаний
    ЕС придумал санкции против новых собственников ушедших из России компаний
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз впервые включил в 12-й пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица для последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства, следует из постановления Совета ЕС.

    В сообщении говорится, что Совет ЕС «расширил критерии для включения в санкционные списки российских физических и юридических лиц, организаций и структур, ставших бенефициарами принудительной передачи собственности или контроля над структурами, основанными в России, которые прежде принадлежали или контролировались структурами ЕС, передает ТАСС.

    Как указано в постановлении, решение Совета ЕС вводит исключение, чтобы разрешить разморозку фондов или экономических ресурсов в случае, если государство ЕС примет решение по соображениям государственного интереса лишить данное российское лицо, структуру или организацию экономических ресурсов, принадлежащих ему или контролируемых им, чтобы сделать эти ресурсы доступными для выплаты компенсации.

    Отмечается, что ЕС планирует включать в санкционные списки и замораживать европейские активы российских компаний и предпринимателей, которые получат ресурсы европейских компаний, ушедших из России, но которые не смогли вывести на Запад свой капитал, чтобы впоследствии конфисковать эти средства и из них выплачивать компенсации пострадавшему западному бизнесу.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (6)
    18 декабря 2023, 15:29
    Молдавия решила денонсировать соглашения в рамках СНГ

    Молдавии готовит денонсацию соглашений о борьбе с терроризмом и поддержанию мира в СНГ

    Молдавия решила денонсировать соглашения в рамках СНГ
    @ Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Молдавии готовится к денонсации двух соглашений, подписанных страной в рамках СНГ – о борьбе с терроризмом и о коллективных силах по поддержанию мира в СНГ.

    «Члены Комитета по внешней политике и европейской интеграции приняли положительное заключение по проектам решений о денонсации еще двух соглашений, заключенных на платформе СНГ», – приводит ТАСС заявление молдавского парламента.

    Отмечается, что речь идет о договоре о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, а также о соглашении о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

    Агентство напоминает, что в правительстве Молдавии заявляли о планах денонсации более 100 из 282 договоров в рамках Содружества, из которых уже расторгнуты свыше 40 соглашений.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в Евросоюз, поэтому решение Брюсселя начать переговоры о вступлении этих стран в ЕС – политизированное, а сам процесс может занять десятилетия.

    Коментарии (23)
    18 декабря 2023, 17:59
    Путин: Демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года
    Путин: Демографическая ситуация в России начнет улучшаться примерно через три года
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    В России демографическая ситуация начнет улучшаться примерно через три года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

    Российский лидер отметил, что уровень рождаемости в стране всегда был волнообразным – то поднимался вверх, то опускался. По его словам, примерно через «тройку лет» в России волна рождаемости опять пойдет вверх, а это значит, что и молодых специалистов станет на 2 млн больше – почти 10 миллионов, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин подписал указ «О проведении в России Года семьи». В качестве целей обозначена популяризация госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.

    Напомним, в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, с 24 по 28 ноября состоялся финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и шести распределенных площадках.

    Чемпионат включает в себя региональный, отборочный этапы и финал и направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям.

    Конкурсанты выполняют производственные задания, с которыми сталкиваются работники предприятий. А эксперты-педагоги совместно с предприятиями-партнерами формируют конкурсное задание, а потом оценивают работу участников.

    Финал чемпионата состоялся в Санкт-Петербурге совместно с форумом «Российский промышленник» и включал 35 компетенций для студентов колледжей и 20 компетенций для школьников от 14 лет.

    Ранее Путин поддержал предложение «продлить статус молодого ученого, молодого кандидата наук и молодого доктора наук на время пребывания молодого ученого в декрете или в отпуске по уходу за ребенком». Также он сообщил, что стипендии аспирантам за приоритетные исследования будут повышены. Кроме того, Путин призвал стимулировать глав регионов к развитию научных предприятий.

    Коментарии (35)
    18 декабря 2023, 20:03
    Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

    Путин упростил прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

    Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

    «Дееспособные и достигшие 18-летнего возраста» граждане Белоруссии смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета срока их проживания в России с момента получения вида на жительство, знания русского языка, истории и основ законодательства страны, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    При этом для граждан Молдавии и Казахстана требование о знании русского языка по-прежнему сохраняется.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предложил лишать приобретенного гражданства за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

    Коментарии (16)
    19 декабря 2023, 09:26
    Володин раскрыл ущерб западных компаний от санкций против России

    Спикер Госдумы Володин: Евросоюз утвердил 18 тыс. 772 антироссийские санкции

    Володин раскрыл ущерб западных компаний от санкций против России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз утвердил 18 тыс. 772 антироссийские санкции, однако основной ущерб понесли Соединенные Штаты и европейские страны, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что ввиду утверждения ЕС 12-го пакета антироссийских санкций в общей сложности введено 18 тыс. 772 незаконные меры.

    Володин подчеркнул, что подобные меры проходят под диктовку Штатов, Запад наносит вред своим же гражданам.

    Кроме того, в Еврозоне ожидается спад в экономике в течение полугода – первый со времен распространения коронавируса.

    По словам председателя Госдумы, одно американское издание признает, что Белый дом стремился задушить санкциями российскую экономику, однако Москва имела другие планы и превратила бойкот Запада в удачу для России.

    Он также отметил, что ушедшие из России западные компании потеряли более 103 млрд долларов.

    «Эти деньги остались в России», – заключил Володин.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов. Более того, ЕС даже ввел посмертные санкции для россиян.

    Коментарии (8)
    18 декабря 2023, 21:02
    Путин продлил запрет на продажу нефти по потолку цен

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ответных мер на введение потолка цен на отечественную нефть и нефтепродукты до июня 2024 года.

    Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Запрет продлен до 30 июня 2024 года, сообщают «Известия».

    Изначально указ вступил в силу 1 февраля 2023 года, он должен был действовать до 1 июля 2023 года. После он был продлен до 31 декабря 2023 года.

    Коментарии (2)
    19 декабря 2023, 13:44
    Путин заявил о резком росте активности НАТО у российских границ

    Путин: К границам России переброшены значительные силы США

    Путин заявил о резком росте активности НАТО у российских границ
    @ Valda Kalnina/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Активность НАТО резко возросла – к российским границам переброшены значительные силы США, заявил президент Владимир Путин.

    Так, в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны он отметил, что к российским границам переброшена авиатехника НАТО, также увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе, передает ТАСС.

    «Финляндию, как мы знаем, уже втянули в НАТО, планируется вступление Швеции. Фактически это означает очередной этап приближения альянса к нашим границам», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, президент напомнил об обещании представителей Запада, данное Михаилу Горбачеву в 1991-м, расширять НАТО на Восток.

    «Ну вот, пожалуйста. Такие вот партнеры – врут беззастенчиво, просто на каждом шагу», – заметил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как граждан США запугивают рекрутским набором на войну с Россией.

    Коментарии (4)
    18 декабря 2023, 21:29
    ЕС ввел запрет на импорт российских сжиженных углеводородов
    ЕС ввел запрет на импорт российских сжиженных углеводородов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России решил ввести ограничения на импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ), следует из заявления ЕС.

    По данным ЕС, такие санкции позволят сократить доходы России более чем на 1 млрд евро, и при этом под ограничения не попадут уже заключенные контракты с отсрочкой максимум на 1 год, передает «Интерфакс».

    Ранее ЕС впервые включил в 12-й пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица для последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (3)
    19 декабря 2023, 13:51
    Путин запретил пользоваться в школах смартфонами

    Путин подписал законы о о запрете смартфонов на уроках и защите учителей от оскорблений

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках и закон, устанавливающий защиту учителей от всех форм физического и психического насилия и оскорбления личности.

    Президент Владимир Путин подписал два закона, меняющих правила поведения в российских школах. Оба документа опубликованы на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    Первый из них устанавливает запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках. Он вводит в закон «Об образовании» норму, согласно которой учащиеся не могут использовать мобильные телефоны во время проведения учебных занятий, за исключением экстренных случаев, таких как возникновение угрозы жизни или здоровью школьников и учителей.

    Другой закон закрепляет за педагогами право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.

    Для защиты своих прав учителя смогут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим их права.

    Ранее директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская предложили изымать оружие из семей, в которых дети показывают признаки девиантного поведения.

    Коментарии (0)
    19 декабря 2023, 13:39
    Путин: ВС России владеют инициативой в зоне СВО
    Путин: ВС России владеют инициативой в зоне СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные владеют инициативой в зоне проведения специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на коллегии Минобороны России.

    «Оценивая текущую ситуацию на земле, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим», – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что Москва не намерена отказываться от целей СВО.

    Коментарии (12)
    18 декабря 2023, 16:48
    Путин подал документы на выдвижение кандидатом в президенты
    Путин подал документы на выдвижение кандидатом в президенты
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующий президент России Владимир Путин в понедельник прибыл в Центризбирком, чтобы подать документы для участия в выборах главы государства в следующем году.

    Путин прибыл в ЦИК, где уже подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность президента страны. Видео с ним опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    Политик идет на выборы самовыдвиженцем, по закону, для этого ему нужно было создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, передает ТАСС.

    Собрание группы прошло 16 декабря, ее участники поддержали кандидатуру Путина единогласно. Также кандидатуру поддержал съезд «Единой России», уточняет РИА «Новости».

    В комплекте документов, который подается в ЦИК, входят ходатайство о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и несколько других бумаг.

    Коментарии (7)
    18 декабря 2023, 17:11
    Лавров: У России нет территориальных споров с другими странами

    Глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии у России территориальных споров с другими странами

    Лавров: У России нет территориальных споров с другими странами
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия закрыла все территориальные споры, в том числе с Японией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «У нас в общем-то больше уже ни с кем территориальных споров не существует, в том числе и с Японией, все территориальные споры закрыты», – приводит ТАСС слова Лаврова в программе «Большая игра» на Первом канале.

    По его словам, США и президент Джо Байден «это прекрасно понимают», и им «хорошо известно», что у России «нет никаких территориальных споров со странами НАТО».

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» назвал чушью и фигурой речи высказывания лидера США Джо Байдена о том, что Москва якобы может напасть на НАТО.

    Коментарии (2)
    Главное
    Путин заявил о резком росте активности НАТО у российских границ
    Шойгу назвал приоритетную задачу на 2024 год
    Путин запретил пользоваться в школах смартфонами
    Состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста CNN
    Немецкого министра одернули во Франции из-за заявления о России
    Рядовые бойцы ВСУ назвали причины провала «контрнаступа»
    Подозреваемых в избиении участника СВО задержали в Петербурге

    Банк России спасает экономику от перегрева

    Ключевая ставка снова повышена Центробанком. Теперь она составляет 16%, и экономисты гадают, остановится ли на этом регулятор или нет. Парадокс в том, что регулятор вынужден снова и снова повышать ставку, так как экономика России растет как на дрожжах, как будто никакие санкции и не вводились. Почему Набиуллина испугалась слишком бурного роста ВВП страны? Подробности

    Перейти в раздел

    «Российская республика» нужна США для ограбления века

    В ЦРУ готовят проект виртуальной «Российской республики» с «временной администрацией». Известно об этом проекте не так много. Но по тому, какие задачи ставят перед собой США, можно предположить, зачем эта «Российская республика» понадобилась Вашингтону – и каковы его шансы на успех. Подробности

    Перейти в раздел

    Северный морской путь получит поддержку из космоса

    Россия завершила создание специализированной спутниковой группировки, предназначенной для получения метеоинформации из арктических областей. Вывод на орбиту второго спутника «Арктика-М» имеет значение не только для точности прогнозов погоды, но и для функционирования важнейшей транспортной артерии – Северного морского пути. Подробности

    Перейти в раздел

    Болгарию заставили смириться с российским газом

    Попытки Болгарии беззаконно заработать на российском газе по миллиарду евро в год провалились. Добилась этого Венгрия, защитив таким образом и свои интересы, и России, и, как ни парадоксально, интересы самой Болгарии. Как это произошло и почему Болгария все еще надеется вернуться к этой идее? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Залужный против Зеленского: новая драка

      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

    • ЦРУ готовит альтернативу России

      В ЦРУ разрабатывают создание виртуальной «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», которая будет ждать своего часа за пределами РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с коллегами из СНГ. Чем это реально грозит России?

    • Президенту США закрыли выход из НАТО

      Вместе с оборонным бюджетом США Конгресс утвердил запрет для президента выходить из НАТО или приостанавливать членство в нем (если, конечно, сам Конгресс не разрешит). Так Вашингтон готовится к возвращению Дональда Трампа, которого очень боится. Что это меняет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............