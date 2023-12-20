Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.3 комментария
Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
Дочь актера Ивана Охлобыстина сообщила, что ее отец попал под обстрел в Донбассе
Евдокия Батариели-Охлобыстина, дочь актера Ивана Охлобыстина, сообщила, что ее отец попал под обстрел во время поездки с гуманитарной помощью в Донбасс.
По ее словам, сам актер и его супруга актриса Оксана Арбузова в очередной раз ездили в Донбасс, отвозили гуманитарную помощь, передает РИА «Новости».
Известно, что женщина уехала в Ростов за добавкой помощи, а актер в этом время попал под обстрел, тогда и «словил пулю». «Слава Богу, (был) в броне! Горжусь невероятно», – сказала дочь актера.
На связь с поклонниками артист пока не выходил.
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