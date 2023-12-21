Телеканал Al Hadath: Израиль отказался от сделки по обмену по аналогии с освобождением Гилада Шалита

Tекст: Елизавета Шишкова

По информации СМИ, палестинские радикалы ХАМАС и «Исламский джихад» утвердили список из 500 палестинских заключенных, которых они бы хотели освободить в рамках соглашения об обмене. Однако, по данным телеканала, Израиль отказался от этих условий, передает ТАСС.

ХАМАС в свою очередь потребовало от посредников оказать давление на Тель-Авив, с тем чтобы его военные прекратили задержания палестинцев. Представители ХАМАС заявили, что это необходимо сделать до того, как начнутся какие-либо переговоры о прекращении огня.

Между тем, по данным Wall Street Journal, ХАМАС отвергло предложение Израиля о передаче заложников в обмен на прекращение огня на неделю.