Определен годовой рост цен на вторичное жилье в крупных городах России

Эксперты рассказали о росте цен на вторичное жилье в крупных городах России

Tекст: Валерия Городецкая

По данным экспертов «Циан. Аналитики», в первом полугодии цены росли медленно, основной рост пришелся на третий квартал, передает ТАСС. С января по июль цены росли на 0,4-0,8% ежемесячно, с августа цены начали увеличиваться на 1-1,8% каждый месяц. На это повлияло повышение спроса – собственники отреагировали на него увеличением стоимости своих лотов. Рост спроса сам по себе сказался на повышении цен, поскольку более дешевые варианты быстрее продавались, а в продаже оставались более дорогие.

В первом полугодии 2023 года лоты в готовых домах часто были более привлекательным вариантом относительно новостроек, но после повышения ключевой ставки ЦБ ситуация изменилась, так как выросли ставки по ипотеке на вторичном рынке, сообщила эксперт «Циан. Аналитика» Елена Лапшина.

Лапшина ожидает, что ипотека на вторичном рыке будет некоторое время востребована у покупателей, располагающих суммой для большого первоначального взноса, либо знающих, что существенную часть кредита они погасят в обозримом будущем.

«В связи с этим спрос на рынке снизится, будет и дальше перетекать в смежные сегменты – рынки новостроек и аренды, а цены будут стагнировать или медленно сокращаться», – считает эксперт.

В выборку исследования компании вошли 37 городов с численностью населения от 500 тыс. человек, а также Сочи, Московская и Ленинградская области.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цены на новостройки в России за три года выросли почти вдвое.