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Израиль отказался от сделки по обмену по аналогии с освобождением Гилада Шалита
Телеканал Al Hadath: Израиль отказался от сделки по обмену по аналогии с освобождением Гилада Шалита
Израиль отказался провести сделку по обмену заложников на заключенных, которая была бы аналогична освобождению израильского солдата Гилада Шалита в 2011 году, когда были отпущены 1027 палестинцев, сообщил канал Al Hadath со ссылкой на свои источники.
По информации СМИ, палестинские радикалы ХАМАС и «Исламский джихад» утвердили список из 500 палестинских заключенных, которых они бы хотели освободить в рамках соглашения об обмене. Однако, по данным телеканала, Израиль отказался от этих условий, передает ТАСС.
ХАМАС в свою очередь потребовало от посредников оказать давление на Тель-Авив, с тем чтобы его военные прекратили задержания палестинцев. Представители ХАМАС заявили, что это необходимо сделать до того, как начнутся какие-либо переговоры о прекращении огня.
Между тем, по данным Wall Street Journal, ХАМАС отвергло предложение Израиля о передаче заложников в обмен на прекращение огня на неделю.