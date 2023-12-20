  • Новость часаПутин назвал Россию одним из лидеров мирового большинства
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    США начинают новую безнадежную войну
    РФС проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола
    Военный корреспондент назвал цели ударов по Кропивницкому
    Путин: В 90-е были созданы основы государственности
    Юшков объяснил лишение Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Вербового и Работино
    Песков заявил о невыполнении Ходорковским данных при помиловании обещаний
    В Петербурге ввели частичный масочный режим
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Все отчетливее виден мир после Америки

    Многие описывают происходящее в политических элитах США терминами безумия. Но если раньше политический процесс этой страны определяла смена различных политических концепций, то сегодня мы наблюдаем одновременное или почти одновременное банкротство большинства из них.

    8 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    6 комментариев
    20 декабря 2023, 15:27

    Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе

    Дочь актера Ивана Охлобыстина сообщила, что ее отец попал под обстрел в Донбассе

    Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Евдокия Батариели-Охлобыстина, дочь актера Ивана Охлобыстина, сообщила, что ее отец попал под обстрел во время поездки с гуманитарной помощью в Донбасс.

    По ее словам, сам актер и его супруга актриса Оксана Арбузова в очередной раз ездили в Донбасс, отвозили гуманитарную помощь, передает РИА «Новости».

    Известно, что женщина уехала в Ростов за добавкой помощи, а актер в этом время попал под обстрел, тогда и «словил пулю». «Слава Богу, (был) в броне! Горжусь невероятно», – сказала дочь актера.

    На связь с поклонниками артист пока не выходил.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто из знаменитостей поддержал военную операцию на Украине.

    18 декабря 2023, 01:43
    Американский разведчик назвал пугающие цифры потерь ВСУ

    Экс-разведчик Риттер: Потери мобилизованных ВСУ достигают 90 процентов

    Американский разведчик назвал пугающие цифры потерь ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ теряют до 90 % мобилизованных из-за некомпетентности Киева, а также НАТО, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону.

    Риттер сослался на данные комиссара Полтавы, согласно которым 80-90% мобилизованных не возвращаются с поля боя. Бывший разведчик обвинил НАТО в гибели огромного числа украинцев и призвал руководство вооруженных сил США уволить за некомпетентность, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра не просто военных, а элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

    Коментарии (36)
    17 декабря 2023, 19:20
    Военный эксперт назвал причины новых атак украинских ДРГ на Белгородскую область

    Военный эксперт Леонков: Повторяя одни и те же атаки, ВСУ пытаются усыпить бдительность российской армии

    Военный эксперт назвал причины новых атак украинских ДРГ на Белгородскую область
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если посмотреть на действия противника, станет понятно, что он из раза в раз повторяет одни и те же действия – налеты БПЛА или вылазки ДРГ. Они призваны усыпить бдительность российских военных. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно, что село Теребрено Белгородской области находится под обстрелом со стороны ВСУ.

    «У офиса Зеленского сейчас нет ничего, что можно было бы представить мировой общественности в качестве «перемоги». Именно поэтому ВСУ из раза в раз пытаются запускать десятки беспилотников по нашим территориям, отправляют ДРГ», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «И если первые вылазки и налеты приносили противнику некие успехи, то сейчас российское военное руководство сделало все выводы и укрепило оборону страны. Поэтому каждое такое нападение заведомо является провальным», – добавляет собеседник.

    По словам аналитика, ВСУ в некотором роде пытаются действовать в расчете на удачу. Если атака пройдет успешно, ее можно будет презентовать Западу, считает эксперт.

    «Также я допускаю, что противник из раза в раз повторяет одни и те же налеты в надежде на то, что они смогут усыпить нашу бдительность. Так, первые полеты БПЛА пугали россиян, сейчас же все относятся к ним относительно спокойно. Аналогично и с диверсантами», – рассуждает спикер.

    «Но как только мы потеряем бдительность, ВСУ могут придумать что-то новое – то, что еще не использовали. И на фоне этого нам просто нельзя расслабляться. Необходимо пристально следить за действиями противника и прикладывать все необходимые усилия для защиты страны», – заключил Леонков.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Теребрено Краснояружского района находится под обстрелом украинских военных.

    В своем Telegram-канале он написал, что на границе села «идет стрелковый бой с противником». Он подчеркнул, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле/

    Позднее Гладков написал, что по предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. «Есть разрушения: поврежден один частный жилой дом и беседка. В светлое время суток подомовой обход будет продолжен. Также повреждены линии электро- и газоснабжения. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий», – указал он.

    Напомним, неделей ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли семь приграничных муниципалитетов Белгородской области.

    Коментарии (19)
    20 декабря 2023, 05:26
    Наемники из Канады после трех дней «ада» заявили о приближающемся поражении ВСУ

    Globe and Mail рассказала о низком боевом духе канадских наемников на Украине после «смертоносного» ноября

    Tекст: Антон Антонов

    Канадские наемники, для которых ноябрь 2023 года оказался самым «смертоносным», сомневаются в том, стоит ли им оставаться на Украине, сообщают СМИ.

    Как пишет Globe and Mail со ссылкой на двух наемников Дейва и Джастина Смитов, уроженцы Торонто пережили три дня «ада» в окопах и полагают, что вооруженные силы Украины «постепенно проигрывают», передает РИА «Новости».

    По их мнению, главной проблемой для Украины стало ослабление внимания со стороны Запада и замедление поставок военной помощи. «Если хотите проиграть в конфликте, потеряйте к нему интерес. Вот так это все и происходит», – заявил Дейв.

    Как заявил один из наемников, он «часто задумывается о том», что он делает на Украине – «это происходит каждый раз», когда поступает информация о гибели очередного канадского наемника.

    Они признают, что активные действия ВСУ прекратились, провальное контрнаступление сменилось наступлением российской армии. У ВСУ не хватает боеприпасов, а «российские пехотинцы продолжают идти вперед». Они сравнили Россию с «персонажем видеоигры, который постоянно возрождается».

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что большинство иностранных наемников, которые воевали на стороне Киева, ликвидированы, уничтожены более 5,8 тыс. боевиков.

    Коментарии (15)
    20 декабря 2023, 09:09
    Балицкий спрогнозировал сроки обрушения линии фронта ВСУ

    Балицкий: Организованное военное сопротивление ВСУ может закончиться уже весной

    Балицкий спрогнозировал сроки обрушения линии фронта ВСУ
    @ REUTERS/Yevhen Titov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной – скорее всего, фронт рухнет, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий заявил, что украинская армия, как и Украина в целом, не состоялась, поэтому весной закончится организованное военное сопротивление – и, скорее всего, фронт рухнет, передает РИА «Новости». Он добавил, что «сильно садится наступательный потенциал», отсутствует достаточное количество снарядов и подготовка.

    Балицкий добавил, что нацбатов, которые ранее показывали хорошую динамику боя, в рядах ВСУ сегодня практически не осталось, а  украинская армия состоит «из дедушек или шпаны».

    По его словам, из-за неумения украинских солдат пользоваться техникой, она несет огромные потери. Также Балицкий указал на проблему в украинской армии с точки зрения взаимодействия родов войск.

    «Как нас учили в свое время в военном училище, могу сказать, что не вижу сегодня эффективной работы в силу того, что нет целого ряда родов войск. Флота практически нет, авиации нет. Штучные космические разведки, которые им предоставляли, сегодня очень ограничены, потому что американцы перестают платить, а это большие деньги», – отметил глава Запорожской области.

    Ранее Балицкий высказал уверенность в освобождении Россией Одессы и Киева.

    Коментарии (40)
    19 декабря 2023, 02:48
    Подозреваемых в избиении участника СВО задержали в Петербурге

    В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении на участника СВО после замечания о парковке на тротуаре

    Подозреваемых в избиении участника СВО задержали в Петербурге
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В Санкт-Петербурге задержаны двое мужчин, подозреваемых в избиении участника специальной военной операции на Украине, который сделал им замечание из-за частично припаркованного на тротуаре Lexus, сообщил главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Конфликт произошел после того, как 40-летний участник СВО сделал «замечание за неправильную парковку» мужчинам, которые находились рядом с машиной. Словесная перепалка переросла в драку. Как сообщила полиция, «избив пешехода, злоумышленники уехали». Подозреваемых нашли и задержали. Это местные жители, одному из них 31 год, другому – 33. Открыто уголовное дело о хулиганстве, передает РИА «Новости».

    В начале декабря в Крыму под административный арест посадили мужчину, публично оскорбившего ВС России и избившего отца участника СВО.

    Коментарии (73)
    20 декабря 2023, 12:22
    Военный корреспондент назвал цели ударов по Кропивницкому

    Военкор Громов: Россия планомерно уничтожает все украинские носители ракет Storm Shadow

    Военный корреспондент назвал цели ударов по Кропивницкому
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российские военные, судя по всему, бьют по аэродрому Канатово, где базируются истребители Су-24. Это необходимо для того, чтобы противник не смог использовать западные ракеты Storm Shadow. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный корреспондент Федор Громов. Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Кропивницком (Кировоград)

    «В Кировоградской области Украины находится аэродром Канатово. Оттуда, насколько известно, взлетают носители ракет Storm Shadow, в частности Су-24», – сказал Федор Громов, военный корреспондент. Он допускает, что именно они стали целью ударов ВС РФ. 

    По мнению собеседника, наши войска превентивными ударами стремятся уничтожить украинскую авиацию. «У российской армии есть силы и возможности для нанесения максимального урона аэродрому. Мы планомерно уничтожаем возможные носители Storm Shadow», – подчеркнул Громов.

    При этом, как полагает военный корреспондент, Кировоградская область имеет слабую систему ПВО. Он отметил, что переданные Западом комплексы расположены в основном в Киеве. «Не исключено, что наши удары наносятся силами «Искандеров», – считает Громов. Собеседник также допускает, что в атаке могли быть задействованы и беспилотники «Герань». Он прогнозирует, что в ближайшее время ВС РФ продолжат наносить удары по этой цели.

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком (Кировограде) Кировоградской области Украины. Отмечается, что взрывы раздались до объявления воздушной тревоги. Примечательно, но ВС РФ уже не первый раз за последнее время наносят удары по этой территории.

    Аналогичные сообщения поступали несколькими днями ранее. Также в конце ноября сообщалось о массированной атаке, в том числе на Кировоградскую область. Кроме того, в октябре отмечалось, что в результате российских ударов в регионе был поврежден объект инфраструктуры, что привело к возгоранию.

    Коментарии (13)
    19 декабря 2023, 09:15
    Стало известно о бегстве ВСУ с позиций под Новомихайловкой

    Гагин: ВСУ под Новомихайловкой покинули ряд позиций

    Стало известно о бегстве ВСУ с позиций под Новомихайловкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ покинули позиции в районе села Новомихайловка, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, под Новомихайловкой ВСУ были вынуждены отойти с ряда позиций на переднем крае линии обороны и уйти вглубь, передает ТАСС.

    Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские артиллерия, тяжелые огнеметные системы и бомбардировочная авиация нанесли удары по украинским войскам у Новомихайловки.

    Коментарии (17)
    18 декабря 2023, 08:30
    Вынесен приговор группе пытавшихся избежать отправки на СВО военнослужащих
    Вынесен приговор группе пытавшихся избежать отправки на СВО военнослужащих
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Волгоградский гарнизонный суд вынес приговор пяти военнослужащим Южного военного округа, давшим взятки, чтобы избежать повторной отправки в зону спецоперации.

    Один из военнослужащих получил три года условно и штраф в размере 500 тыс. рублей, еще два человека получили штрафы по 750 тыс. и 150 тыс. рублей. И четвертый фигурант, который просил вернуть деньги за неотправку, так как его и так не отправляли на СВО, был оштрафован на 100 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант».

    Все они обвинялись в даче взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия. Комбат, который пошел на сотрудничество со следствием, признался, что предложил ряду военных уклониться от СВО за деньги.

    Напомним, ранее военного на Сахалине наказали за отказ уезжать в зону СВО.

    Коментарии (31)
    20 декабря 2023, 10:15
    В Ростовской области закрыли отель из-за отказа заселить бойцов СВО

    В Ростовской области закрыли отель «Добрыня» после отказа заселить бойцов спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    В Миллеровском районе Ростовского региона закрыли отель «Добрыня» после того, как туда отказались заселять бойцов спецоперации.

    В данный момент в отеле не отвечают на звонки, а упоминание о нем пропало из всех агрегаторов, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Don Mash.

    Два дня назад участников СВО не пустили в отель «Добрыня», несмотря на бронирование номера. Хозяйка отеля отметила, что старается не заселять военнослужащих, поскольку «солдаты часто шумят, курят и оставляют мусор». Другие представители отеля рассказали, что волонтер по ошибке забронировала для военных семейный номер, куда можно заселить только взрослую пару с детьми.

    Коментарии (32)
    19 декабря 2023, 12:34
    Состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста CNN

    Украинские военные пожаловались журналисту CNN на превосходство армии России

    Состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста CNN
    @ Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты ВСУ жалуются на атаки российских дронов и мощные системы РЭБ, подавляющие украинские БПЛА, а также на тяжелые условия на передовой, рассказал репортер CNN Ник Уолш, прибывший на Украину.

    По его словам, по 40 российских беспилотников ежедневно атакуют окопы ВСУ, а российская РЭБ при этом глушит украинские дроны, передает РИА «Новости».

    Украинские военные признались Уолшу, что несут серьезные потери и уже падают духом.

    Уолш добавил, что на Украине царит смерть, грязь, угнетают тупик и напоминания об иссякающей американской помощи: все печально и чувствуется отчаяние.

    «Раньше ВСУ не говорили о поражении, но, похоже, к этому все и идет», – подытожил журналист.

    Ранее сообщалось, что командир действующей в районе Авдеевки 59-й бригады вооруженных сил Украины заявил, что прикажет солдатам идти с лопатами на российских военных.

    Коментарии (11)
    18 декабря 2023, 08:59
    Польские СМИ сравнили армии России и Украины

    Mysl Polska: ВС России превосходят украинскую армию

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России превосходят украинскую армию и продолжают успешно развиваться, заявил обозреватель Mysl Polska Кшиштоф Подгурский.

    По его словам, российская военная промышленность поставляет массу новой, а также отремонтированной и модернизированной техники, а мобилизованные резервисты прошли нужную подготовку, передает РИА «Новости».

    Говоря об Украине, он заявил, что Киев почти исчерпал свои мобилизационные ресурсы из-за больших потерь.

    Ранее немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Лангепланах заявил, что Киев планирует отправить войска на новое контрнаступление в следующем году.

    Коментарии (13)
    19 декабря 2023, 14:37
    Шойгу озвучил потери ВСУ с начала СВО

    Шойгу: Потери ВСУ с начала СВО превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными

    Шойгу озвучил потери ВСУ с начала СВО
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

    По его словам, с начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и РСЗО, передает ТАСС.

    Кроме того, Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков.

    Ранее Шойгу сообщил, что площадь земель, освобожденных ВС России, в пять раз превышает площадь, которую занимали ДНР и ЛНР до начала специальной военной операции.

    Коментарии (30)
    18 декабря 2023, 22:58
    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке солдата

    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке Романа Рудакова позаботиться о родных военнослужащего

    Шойгу поручил выполнить посмертную просьбу погибшего в Марьинке солдата
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, который погиб при освобождении Марьинки, сообщило Минобороны.

    Ведомство сообщило об этом в Telegram.

    Напомним, Рудаков оставил надпись на кирпиче в разрушенном доме в Марьинке: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск». Надпись нашли российские военные.

    Рядом с сообщением было обнаружено девять тел. Предположительно, российские штурмовики попали в засаду и оборонялись до последнего патрона. Классный руководитель погибшего военного рассказала, что Рудаков со школы заботился о родных.


    Коментарии (12)
    19 декабря 2023, 18:24
    Генерал ВСУ Сырский признал сложную ситуацию в Харьковской области

    Командующий Сухопутными войсками ВСУ признал сложную ситуацию в Харьковской области

    Генерал ВСУ Сырский признал сложную ситуацию в Харьковской области
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ на нескольких направлениях на востоке Украины оказались в сложной ситуации из-за преимущества России в вооружении и личном составе, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, приходится воевать в условиях преимущества противника и в вооружении, и в личном составе, передает ТАСС.

    Сырский добавил, что украинские войска перешли к обороне на Купянском, Артемовском и Лиманском направлениях, в частности в районе села Синьковка Харьковской области.

    Во вторник в Минобороны сообщили, что российские войска за минувшие сутки отразили восемь атак украинской армии на Купянском направлении и нанесли поражение подразделениям 115-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 60 военнослужащих.

    Ранее репортер CNN рассказал, что солдаты ВСУ жалуются на атаки российских дронов и мощные системы РЭБ, подавляющие украинские БПЛА.

    Коментарии (7)
    17 декабря 2023, 23:47
    Прослушивающие устройства нашли у Залужного и его сотрудников

    Украинские СМИ сообщили об обнаружении прослушивающих устройств у сотрудников Залужного

    Прослушивающие устройства нашли у Залужного и его сотрудников
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности Украины подтвердила обнаружение прослушивающего устройства у главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, но украинские СМИ сообщили, что найдены «прослушки» и у его сотрудников.

    Источники «Украинской правды» сообщили, что устройства для прослушивания нашли и у сотрудников Залужного, передает РИА «Новости».

    Между тем, СБУ подтвердила обнаружение «прослушки» в одном из помещений, которое мог использовать главком ВСУ для работы, по данному факту заведено уголовное дело.

    Ранее сообщалось, что в кабинете Залужного обнаружили прослушивающие устройства, изготовленные из элементов неустановленного образца.

    Коментарии (14)
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