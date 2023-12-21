Путин начал церемонию открытия магистрали «Восток» М-12 от Москвы до Казани

Tекст: Алексей Дегтярев

Скоростная дорога пролегает от Москвы до Казани, ее протяженность – 810 километров, она проходит по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, по Чувашии и Татарстану, передает ТАСС.

Отмечается, что от столицы до Казани по «Востоку» можно добраться за шесть с половиной часов со скоростью 110 км/час. Через каждые 50-80 километров на трассе находятся многофункциональные зоны.

Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что эта дорога даст возможность укрепить связь между российскими регионами, повысить транспортную доступность и эффективнее использовать туристические возможности.

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что открытие трассы даст возможность привлечь в город дополнительно 1 млн туристов.

Ранее на прямой линии и пресс-конференции президент Владимир Путин обещал проверить стоимость проезда по платной трассе М-12 Москва-Казань. Он отмечал, что стоимость проезда по ней должна составлять 4-4,5 тыс. рублей.

В ноябре в правительстве сообщали, что трассу планируется продлить до Тюмени.