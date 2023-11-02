В России продлили автомагистраль М-12 до Тюмени

Кабмин утвердил решение о продлении автомагистрали М-12 до Тюмени

Tекст: Александра Юдина

На сайте кабмина указано, что строящаяся автотрасса М-12 будет продлена до Тюмени и переименована в М-12 «Восток», продление трассы будет обеспечено за счет включения в ее состав ряда участков других дорог.

В частности, имеются в виду участок автодороги М-7 «Волга» Казань – Дюртюли, строящийся участок Дюртюли – Ачит, участок Ачит – Екатеринбург автомобильной дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург, а также автомобильная дорога Р-351 Екатеринбург – Тюмень.

Работы по продлению магистрали М-12 будут подразумевать в основном реконструкцию дорожного полотна, что предварительно даст возможность завершить проект уже в следующем году.

Также в постановлении отмечено, что новый маршрут трассы и изменение ее названия потребуют переименования двух других автотрасс. Это связано с тем, что до сих пор имя «Восток» носила трасса А-375 Хабаровск – Красный Яр – Ариадное – Чугуевка – Находка. Теперь она будет переименована. Кроме того, изменится название и дороги М-7 «Волга».

Кроме того, в прежней редакции оно включало маршрут Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. В новой маршрут изменен на Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что готовность федеральной трассы М-12 («Восток») от Арзамаса до Казани составляет выше 80%. Он отметил, что работы на этом участке трассы идут по такому графику, который позволит в конце декабря запустить движение до Казани.

